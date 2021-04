Electronic Arts și Codemasters lansează jocul video F1 2021

Electronic Arts și Codemasters lansează, vineri, jocul video F1 2021, o experiență de nouă generație din lumea curselor auto.

Jocul video include echipele, piloții și circuitele din Campionatul Mondial de Formula 1 FIA din 2021.

F1 2021 le oferă jucătorilor noi moduri de a se bucura de emoția competiției la cel mai înalt nivel al sporturilor cu motor și vine cu o nouă poveste captivantă în Story mode, un Career mode extins cu opțiunea pentru doi jucători și trei noi circuite,

Portimão, Imola și Jeddah*, disponibile pentru toți jucătorii sub formă de conținut gratuit post-lansare. F1® 2021, jocul video oficial al Campionatului Mondial de Formula 1 FIA 2021 și primul care va fi publicat de EA SPORTS™, va fi disponibil la nivel global pentru PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One și PC via Steam.

În Braking Point, noua poveste din Story mode, jucătorii sunt purtați într-o călătorie memorabilă, pe măsură ce promovează din Formula 2™ și au șansa de a deveni vedetă în lumea Formula 1®. Acest mod de joc introduce jucătorii în lumea plină de farmec a F1®, putând experimenta stilul de viață atât pe circuit, cât și în afara sa: rivalitățile, emoția și devotamentul necesare pentru a concura la cel mai înalt nivel. De asemenea, jucătorii se vor reîntâlni cu controversatul Devon Butler, care revine în joc, după ce a debutat în F1® 2019.

F1® 2021 aduce noutăți și în modul de joc consacrat Career mode, jucătorii putându-se distra în tandem, jucând online fie în echipă, fie concurând unul contra celuilalt în cadrul unor curse desfășurate simultan. Fiecare jucător are control complet asupra modului în care pilotează, ceea ce le permite jucătorilor de toate nivelurile să concureze. Career mode introduce, de asemenea, Real-Season Start, care permite jucătorilor să înceapă cariera personală în orice moment al sezonului, cu clasamente actualizate în timp real pentru piloți și constructori.

Elementele care revin anul acesta pe toate platformele includ experiența de pilot-manager My Team, modul de joc pentru doi jucători cu ecran divizat, opțiunea de sezoane mai scurte atât pentru F1®, cât și pentru F2™, meniuri și controale accesibile. Pentru prima dată, F1® 2021 va fi lansat și pe Xbox Series X|S și PlayStation 5, oferind o experiență vizuală inedită și un timp de încărcare mult mai rapid.

„Braking Point este o inovație incitantă la care am lucrat mulți ani. Suntem mândri să extindem experiența de joc și să le permitem jucătorilor să experimenteze suișurile și coborâșurile vieții în Formula 1®, atât pe circuit, cât și în afara sa. Braking Point transformă complet jocul și aduce jucătorii în centrul atenției în cel mai mare spectacol de curse din lume”, a spus Lee Mather, Franchise Game Director, Codemasters.

„Ne place să venim cu noi și noi opțiuni și modalități de a juca. Real-Season Start permite jucătorilor să-și alinieze cariera la sezonul F1®. Adăugarea opțiunii pentru a avea doi jucători în Career mode aduce noi provocări acestui mod de joc renumit. Jucătorii pot alege acum să joace în modul cooperativ și să împartă succesul sau să concureze unul împotriva celuilalt”, a declarat Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director, Codemasters.