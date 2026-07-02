Romanian Innovation Cluster – primul parcurs complet de implementare AI

De la Parlamentul European, la companii românești: Romanian Innovation Cluster a construit primul parcurs complet de implementare AI.

Potrivit unui comunicat transmis redacției, două evenimente strategice pentru AI au avut loc în doar 6 zile. Astfel, prima conferință oficială a mediului privat românesc la Parlamentul European pe 25 iunie.

Apoi, pe 1 iulie, la AI DAY ROMÂNIA 2026, peste 120 de C-level executives, antreprenori și fondatori de companii din România au plecat acasă cu un plan concret pentru implementarea AI în următoarele 30 de zile.

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la adopția AI: doar 5,2% dintre companiile românești cu mai mult de 10 angajați folosesc tehnologii AI, comparativ cu o medie europeană de 20,0%.

La polul opus se află Danemarca (42,0%), Finlanda (37,8%) și Suedia (35,0%), conform datelor Eurostat publicate în decembrie 2025 pentru anul de referință 2025. În același timp, AI Act-ul european are deja obligații active, din februarie 2025 pentru AI Literacy. Iar din 2 august, intră în vigoare regimul sancțiunilor general.

Acest decalaj a fost provocarea de la care a pornit dublul demers strategic al Romanian Innovation Cluster.

Bruxelles, 25 iunie – Dialogul cu autoritățile europene

Conferința „AI Act în România: De la Reglementare la Implementare”, organizată și moderată de Romanian Innovation Cluster, sub gazda europarlamentarului Maria Grapini, a marcat o premieră istorică. Este prima dată când mediul privat românesc a deschis un dialog oficial pe AI Act direct la Parlamentul European.

Florina Onețiu, președinta RIC, a deschis evenimentul și a prezentat poziția mediului privat românesc în fața reprezentanților Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai autorităților române.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a vorbit despre construirea primei AI Factory din România, un demers pe care l-a inițiat personal, și a transmis liderilor în sală un mesaj clar. Acesta este că România are talentul și ecosistemul, dar are nevoie acum de voință pentru a transforma colaborarea între actorii principali în acțiune concretă la scară.

Brando Benifei, fost Co-Rapporteur al AI Act, a oferit harta practică de implementare: ce trebuie făcut acum, ce nu este încă obligatoriu, subliniind că AI Act-ul nu a fost gândit pentru a opri inovația, ci pentru a o face sustenabilă.

Martin Ulbrich (DG CONNECT, Comisia Europeană) a transmis trei mesaje directe: AI Literacy este o obligație activă, AI Act Service Desk trebuie folosit de fiecare companie, iar transparența în interacțiunile cu clienții este obligatorie.

Nuno Quental, de la European Innovation Council, a prezentat instrumentele europene de finanțare pentru companiile care scalează AI- EIC Accelerator pentru companiile mature și pre-Accelerator-ul ce va fi lansat în 2027 pentru companii în stadii incipiente.

Carmen Socolovici (ANCOM) a oferit o imagine onestă: cadrul național de supraveghere este încă în construcție, dar ANCOM lucrează deja activ cu mediul privat. Sophie Bonnecarrère (Uber) a vorbit despre cum 36 de milioane de călătorii globale zilnice sunt alimentate de AI și despre transparența reală la scară.

Dijana Spasojevic (KPMG) a corectat o confuzie răspândită: compliance-ul cu AI Act nu este un proiect juridic, este o transformare de business.

Panelul moderat de avocatul Sergiu Vasilescu (VD Law), cu Cristian Onețiu, Pavel Cincilei, Cristian Teodorescu, Bruno Delepierre și Raphaël Weuts, a oferit conversația onestă de care avea nevoie sala: răspunsul nu este tehnologic, este despre leadership, claritate și curaj de a acționa.

„La Bruxelles, am demonstrat că mediul privat românesc are voce europeană și că putem dialoga la cel mai înalt nivel cu autoritățile care construiesc politica AI. Plecăm cu o concluzie clară: companiile românești trebuie să-și construiască fundația AI acum. AI Act-ul este activ, iar avantajul competitiv aparține celor care se mișcă primii”, a declarat Florina Onețiu, președinta Romanian Innovation Cluster.

Implementarea în companii

AI DAY ROMÂNIA 2026 a fost construit ca o zi de lucru aplicat pentru 120 de lideri români – CEO, fondatori și directori executivi din corporate și mid-market. Evenimentul a fost moderat de Călin Petrescu și a fost structurat pe 4 piloni complementari: legislativ, strategic, operațional și uman.

În blocul legislativ, participanții au lucrat direct cu autoritățile care vor aplica AI Act-ul în România: Carmen Socolovici (ANCOM), Alina Pârâială (ADR), dr. Carmen Elena Cîrnu (ICI București). Avocatul Sergiu Vasilescu (VD Law) a prezentat cele 7 documente obligatorii sub AI Act și greșelile care costă cel mai mult companiile nepregătite.

În blocul strategic, liderii prezenți au învățat din implementări reale prezentate de Ana Maria Borlovan (Uber – scalarea AI global cu adaptare locală), Anca Cîrstian (Orange – simplification & AI cross-funcțional în telecom), Flavia Matei (KPMG – integrarea AI fără risc), Robert Anghel (Salt Bank – construirea unei bănci 100% digitale cu AI integrat) și Ștefania Budulan (Adobe – strategia de date și AI Ethics).

Tot în blocul strategic, Florina Onețiu a lansat în premieră HAI Wheel, primul cadru de implementare AI dezvoltat în România. Este un instrument structurat în 12 pași prin care un CEO își construiește strategia AI a companiei.

Aceasta, de la auditul sistemelor AI existente, la prioritizarea proiectelor pe ROI, la formarea echipei, la documentarea conformă AI Act și la măsurarea rezultatelor. Pentru fiecare pas, cadrul oferă întrebări concrete, template-uri de decizie și checklist-uri verificabile.

Odată cu HAI Wheel, Florina Onețiu a lansat și „Indexul OM+AI”, prima măsurătoare a echilibrului dintre om și inteligența artificială în companiile din România. Prin diagnoza HAI Wheel, disponibilă online, orice companie își evaluează în câteva minute doza actuală om-AI pe fiecare funcție. De asemenea, vede unde pierde timp și bani și primește prima mișcare de corectat.

Companiile care se înscriu, devin parte din primul set de date reale despre adopția AI în business-ul românesc, își pot compara rezultatele cu media din industria lor și pot ajunge, cu acordul lor, printre studiile de caz din cartea-ghid „România AI Ready”.

Prima ediție a Indexului acoperă opt sectoare-cheie ale economiei: comerț și e-commerce, industrie și producție, IT și software, sănătate, construcții și imobiliare, servicii financiare și asigurări, transport și logistică, servicii profesionale și consultanță. Companiile interesate se pot înscrie pe haiwheel.brilu.ai.

Blocul operațional a adus cifre concrete și cazuri reale din implementări românești: Flaviana Rotaru (Ro Health), pe transformarea sistemelor reglementate, Doru Dima (Great People Inside), pe recrutarea în era AI, Georgian Roșu (Pluriva), pe fundamentele tehnice de ERP.

De asemenea, Iulian Dumitru (Brilu), pe ROI din Sales & Marketing, Dr. Stefan Busnatu (UMCD), pe cele 5 procese unde AI funcționează deja în medicina românească, și Cristian Onețiu (Bizz OS), pe managementul amplificat cu AI.

Ziua s-a încheiat cu două paneluri, iar primul, „Industrii high-risk: cum se construiește cu AI când nu ai voie să greșești”, a fost moderat de Av. Sergiu Vasilescu. Panelul i-a adus la aceeași masă pe Sorina Faier (Elite Search), dr. Elena Martin (healthcare), Ioana Necula (Genesis College), Horia Botiș (DAIANA NATO), Călin Costinaș (Ex. Deputy Profi; Now: Expert retail & Board member) și Ruxandra Tătaru (AI Expo).

Al doilea panel, „Manifestul OM+AI – Liderii care construiesc viitorul”, moderat de Florina Onețiu, a reunit contribuțiile autorităților române și europene, ale firmelor de consultanță și ale liderilor de business care construiesc deja cu AI și ale comunității de pionieri OM+AI.

Este vorba despre Oana Cociașu (RAC), Lucia Iliescu (Continental), prof. Robert Similea (Universitatea București), Denisa Tănase (my Geisha) și Mihai Morar (Fain și Simplu). La final, Manifestul OM+AI a fost semnat de pionierii primei comunități AI Ready din România.

„AI DAY a confirmat exact ce ne-am propus: că liderii de business din România sunt pregătiți să acționeze, nu doar să discute despre AI. Am văzut, într-o singură zi, avocați, reglementatori și lideri de business la aceeași masă, traducând legislația în pași concreți și strategia în cifre măsurabile. Cei 120 de lideri pleacă acasă cu un plan concret despre AI, nu cu încă o listă de întrebări”, a declarat Florina Onețiu.

România AI Ready – de la eveniment la mișcare națională

La AI DAY ROMÂNIA 2026 a fost lansată oficial inițiativa “România AI Ready”, care va culmina cu publicarea în noiembrie 2026 a unei cărți-ghid practice dedicate ecosistemului de business românesc.

Volumul, coordonat de Romanian Innovation Cluster, va aduna în peste 170 de pagini contribuțiile autorităților române și europene, ale firmelor de consultanță, ale liderilor de business care construiesc deja cu AI și ale comunității de pionieri OM+AI.

Cartea va include radiografia adoptării AI în România cu date primare RIC, AI Act tradus pentru CEO și cadrul de implementare în pași concreți. Totodată, vor fi cele 12 cronici sectoriale ale tranziției digitale, modele de calcul ROI, template-uri operaționale și harta de parcurs pentru primele 30, 60 și 90 de zile de implementare.

Cartea va fi un instrument de lucru pentru orice lider de business care vrea să profite de revoluția AI, nu o reflecție academică despre ea.

Un parcurs strategic, nu două evenimente izolate

Cele două evenimente au format un parcurs continuu, conceput strategic. Informațiile aduse de la Bruxelles – despre AI în România, despre instrumentele europene de finanțare, despre modul în care AI Act se aplică în practică – au fost traduse imediat la București în pași concreți pentru companiile românești.

Cele 4 mesaje cheie cu care liderii au plecat acasă: România are talent, infrastructură și ecosistem – ceea ce lipsește este voința de a transforma colaborarea în acțiune la scară; AI Literacy este o obligație activă din februarie 2025, nu o opțiune pentru viitor; compliance-ul cu AI Act nu este un proiect juridic, este o transformare de business; avantajul competitiv în următorii 2-3 ani va aparține companiilor care construiesc fundațiile AI acum, în deplină siguranță juridică și operațională.

Ce urmează

Pentru perioada 2026-2027, Romanian Innovation Cluster anunță continuarea dialogului cu autoritățile europene și naționale, scalarea programului de AI Literacy pentru companii românești, lansarea programului AI în Școli ca pilot național și organizarea celei de-a doua ediții AI DAY ROMÂNIA în iulie 2027. Manifestul OM+AI rămâne deschis pentru semnături, iar comunitatea AI Ready din România începe acum primul nucleu fondator.

Despre Romanian Innovation Cluster

Romanian Innovation Cluster (RIC) este asociația care conectează mediul privat românesc cu inovația, tehnologia și reglementările europene, pentru a transforma România într-un centru de excelență competitiv la nivel global.

Departamentul de Inteligență Artificială al RIC coordonează inițiativele asociației pe trei direcții: dialog instituțional cu autoritățile naționale (ANCOM, ICI, ADR) și europene (Parlamentul European, Comisia Europeană, EU AI Office), educație strategică pentru companiile românești – inclusiv cadrul HAI Wheel™, primul model OM+AI dezvoltat în România – și construirea unei comunități de lideri care implementează AI responsabil.