Loteria Română lansează lozul răzuibil „Crăciun fericit!”

Loteria Română a lansat, luni, lozul răzuibil „Crăciun fericit!”, cele mai mari premii care pot fi câștigate fiind în valoare de 250.000 de lei fiecare.

Lozul are prețul de 6 lei și două zone de joc, cu un design în două variante de culori.

Valoarea totală a premiilor puse în joc pentru această serie de loz este de 10.980.000 de lei.

Cele 1.000.860 de câștiguri sunt distribuite în premii de 6 lei, 10 lei, 20 lei, 50 de lei, 100 de lei, 500 de lei, 1.000 de lei, 5.000 de lei, 10.000 de lei, precum și de 100.000 de lei.