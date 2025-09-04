Join UP! lansează zboruri directe spre Vietnam: Insula Phu Quoc, noua destinație exotică de iarnă

Tur-operatorul Join UP! România lansează zboruri directe către Vietnam: Insula Phu Quoc, noua destinație exotică a sezonului de iarnă.

Cu peste 20 de plaje cu nisip alb fin și apă turcoaz, supranumită „Insula de perle a Vietnamului”, datorită frumuseții naturale și a recoltării tradiționale de perle – Phu Quoc este o destinație vibrantă ce oferă o combinație de peisaje paradisiace, resorturi moderne, servicii premium, sate tradiționale și o cultură fascinantă.

Join UP! România va opera zboruri charter directe București (OTP) – Phu Quoc (PQC) în perioada 01.11.2025 – 18.03.2026, prin partenerul strategic SkyUp.

Sejururile au o durată de 10, 11, 21 sau 22 de nopți, ideală pentru destinațiile îndepărtate.

Prețurile pornesc de la 1123 EUR/persoană, pentru un sejur de 10 nopți cu mic dejun inclus, respectiv 1592 EUR pentru All inclusive.

Un avantaj major pentru turiști este eliminarea necesității vizei. Începând cu 15 august 2025, cetățenii români pot intra în Vietnam pentru sejururi de până la 45 de zile fără viză.