„Parada Dunării – Două steaguri, un fluviu” unește România și Bulgaria

Dunărea devine, pe 27 iunie vedeta frontierei româno-bulgare: „Parada Dunării – Două steaguri, un fluviu” este un eveniment transfrontalier organizat de Asociația Arpatia Giurgiu și Primăria Orașului Ruse.

Evenimentul va reuni peste 200 de ambarcațiuni, mii de participanți și un program unic în Europa, desfășurat simultan pe apă, în aer și pe ambele maluri ale Dunării, între Giurgiu și Ruse.

Parada nautică se va desfășura pe traseul Podul Prieteniei – Port Giurgiu – Port Ruse – Insula Mocanu și va reuni ambarcațiuni care vor arbora steagurile României, Bulgariei și Uniunii Europene.

Evenimentul debutează la ora 12:00, pe Insula Mocanu, în proximitatea Podului Prieteniei, cu un program de festival ce include DJ set-uri, zone food court și beach bar-uri.

În paralel, în Portul Giurgiu și în Portul Ruse vor fi organizate zone de festival pentru public, cu scenă DJ pe ponton, atmosferă festivă și activități dedicate participanților de pe ambele maluri ale Dunării.

Accesul participanților din Bulgaria este facilitat și de apartenența României și Bulgariei la spațiul Schengen, transformând evenimentul într-un simbol autentic al cooperării regionale și al deschiderii europene.

Foc de artificii pe Podul Prieteniei

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului va avea loc în jurul orei 17:15, când Podul Prieteniei va avea primul foc de artificii organizat vreodată pe el, pe o lungime de aproximativ 350 de metri.

Pentru desfășurarea spectacolului, traficul rutier pe pod va fi temporar închis în intervalul 17:00-17:30.

În același timp, traficul naval dintre Giurgiu și Ruse va fi oprit în intervalul 17:00-19:30, o premieră absolută pentru această zonă a Dunării.

Spectacol aeronautic pe Dunăre din România și Bulgaria

Totodată, cerul de deasupra Dunării va deveni parte a spectacolului. Formația acrobatică „Șoimii României – Hawks of Romania”, din cadrul Aeroclubul României, va realiza un show aviatic, cu cinci aeronave. Spectacolul include acrobații, survoluri la joasă altitudine, formații aeriene și efecte vizuale impresionante.

Totul va putea fi urmărit simultan de pe ambele maluri ale Dunării, din Giurgiu și Ruse. Organizatorii estimează participarea a mii de persoane la această ediție a evenimentului, considerată deja cea mai mare paradă nautică organizată pe Dunăre, de la izvor până la vărsare.

„Parada Dunării” nu este o competiție, ci o celebrare a Dunării ca spațiu comun de întâlnire, spectacol, libertate și colaborare între două comunități și două țări vecine.

Evenimentul este organizat integral prin inițiativă privată și are ambiția de a deveni, începând cu 2027, un festival regional de trei zile dedicat Dunării, turismului, muzicii și experiențelor outdoor.

Dan Cristian Balint: „Dunărea poate uni mai mult decât desparte”

„Parada Dunării s-a născut din dorința de a demonstra că Dunărea poate deveni un spațiu al conexiunii, al energiei și al cooperării reale dintre comunități. Ne-am dorit să construim un eveniment unic în această parte a Europei, care să pună Giurgiu și Ruse pe harta marilor evenimente regionale și să valorifice extraordinarul potențial turistic al zonei, a declarat Dan Cristian Balint, organizatorul și inițiatorul evenimentului, reprezentant al Asociației Arpatia Giurgiu.

În cadrul evenimentului, oficialitățile, partenerii și invitații speciali vor avea posibilitatea de a participa la parada nautică la bordul navelor de pasageri „Valahia” și „Sofia”, într-o experiență simbolică dedicată cooperării transfrontaliere și promovării regiunii dunărene.