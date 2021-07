Prevenirea atacurilor informatice de tip Ransomware: Versiune nouă a site-ului nomoreransom.org

O nouă versiune a site-ului nomoreransom.org se lansează luni, în cadrul campaniei de prevenirea atacurilor informatice de tip Ransomware, informează Poliția Română.

Site-ul găzduiește 121 de instrumente gratuite capabile să decripteze 151 de familii de ransomware.

IGPR este, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității Organizate și DCCO, partenerul Agenției Europene de aplicare a legii Europol.

În cei cinci ani de existență, „No More Ransom” a ajutat ca aproape un miliard de euro să nu ajungă în buzunarele infractorilor.

Precizările IGPR:

Lucrul de acasă, de pe plajă sau de la o cafenea este o realitate pentru mulți oameni. Tot ce avem nevoie este stocat în dispozitivele noastre digitale, cum ar fi computerele personale, laptopurile și telefoanele mobile, care conțin informații importante despre viața noastră personală și profesională. Digitalizarea a creat un mediu de viață flexibil, care ne oferă libertatea de a accesa cu ușurință un univers de informații.

De asemenea, ne oferă spațiul pentru a stoca sute de mii de fișiere diferite: imagini ale copiilor și animalelor noastre de companie, bilete electronice, proiecte, matrice importante, la care am lucrat săptămâni întregi, arhive pline de decenii de cunoștințe și amintiri.

Ransomware le permite infractorilor să fure toate acestea într-o clipă. Prin urmare, este important să vă feriți, să fiți conștienți și să vă protejați lumea digitală.

Dacă ați fost victima unei astfel de fapte, accesați site-ul – nomoreransom.org – pentru o cheie. Decriptorii disponibili în depozitul No More Ransom au ajutat mai mult de șase milioane de persoane să își recupereze fișierele gratuit.

Acest lucru a împiedicat infractorii să câștige aproape un miliard de euro prin atacuri ransomware.

În prezent, siteul oferă 121 de instrumente gratuite capabile să decripteze 151 de familii de ransomware și reunește 170 de parteneri din sectorul public și privat. Portalul este disponibil în 37 de limbi.

Un nou site No More Ransom a fost lansat pentru a marca al cincilea an al proiectului.

Modernă și mai ușor de utilizat, noua secțiune a site-ului – Crypto Sheriff oferă informații actualizate despre ransomware, precum și sfaturi despre cum să preveniți o infecție cu ransomware.

Oricine poate fi o țintă – persoane fizice și companii de toate dimensiunile. Deci ce putem face?

– Faceți backup regulat al datelor stocate pe dispozitivele dumneavoastră electronice.

– Urmăriți click-urile – știți unde vă va duce un link?

– Feriți-vă de atașamentele din e-mailuri nesolicitate!

– Asigurați-vă că software-ul de securitate și sistemul de operare sunt la zi.

– Dacă deveniți victimă, nu plătiți! Sesizați infracțiunea și verificați No More Ransom, pentru instrumentele de decriptare.

Pentru o imagine completă: citiți toate sfaturile de prevenire de pe site-ul No More Ransom.

Parteneriatul dintre forțele de ordine și industria privată a contribuit la succesul No More Ransom, ajutând victimele și reducând profiturile infracționale.