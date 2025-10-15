„Portret gastronomic local” ajunge la Jurilovca: Rețeta de șuberek

În episodul 6 al seriei documentare „Portret gastronomic local”, difuzată săptămânal pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase și ajunsă la Jurilovca, un creator de conținut reinterpretează un preparat specific locului.

Ciprian Muntele, cunoscut de la emisiunile savuroase pe care le face la radio Rock FM și blogger de Food, semnează rețeta de șuberek din acest episod.

Și chiar dacă pare o rețetă extrem de simplă, detaliile pot face diferența.

Ingrediente pentru aluat: 450 de grame făină, 330 ml iaurt de băut cu 2-3% grăsime, sare

Ingrediente pentru umplutură: 500 de grame carne tocată vită, 250-270 de grame ceapă tocată mărunt (la cuțit), 10 grame de mentă proaspătă (tocată), 2-3 linguri cu apă rece, 10 grame de piper, sare

Pentru aluat: amestecă făina cu iaurtul și sarea. După ce aluatul s-a omogenizat, îl mai poți frământa încă un minut și e suficient. Lasa-l în frigider pentru măcar o oră, deși poți să-l lași și o zi întreagă.

În cazul în care vrei un aluat mai crocant, folosește apă în loc de iaurt. O să ai nevoie de aproximativ 280 ml apă. Începe cu 250, frămânți treptat și observi textura. Dacă aluatul e prea tare sau se sfărâmă, mai adaugă treptat până la 280–300 ml. Trebuie să obții un aluat moale, elastic, dar care nu se lipește de mâini. După ce îl scoți afară, îl împarți în mod egal. Ar trebui să-ți iasă 8 gogoloaie, toate egale, aproximativ 100 grame fiecare. Folosește făină de lucru din abundență pentru fiecare bilă de aluat, pe care o întinzi la sucitor în foaie rotundă și subțire cu un diametru de vreo 20 de cm.

Umplutura pentru șuberek se face din amestecul omogen al ingredientelor din lista de mai sus.

Cam o lingură plină cu umplutură se așează pe jumătate de foaie de aluat întinsă. Cu cealaltă jumătate a foii de aluat acoperi partea cu umplutura. Vei forma practic o semilună la interiorul căreia e umplutura. Lipește mai întâi marginile prin presare, cu degetul. Apoi, tot prin presare, folosește o furculiță. Asta va ajuta la etanșarea aluatului, dar va da și o formă drăguță marginii șuberekului. Termină de umplut fiecare șuberek și abia apoi te pui pe prăjit.

Un strat de ulei de vreo doi centimetri, foc cel mult potrivit.Ideal ar fi ca focul să nu sară de 200 de grade Celsius. Prăjești în medie cam un minut și jumătate pe fiecare parte sau ia ca reper culoarea aluatului de la prăjire. Ar trebui să iasă ușor rumene, cu pete maronii-negricioase, cam ca la clătite.

Le scoți cu o paletă specială pe un prosop de hârtie pentru a mai scăpa de surplusul de ulei. Un șuberek e bun dacă atunci când se rupe îi curge zeamă de la interior.

Producția seriei documentare „Portret gastronomic local”, care va avea în total 10 episoade dedicate unor PGL-uri și regiuni diferite, este realizată de Cronicari Digitali, pentru Amintiri Gustoase.