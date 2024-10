Evenimente la 35 de ani de la Căderea Zidului Berlinului

Toamna aceasta va marca un mare eveniment dedicat libertății: cea de-a 35-a aniversare a căderii zidului Berlinului.

Căderea Zidului Berlinului, în 9 noiembrie 1989, a fost unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei recente, deschizând un nou capitol de libertate pentru capitala Germaniei. Drept urmare, sunt programate ample evenimente, la care vor participa invitați internaționali de renume.

Instalația spectaculoasă de postere, amplasată de-a lungul fostului traseu al Zidului din centrul orașului, va fi inaugurată în jurul datei de 9 noiembrie 2024. De asemenea, vor fi organizate expoziții, ateliere, discuții și tururi ghidate. East Side Gallery, cea mai lungă galerie în aer liber din lume, își va celebra cea de-a 35-a aniversare în 2025. Mai multe informații aici.

Reperele anului 2025: 200 de ani de la înființarea faimoasei Insule a Muzeelor din Berlin

Anul viitor, Berlinul își va întâmpina oaspeții cu numeroase atracții. Capitala va marca cea de-a 200-a aniversare a Insulei Muzeelor, situată în inima orașului. Acest eveniment va celebra începutul construcției Vechiului Muzeu, care a avut loc în 1825. Insula Muzeelor, parte din patrimoniul mondial UNESCO, găzduiește cinci muzee renumite, printre care Muzeul Nou (Neues Museum) și Galeria Națională Veche (Alte Nationalgalerie).

Expoziții Kandinsky

Printre atracțiile culturale remarcabile ale anului 2025 se numără două expoziții Kandinsky care vor avea loc în Berlin și Potsdam. Între 27 februarie și 15 iunie 2025, Muzeul Kupferstichkabinett din Berlin va prezenta o colecție impresionantă a grupului artistic Blauer Reiter, care cuprinde lucrări realizate în acuarelă, desene și gravuri. Totodată, între 27 februarie și 10 mai 2025, Muzeul Barberini din Potsdam va găzdui expoziția „Cosmos Kandinsky. Abstracția geometrică în secolul XX”. Peste 100 de lucrări ale unor artiști renumiți vor ilustra modul în care operele lui Kandinsky au influențat dezvoltarea unui nou limbaj vizual. Zece lucrări de Wassilij Kandinsky vor fi, de asemenea, expuse, toate fiind împrumuturi de mare valoare, inclusiv din Muzeul Guggenheim din New York.

Cea de-a 50-a aniversare a Galeriei Berlinische va fi dedicată lui Raoul Hausmann, unul dintre liderii mișcării dadaiste din secolul XX. Expoziția va include și fotografii, care vor putea fi admirate la renumitul C/O Berlin cu ocazia celei de-a 25-a aniversări. Începând cu 14 septembrie, C/O Berlin va prezenta expoziția „Dream on – Berlin, the 90s”, care documentează anii tumultuoși de după reunificarea Germaniei.

Alte evenimente majore din 2025 includ cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, Festivalul Internațional de Film (13-23 februarie), Carnavalul Culturilor (6-9 iunie) și Christopher Street Day (26 iulie). O listă completă a evenimentelor importante din 2025 este disponibilă pe Berlin 2025 – evenimente principale | visitBerlin.de.

Românii iubesc să călătorească în Berlin

visitBerlin promovează turismul în Berlin la nivel mondial, inclusiv în România. Importanța României ca piață-cheie pentru Berlin este evidențiată de statisticile turistice: în 2023, peste 26.700 de turiști români au vizitat Berlinul, petrecând 85.500 de nopți în hotelurile orașului. Aceasta reprezintă o creștere de 11% a numărului de înnoptări față de anii anteriori. Informații suplimentare despre strategiile de promovare ale visitBerlin pot fi găsite pe about.visitBerlin.de.