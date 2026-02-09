Parteneriat Data Revolt-Genezio ce vizează piețele internaționale, prin export de know-how românesc în AI și data marketing

Data Revolt, agenție de data marketing, și Genezio, soluție integrată de AI monitoring și optimizare, anunță extinderea parteneriatului lor strategic și obiectivul comun de a adresa piețe internaționale, prin export de know-how românesc în zona de AI, data analytics și digital business growth.

Colaborarea este activă din a doua jumătate a anului 2025 și a fost deja implementată pentru clienți majori din portofoliul Data Revolt, din industrii precum telecom sau energie, potrivit unui comunicat.

Parteneriatul le permite brandurilor să își monitorizeze și să își optimizeze prezența atât în motoarele de căutare clasice, cât și în platformele de inteligență artificială generativă, precum ChatGPT, Google AI Overview, Gemini sau Perplexity.

De la SEO la GEO: o nouă etapă în reputația digitală

Pe măsură ce platformele AI devin un punct de referință în procesul de informare și decizie, vizibilitatea și reputația brandurilor capătă noi dimensiuni. Parteneriatul dintre Data Revolt și Genezio răspunde acestei schimbări printr-o abordare de tip Generative Engine Optimization (GEO), care completează strategiile de organic și paid.

Prin acest cparteneriat, insight-urile generate de Genezio din platformele AI sunt puse în contextul datelor din instrumentele de analytics, tracking și marketing în jurul cărora a luat naștere Data Revolt, astfel încât brandurile să poată lua decizii informate, nu izolate.

Cu alte cuvinte, în paleta de date este introdusă și această nouă perspectivă, care monitorizează modul în care brandurile sunt prezente în conversațiile generate de AI, în termeni de vizibilitate, poziționare competitivă, surse citate și dispoziție asociată acestora, în contexte reale de utilizare.

„Colaborarea cu Genezio ne oferă un diferențiator tehnologic real. Modul în care au ales să măsoare piața face ca datele să fie relevante statistic, atât pe indici de vizibilitate, cât și pe topicuri. Mai mult, putem obține oricând, direct din knowledge base-ul LLM-ului, răspunsuri cât mai corecte și mai puțin influențate de istoricul datelor, ceea ce ne ajută să transformăm insight-urile în decizii de business concrete și predictibile” – Bogdan Zaharia, CIO & cofondator Data Revolt.

Din AI și analytics, către decizii de business

În cadrul parteneriatului, Genezio furnizează datele și infrastructura de analiză privind prezența brandurilor în AI, iar Data Revolt integrează aceste insight-uri în propriile ecosisteme de data analytics, tracking și strategie. Rezultatul este transformarea datelor în soluții de business clare, acțiuni prioritizate și decizii orientate spre impact măsurabil.

Abordarea se adresează în special organizațiilor aflate într-un stadiu avansat de maturitate digitală, care urmăresc să își consolideze poziționarea și reputația într-un ecosistem digital tot mai complex.

„Explorarea și căutarea de recomandări se mută tot mai mult în conversațiile generate de AI. Genezio aduce claritate în acest spațiu, oferind atât brandurilor, cât și agențiilor încredere despre modul în care sunt percepute și recomandate de AI. Ne bucurăm să construim parteneriate solide, precum cel cu Data Revolt, care ajută brandurile să își păstreze relevanța și avantajul competitiv într-un ecosistem digital aflat în continuă schimbare” – Andrei Pitiș, CEO & cofondator Genezio.

Know-how românesc pe piețele globale – soluții integrate care depășesc granițele

După validarea soluției pe piața locală, cele două companii își propun extinderea colaborării către piețe internaționale, unde interesul pentru GEO, reputație digitală și optimizarea prezenței în AI este în plină ascensiune. Extinderea marchează o etapă naturală în evoluția parteneriatului și confirmă potențialul de export al competențelor dezvoltate local.