Gemini, pe vehiculele Renault dotate cu sistemul OpenR Link

Îmbunătățirea experienței din mașinăcu Gemini, asistentul AI de la Google, este acum disponibil pe sistemul OpenR Link.

OpenR link cu Google integrat este un sistem multimedia care oferă o experiență conectată intuitivă și optimizată, considerată printre cele mai bune de pe piață, potrivit unui comunicat transmis redacției. Actualizat automat și îmbunătățit constant de la lansarea sa, în 2022, pe Megane E-Tech electric, acesta include:

Aplicații noi (HBO Max, Amazon Music, Waze, SongPop pentru Renault, Canal+ etc.).

Funcționalități noi în Google Maps, inclusiv unele dedicate vehiculelor electrice.

Gemini va fi implementat treptat, ca upgrade opt-in la Google Assistant, pe toate modelele Renault deja aflate în circulație, echipate cu openR link cu Google integrat. Sistemul este disponibil pe întreaga gamă europeană (de la Twingo la Rafale), precum și pe modele internaționale precum Boreal sau Duster în India.

Implementare treptată pe vehiculele deja aflate în circulație

Prima etapă a implementării Gemini a început pe 15 iunie, în toate țările în care Renault este prezent. Primii utilizatori sunt invitați să activeze opțional (opt-in) Gemini direct de pe ecranul central din vehicul, dacă sunt conectați la un cont Google. Actualizarea este gratuită și nu afectează durata ofertei de conectivitate. Implementarea se bazează pe:

Actualizări over-the-air, ceea ce înseamnă că utilizează conectivitatea nativă a vehiculelor Renault și nu necesită o vizită la service.

O funcționalitate „opt-in”, care le permite clienților să aleagă dacă doresc sau nu să activeze Gemini.

O implementare graduală pe toate vehiculele compatibile, în funcție de cele treisprezece limbi disponibile și de versiunea openR link.

Sistemul multimedia openR link îmbunătățit este disponibil fără costuri suplimentare pentru clienții care se conectează cu un cont Google și utilizează o limbă compatibilă. Utilizatorul decide dacă activează sau nu Gemini și poate reveni în orice moment la Google Assistant.

O nouă generație de asistent AI în mașină

Gemini reprezintă un progres major în domeniul asistenților vocali integrați în vehicule. Bazat pe tehnologia AI de la Google, acesta este capabil să:

Înțeleagă contextul unei conversații și intențiile utilizatorilor.

Gestioneze solicitări mai complexe.

Poarte conversații naturale și continue.

Aceasta înseamnă că șoferii pot vorbi în mod natural, fără a fi nevoie să memoreze formule sau comenzi specifice.

Utilizatorii vor putea, de asemenea, să activeze „Gemini Live” pentru o interacțiune conversațională avansată. Această funcționalitate va fi disponibilă într-o actualizare viitoare și va permite:

Purtarea de conversații naturale și fluide.

Întreruperea asistentului în orice moment.

Formularea mai multor solicitări consecutiv, fără a repeta expresia „Hey Google”.

Schimbarea limbii în timpul unei conversații.

Integrare completă cu vehiculul și ecosistemul Google

Gemini integrat în openR link merge mai departe decât versiunea Gemini disponibilă pe Android Auto™ (replicarea telefonului), permițând utilizatorilor să:

Controleze direct anumite funcții ale vehiculului (climatizare, navigație, radio, setări etc.).

Utilizeze date ale vehiculului, precum autonomia în modul electric, pentru planificarea rutelor.

Interacțiunile cu vehiculul pot fi accesate și pe alte dispozitive conectate la același cont Google, oferind astfel o experiență neîntreruptă.

O experiență facilă, concepută pentru siguranță și confort

Prin posibilitatea de a gestiona sarcini mai complexe prin comenzi vocale și prin reducerea interacțiunilor tactile, Gemini este capabil să:

reducă distragerea atenției șoferului, menținând focusul asupra drumului,

simplifice accesul la funcțiile vehiculului,

îmbunătățească confortul și experiența de utilizare zilnică.

Complet integrat cu vehiculul și ecosistemul Google, Gemini poate răspunde unor situații din viața reală. Astfel, acesta poate executa mai multe sarcini consecutive fără a necesita interacțiuni suplimentare.

Navigație inteligentă, adaptată contextului

„Hey Google, du-mă la Paris, dar evită centura”

→ Gemini analizează contextul și propune o soluție adecvată.

Control vocal al funcțiilor vehiculului (radio, scaune încălzite etc.)

„Este frig aici, mărește temperatura”

→ Sistemul ajustează automat temperatura.

Acces la informații, cunoștințe generale și conținut în timpul deplasării (în modul „Gemini Live”):

„Hey Google. Este foarte cald astăzi. Care este cea mai bună metodă de a reduce consumul de combustibil: să deschid geamurile sau să pornesc aerul condiționat?”

„Spune-i fiului meu de 8 ani o poveste despre mașini și dinozauri”

„Creează un quiz despre istoria Parisului pentru adulți și adolescenți”

„Care sunt rezultatele meciurilor de ieri de la Cupa Mondială de fotbal?”

→ Sistemul este capabil să răspundă atât la întrebări deschise, cât și la solicitări de informații generale, articole media și știri.

O experiență din ce în ce mai bogată, multilingvă și scalabilă

OpenR link cu Google integrat este un sistem multimedia scalabil, care oferă o experiență conectată din ce în ce mai bogată și mai intuitivă, oriunde în lume. Încă de la lansare, Gemini va suporta treisprezece limbi, disponibile treptat pentru toți utilizatori.

Este vorba desprei: engleză, franceză, germană, suedeză, olandeză, italiană, spaniolă, japoneză, poloneză, portugheză, daneză, norvegiană și turcă. Gemini va ajuta Renault să ofere aceeași experiență tuturor clienților, pe toate piețele unde vehiculele sale sunt comercializate cu acest sistem. Alte limbi vor fi disponibile ulterior.

Clienții Renault vor beneficia, pe termen lung, de actualizări suplimentare prin over-the-air, fără a fi necesară deplasarea la service. Conceput ca o platformă AI scalabilă, Gemini beneficiază de:

Actualizări continue prin update-uri automate.

Capacități și competențe lingvistice îmbunătățite.

Funcționalități noi adăugate în timp.

Google, Android Auto, Google Maps, Gemini și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Unele aplicații conectate necesită configurare. Compatibilitatea și disponibilitatea pot varia. 18+.