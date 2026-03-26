Guvernul alocă 285 milioane de lei pentru detecţia malware – Platforma APT-A

Guvernul a alocat 285,46 de milioane de lei pentru finanțarea proiectului „Dezvoltarea de tehnologii avansate de asigurare a securității cibernetice, prin platforme și aplicații de detecție și analiză malware – Platforma APT-AV”.

Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul are ca obiectiv consolidarea securității cibernetice la nivel național, prin dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii emergente și avansate dedicate cercetării, inovării și protecției infrastructurilor digitale.

Inițiativa contribuie, totodată, la accelerarea procesului de transformare digitală a administrației publice și la protejarea datelor sensibile ale cetățenilor.

Proiectul are două componente majore:

• Platforma națională de identificare a conținutului malware – ROMAL, care va integra într-o bază de date unică informații despre amenințările cibernetice. Aceasta va permite instituțiilor publice, dar și utilizatorilor privați, să verifice fișiere suspecte și să contribuie la actualizarea permanentă a bazei de date. Platforma va facilita detectarea rapidă a noilor tipuri de atacuri și va reduce riscul de infectare a rețelelor și sistemelor informatice din România.

• Soluția avansată de protecție antivirus și APT – NEXT BYTE, bazată pe algoritmi de inteligență artificială de ultimă generație. Aceasta va asigura un nivel ridicat de securitate pentru instituțiile publice și va contribui la menținerea funcționării continue și eficiente a sistemelor informatice.