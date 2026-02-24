Join UP! deschide zboruri charter pe 26 de noi rute, din 14 orașe din România, pentru vara lui 2026

Turoperatorul Join UP! se extinde în România, astfel că pentru sezonul de vară 2026, care începe în 4 aprilie și durează până pe 31 octombrie, va opera plecări spre 7 destinații, din 14 orașe.

Zborurile charter vor fi spre:

Turcia (Antalya) – plecări cu zboruri charter din 14 orașe (București, Craiova, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Timișoara, Arad, Oradea, Bacău, Iași, Suceava), din care 3 orașe vor fi noi – Satu-Mare, Craiova și Brașov.

Egipt (Sharm El Sheikh, Hurghada, El Alamein) – plecări cu charter din 12 orașe : Spre Alamein , destinație abia introdusă anul trecut în exclusivitate în România, vor fi deja operate 2 noi zboruri, și din Timișoara și Cluj-Napoca , pe lângă București. Spre Sharm El Sheikh va fi încă 1 zbor , și din Timișoara – pe lângă București, Cluj-Napoca, Iași, Suceava și Oradea. Spre Hurghada vor fi chartere din 5 noi orașe: Oradea, Timișoara, Craiova, Târgu Mureș, Bacău – pe lângă București, Iași, Suceava și Cluj-Napoca.



Tunisia (Monastir) – cu plecări din 7 orașe : Cluj-Napoca, București, Iași, Oradea, Brașov Timișoara, Craiova , ultimele 4 fiind nou introduse.

Cipru (Larnaca) – cu plecări directe din 7 orașe : București, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Timișoara, Sibiu, Craiova , ultimele 4 fiind nou introduse.

Grecia (Heraklion, Creta) – cu plecări din 10 orașe: București, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Târgu Mureș, Sibiu, Timișoara, Baia Mare, Suceava, ultimele 7 fiind nou introduse pentru această vară.

,,Pentru că turiștii nu mai caută simple vacanțe, din această vară vom oferi și mai multe excursii personalizate, mai ales în Turcia, unde Join UP! a deschis propria companie DMC. În premieră, în acest sezon, din Antalya vom oferi excursii către Cappadocia, oferindu-le astfel turiștilor posibilitatea să viziteze într-o singură vacanță mai multe regiuni iubite și foarte căutate de pasionații de experiențe deosebite”, declară Iulian Beiu, managing director Join UP! România.

Turoperatorul internațional Join UP! se numără printre cei mai mari din Europa, cu afaceri globale de peste 400 milioane euro. Peste 6,5 milioane de turiști au ales să meargă în vacanță cu Join UP!, până acum.