Radiografia eCommerce: 82,3% dintre români au folosit cel mai des ChatGPT pentru a compara produse

easySales prezintă o nouă ediție a raportului anual care analizează piața de comerț electronic – Radiografia eCommerce în România.

Potrivit studiului care disecă obiceiurile de consum, 19% dintre români folosesc frecvent ChatGPT sau alte AI-uri pentru a compara produse, găsindu-le foarte utile. Alți 32% le încearcă ocazional, iar un sfert sunt curioși, dar încă nu au testat.

ChatGPT domină scena cu un zdrobitor 82% din preferințe, lăsând Gemini la 13% și sub 3% restul – Grok, Claude, DeepSeek. Totuși, când vine vorba despre informare, 72% aleg Google pentru recenzii.

Creșterea prețurilor a forțat 25% dintre români să taie drastic cheltuielile online, 39% moderat, iar tot un sfert susțin că nivelul nu s-a schimbat.

Principalele concluzii ale studiului sunt sumarizate în lista de mai jos: