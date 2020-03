Mixerul multicanal UC9020, disponibil și în România

Mixerul AV multicanal, premiat cu distinctia „Best Choice” la Computex 2019 – UC9020 –, care a fost conceput pentru streaming live si dotat cu functionalitate multiplă este disponibil și în românia, invormează ATEN International, lider mondial in solutii de conectivitate AV/IT si sisteme complete de administrare.

ATEN UC9020 este un dispozitiv portabil multifunctional, creat pentru studiourile de transmisii live. Acesta integreaza un switch video HD, capabilitati de streaming, un convertor video, un splitter si un mixer audio intr-un singur pachet, cu format compact.

Sunt asigurate suport pentru 3 porturi HDMI, cu functie de streaming 1080p, o aplicatie de editare video si management al calitatii pentru platforma de streaming live. Iar grație aplicatiei pentru dispozitive mobile, operarea este mult simplificata, caci nu necesita utilizarea unui computer.

Drept urmare, solutia este adecvata atat pentru utilizatorii din segmentul Enterprise, cat si pentru cei incepatori, acestia avand posibilitatea de a se conecta simultan la doua platforme, precum Facebook si YouTube, adresandu-se astfel unui public mai larg.

“Suntem fericiti sa lansam in Romania primul dispozitiv menit sa faciliteze procesarea audio si video 4K in timp real, precum si streamingul live pe internet. ATEN este aproape de clientii sai, fie ca sunt mici studio-uri de productie sau influenceri din mediul online, si le pune la dispozitie un instrument care le va simplifica considerabil munca. Una dintre principalele provocari pe care le intampina un creator media este timpul de post-procesare si costul echipamentelor folosite in aceasta operatiune. Dispozitivul ATEN va facilita crearea si lansarea mult mai rapida pe Internet a continutului video la o calitate maxima. Ne vom putea astfel bucura cu totii de mai mult continut, livrat mai repede”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN Romania.