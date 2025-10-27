„România Atractivă” se extinde: platforma este disponibilă în 6 limbi și include 450 de noi obiective turistice

Platforma digitală a programului național de turism cultural „România Atractivă” este acum mai accesibilă, la peste un an de la lansarea lui.

Dacă inițial avea meniuri doar în română și engleză, acum poate fi accesată și în alte patru limbi. Astfel, cele peste 2.000 de materiale multimedia, inclusiv texte, fotografii, materiale video, ghiduri audio, animații 3D și tururi virtuale sunt disponibile mai multor turiști interesați să descopere țara noastră.

O altă noutate este încărcarea în platformă a 450 de obiective noi, care li se adaugă celor 275 obiective principale ce corespund tematicilor din 12 rute. Obiectivele suplimentare pot fi găsite în partea de jos a paginii dedicate fiecărui obiectiv principal dintr-o anumită rută.

Informațiile se regăsesc atât pe site-ul www.romania-atractiva.ro, cât și în aplicația mobilă de travel: romaniaatractiva.app.link/download.

Platformă deschisă înscrierilor de obiective cultural-istorice suplimentare

Obiectivele sunt grupate în 12 rute turistice tematice care străbat toată țara, iar obiectivele principale vor fi semnalizate și prin infrastructură rutieră specifică în prima jumătate a anului 2026.

Entitățile interesate (instituții, organizații, persoane juridice sau fizice) pot propune acum includerea unui obiectiv turistic suplimentar în platforma „România Atractivă” prin completarea formularului online, disponibil și pe website sau în aplicația mobilă.

Obiectivele transmise trebuie să respecte criteriile de eligibilitate prevăzute în formular, respectarea acestor criterii fiind analizată de echipa MIPE. Obiectivele validate vor fi publicate în platformă, în secțiunile dedicate obiectivelor suplimentare, și în aplicația mobilă.

Platforma integrează serviciul Google Maps, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a combina obiectivele principale din cele 12 rute tematice, pentru a-și crea propriul traseu.