Primele târguri de Crăciun din Germania s-au deschis

Primele târguri de Crăciun din Germania, cunoscute sub denumirile de Weihnachtsmärkte, Christkindlmarkt sau Adventsmarkt, s-au deschis la începutul acestei săptămâni.

Anul acesta vor fi peste 2.500 de astfel de târguri, care vor funcționa până în apropierea Crăciunului. Majoritatea se vor deschide la finalul lunii noiembrie și se vor închide pe 23 sau 24 decembrie.

Târgurile transformă orașele germane în adevărate povești de iarnă, cu luminițe, brazi împodobiți, căsuțe de lemn cu produse artizanale și preparate tradiționale. Estimările actuale sugerează că zeci de milioane de vizitatori participă anual la pieţele de Crăciun din Germania, marile târguri individuale atrăgând între 2 şi 5 milioane de persoane.

Programul zilnic este flexibil, de la orele 10:00 sau 11:00 dimineața până seara, între 21:00 și 23:00, în funcție de oraș și de ziua săptămânii. Cele mai aglomerate intervale se înregistrează seara, între 17:00 și 20:00 în timpul săptămânii, precum și după-amiaza de sâmbătă.

Din acest motiv, vizitatorilor li se recomandă să ajungă dimineața devreme sau după ora 20:00, pentru o experiență mai liniștită.

Mai multe zboruri spre Germania pentru turiștii români

Turiștii din România care doresc să viziteze târgurile de Crăciun din Germania au la dispoziție numeroase opțiuni de zbor direct. O mare companie low cost va opera un zbor nou de la București la Berlin, iar din octombrie sunt deja disponibile zboruri directe de la Brașov și Timișoara la Nürnberg, precum și de la București la Köln.

În total, peste 150 de zboruri săptămânale directe conectează 12 aeroporturi din România cu 10 aeroporturi din Germania, printre care Köln, Berlin, Nürnberg, Hamburg, München și Dortmund.

Milioane de vizitatori

Printre cele mai faimoase târguri se numără Christkindlesmarkt din Nuremberg, recunoscut pentru tradițiile sale vechi de secole și pentru atmosfera autentică de sărbătoare. Peste două milioane de vizitatori participă anual la cele aproximativ 180 de căsuțe roșii și albe, unde se găsesc produse tradiționale precum Lebkuchen, cârnați sau ornamente de Crăciun.

Dresda, cu Striezelmarkt, deține titlul de cel mai vechi târg din Germania, datând din 1434, și atrage peste 3 milioane de vizitatori anual. Renumită pentru Stollen, prăjitura tradițională de Crăciun, piața impresionantă din Altmarkt include și o piramidă uriașă din lemn de 14 metri, oferind vizitatorilor un spectacol vizual remarcabil.

În Köln, piața din fața Domului adună anual aproximativ 5 milioane de vizitatori, cu peste 150 de standuri, într-un decor spectaculos dominat de catedrala gotică. Alte târguri renumite din Köln, precum Angels’ Market din Neumarkt, continuă tradiția începută în anii ’70 și adaugă varietate ofertei locale.

Stuttgart se remarcă prin unul dintre cele mai mari și elaborate târguri din Europa, cu un număr de 4 milioane de turiști anual și cu peste 280 de standuri frumos decorate, care se întind pe mai multe piețe și oferă atât produse tradiționale, cât și artizanat de înaltă calitate din întreaga lume. Rostock găzduiește cea mai mare piață din nordul Germaniei, care transformă centrul istoric într-un veritabil decor de Crăciun.

La polul opus, numeroase târguri locale din sate și comune oferă experiențe intime, cu câteva zeci de standuri și evenimente care durează un weekend sau două, păstrând tradițiile locale și farmecul autentic al sărbătorilor de iarnă.