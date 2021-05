Rezervările pentru minivacanța de 1 iunie au crescut cu 45% față de 2019

Românii recuperează distracţia pierdută în pandemia de coronavirus şi au planificat vacanţa de 1 iunie într-un număr mai mare nu doar comparativ cu 2020, ci și față de anul 2019. În topul preferinţelor se află staţiunile de pe litoral, zonele montane și balneoclimaterice. Prețul pentru un sejur pe litoral, ce include 3 nopți pentru 2 adulți, începe de la 390 de lei/cameră, în Eforie Nord.

Iată precizările Travelminit.ro, transmise redacției:

Ziua Copilului este şi Ziua Vacanţei fără Restricţii în 2021! După mai mult de un an în care şi-au amânat sau chiar anulat majoritatea vacanţelor, românii se pot bucura în voie de timpul lor liber.

Odată cu ridicarea restricţiilor, vacanţa de 1 iunie poate include călătorii în aer liber fără mască, rezervare la hotel fără limitări şi cine la restaurant, atât în exterior, cât şi în interior. În aceste circumstanțe favorabile pentru călătorii unităţile de cazare locale au înregistrat o creştere semnificativă a numărului de clienţi în weekendul prelungit.

1 iunie, ocazie de minivacanță

Conform unui raport Travelminit.ro, unităţile de cazare din România au înregistrat cu 45% mai multe rezervări pentru mini-vacanţa de 1 iunie, comparativ cu 2019. Statistica apare şi în contextul în care turismul în străinătate încă este guvernat de foarte multe incertitudini, condiţionat de teste PCR sau de carantina la întoarcerea în ţară, în anumite cazuri.

„În ultima lună am fost martorii revenirii treptate a rezervărilor de vacanțe interne și, pentru anumite perioade de timp, am înregistrat chiar și depășiri ale nivelului rezervărilor, comparativ cu anul 2019. Punem această creștere pe seama a 2 factori principali: lipsa restricțiilor administrative pentru călătoriile interne – nu necesită teste PCR, carantină sau vaccin și faptul că, după mai mult de un an de restricții, românii vor să călătorească și să se relaxeze. Avem disponibile aproximativ 7000 de proprietăți din care românii pot alege. Cele mai solicitate proprietăți în sezonul de vară sunt cele situate pe litoral, dar și în zonele montane și balneoclimaterice” a declarat Rigo Ferenc, co-fondator Travelminit.ro.

O varietate de opţiuni

O minivacanţă de 3 nopţi, de sâmbătă până marţi, oferă timp suficient pentru a bifa atracţiile turistice principale ale unei destinaţii de vacanţă. În topul preferinţelor românilor, se află staţiunile de pe litoral. Noutatea acestei zone este că plajele au fost lărgite în zona Mamaia, pentru a putea găzdui şi mai mulţi turişti. Vechile destinaţii mai retrase, precum Tuzla, s-au modernizat şi ele şi oferă acum o varietate de servicii, precum închirierea unui şezlong sau a unui baldachin. Prețul pentru un sejur pe litoral ce include 3 nopți pentru 2 adulți începe de la 390 de lei/cameră, în Eforie Nord.

În ciuda vremii instabile ce se anunţă în mini-vacanţă, românii acordă un interes deosebit şi zonelor de munte. Ei au rezervat cazări în principalele staţiuni montane, iar în Braşov prețurile pentru o mini-vacanță pentru 2 persoane, 3 nopţi, încep de la 484 lei/cameră. Pentru zonele balneoclimaterice, prețul pentru acest weekend prelungit începe de la 420 lei / camera pentru 3 nopti de cazare în stațiunea Băile Tușnad din județul Harghita.

Despre Travelminit.ro

Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa rezervărilor hoteliere din România care acceptă şi plată prin vouchere de vacanţă. Oferta Travelminit.ro conţine 6990 de proprietăţi din România, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeţi, cabane şi campinguri din toate regiunile ţării. Platformă a înregistrat peste 620.000 de înnoptări în 2019 şi o valoare totală a rezervărilor de 13 milioane de euro.