Hotelierii din Harghita se pregătesc de sărbători. Tarife atractive

Județul Harghita se pregătește să întâmpine turiștii cu oferte speciale pentru sărbătorile de iarnă 2025–2026. Este o destinație ideală pentru familii și cupluri care doresc să se bucure de peisaje montane, tradiții locale și momente de relaxare.

Unitățile hoteliere din Miercurea Ciuc, Băile Tușnad sau Băile Homorod propun pachete complexe care combină cazarea confortabilă, mesele festive, accesul la SPA și activitățile de iarnă, precum schiul, bobul sau săniile.

Turiștii pot alege între hoteluri de 4 stele precum Fenyő Conference & SPA sau O3zone și pachete personalizabile la Hotel Bradul. Pachetele de Crăciun pornesc de la 1.641 RON/persoană pentru 3 nopți la Fenyő Conference & SPA, 1.789 RON/persoană la O3zone și de la 336 € pentru 3 nopți la Hotel Bradul.

Pentru Revelion, pachetul complet la Lobogó în Băile Homorod, de 4 nopți, are un tarif de 2.999 RON/adult și 1.999 RON/copii între 4 și 11 ani, gratuit pentru bebeluși sub 3 ani. Indiferent de durata sau tipul sejurului, Harghita oferă soluții pentru toate preferințele și bugetele.

Viitoare regiune gastronomică europeană, își așteaptă oaspeții de sărbători cu preparate alese

Pe lângă peisajele spectaculoase, Harghita se pregătește să devină în 2027 regiune gastronomică europeană, iar hotelurile oferă o avanpremieră a acestei experiențe culinare. Oaspeții se pot bucura de preparate tradiționale de Crăciun și Revelion, inspirate din bucătăria Transilvaniei și Europa Centrală, precum cozonac și beigli, sarmale cu varză murată, piftie, cârnați, tobă sau deserturi locale de sărbătoare precum papanașii și plăcintele cu brânză sau mere.

Mesele festive sunt completate de bufet suedez, cine tematice sau cine cu DJ, astfel încât fiecare vizitator să experimenteze gusturile autentice ale regiunii într-o atmosferă caldă și primitoare.

De la ski la bob, Harghita oferă experiențe de neuitat pentru întreaga familie

Pentru iubitorii de activități de iarnă, hotelierii din Harghita oferă o gamă variată: ski și snowboarding pe pârtiile amenajate, săniuș, curse pe pista de bob, echitație prin zăpadă sau plimbări offroad prin peisaje montane spectaculoase.

Copiii și familiile se pot bucura de întâlniri cu Moș Crăciun, pictură pe față și alte activități recreative, în timp ce centrele SPA, piscinele încălzite și saunele oferă relaxare după o zi activă în aerul curat al munților.

Astfel, Harghita devine, în această iarnă, destinația ideală pentru cei care doresc să îmbine tradiția sărbătorilor cu relaxarea și activitățile de iarnă. Hotelierii din județ oferă pachete care aduc magia Crăciunului și energia Revelionului în mijlocul peisajelor montane spectaculoase, creând experiențe memorabile pentru întreaga familie. Indiferent de alegerea fiecărui turist, sărbătorile în Harghita promit momente unice de bucurie, răsfăț și aventură, transformând fiecare sejur într-o adevărată poveste de iarnă.