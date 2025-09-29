IRI Travel a lansat ofertele early booking pentru vara 2026

IRI Travel a lansat, de Ziua Mondială a Turismului, ofertele early booking pentru vara 2026, cu reduceri de până la 40% la pachete turistice în România și destinații internaționale.

Campania este valabilă până la 30 noiembrie / 31 decembrie 2025 și le oferă turiștilor șansa de a-și asigura vacanțele la cele mai bune tarife și în cele mai căutate hoteluri.

În sezonul estival 2025, compania a înregistrat o creștere de 38% a vânzărilor și de 32% a numărului de turiști, comparativ cu anul 2024. Tot mai mulți români aleg să își rezerve vacanțele prin agenții de turism, pentru a beneficia de siguranță, pachete complete și cele mai bune tarife garantate.

Pentru litoralul bulgăresc, cele mai importante parteneriate sunt cu stațiunea Albena și cu lanțurile HVD Hotels și Grifid Hotels. De asemenea, Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club este cel mai bine vândut complex hotelier din Nisipurile de Aur, care asigură chiar din perioada rezervărilor early booking un grad de ocupare de 90%, datorită raportului excelent calitate – preț.

Exemple Early Booking 2026

Turiștii pot rezerva deja pentru vara 2026:

► Bulgaria – de la 215 euro/persoană

► România – de la 680 lei/persoană

► Grecia – de la 229 euro/persoană

► Turcia – de la 299 euro/persoană

► Spania – de la 315 euro/persoană

Discounturile variază între 25% și 40%, valabile până la final de noiembrie / decembrie 2025.

De asemenea, IRI Travel anunță deschiderea ofertelor de Early Booking pentru Albena 2026, disponibile în câteva zile în sistemul agenției.

Împreună cu partenerii din stațiunea Albena, IRI Travel pregătește:

Reduceri atractive la hotelurile preferate de turiști

Info tripuri dedicate 2026 , în cele mai bune hoteluri din stațiune

Road Show-uri de prezentare în toată țara , pentru agenții și parteneri

Beneficii și surprize speciale pentru colaboratori și clienți

IRI Travel este și rămâne principalul partener al stațiunii Albena în România, aducând pe piață cele mai competitive oferte pentru turiștii români.

Destinațiile exotice câștigă teren: +35% cerere față de anul precedent

Pentru sezonul 2025–2026, IRI Travel înregistrează o creștere de 35% a cererii pentru destinațiile exotice, oferind pachete atractive către unele dintre cele mai dorite locuri de vacanță: Thailanda, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mexic, Bali și Republica Dominicană.

Turiștii au la dispoziție sejururi de 7 nopți la hoteluri de 4 și 5**, cu tarife spectaculoase, deja disponibile în sistem pentru rezervare imediată. Exemple de oferte:

Thailanda (Phuket de la 165 € / persoană)

Maldive (Maafushi de la 262 €, resort 5* de lux de la 1798 €)

Mauritius (Flic en Flac de la 329 €)

Bali (Sanur de la 139 €)

Republica Dominicană (Punta Cana de la 424 €)

În plus, agenția asigură pachete complete, inclusiv servicii de transport, zboruri și transferuri la destinație.

„Vedem un comportament nou al turiștilor români: rezervările se fac mai repede și pentru sejururi mai lungi în cazul rezervărilor early booking, datorită reducerilor consistente. Destinațiile tradiționale – litoralul românesc, Grecia, Turcia, Bulgaria – rămân în top, dar observăm un interes crescând și pentru Spania, Egipt, Italia și chiar Croația. De asemenea, constatăm o creștere a interesului turiștilor pentru vacanțele exotice. Early booking-ul nu mai este doar o opțiune, ci o tendință dominantă, pentru că oamenii își doresc predictibilitate și tarife avantajoase”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Tendințe de toamnă și iarnă

Toamna 2025:

► Stațiunile montane și balneare din România (Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Băile Felix, Sovata) atrag tot mai mulți turiști, fiind preferate pentru escapade de weekend și pachete wellness.

► Egipt devine „destinația vedetă” a sezonului de toamnă, datorită temperaturilor blânde și ofertelor all inclusive.

► City break-urile europene cresc cu aproximativ 20%, orașe ca Roma, Barcelona, Paris și Viena fiind în top.

Iarna 2025–2026:

► Vacanțele de ski rămân foarte căutate, cu destinații preferate în Bulgaria (Bansko, Pamporovo), Austria și Italia, dar și în România (Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Azuga).

► Austria și Bulgaria rămân favorite ca destinații externe pentru schi, dar și destinațiile mai „calde” (Egipt, Dubai, Tenerife) câștigă teren.

► Crește interesul pentru piețele de Crăciun din Europa Centrală (Viena, Budapesta, Praga).

► Pachetele de Revelion sunt rezervate din timp, cu cerere ridicată pentru Băile Felix, Bran și stațiunile montane din România, respectiv pentru Bulgaria.