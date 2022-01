Românii preferă plata cu cardul la curier

Plata cu cardul direct la curier devine una dintre opțiunile de plată preferate pentru destinatarii coletelor din România.

Conform datelor Cargus, unul din doi clienți sunt interesați să efectueze o achiziție atunci când magazinul online le pune la dispoziție o listă extinsă de metode de plată, conform așteptărilor lor, și aproximativ 65% din clienți aleg să facă plata la livrare (ramburs), atunci când comandă produse online.

Pentru a oferi consumatorilor săi cea mai bună experiență de livrare, Cargus a dezvoltat și implementat, în septembrie anul trecut, plata cu cardul direct la curier (card on delivery / PIN on Glass) – o premieră nu doar pe piața de curierat din România, ci și o inovație la nivel european, se arată în comunicatul transmis redacției. Astfel, stresul de a nu deține numerar atunci când curierul livrează coletul sau vizitele la bancomat pentru a retrage numerar au devenit istorie. Soluția PIN on Glass a fost primită cu entuziasm de consumatori, tot mai mulți români fiind dispuși să plătească cu cardul pentru comenzi, direct la curier.

În decembrie 2021, Cargus a gestionat peste 3,6 milioane de colete. Analizând datele din ultimele două luni ale anului trecut, în decembrie față de noiembrie, Cargus a raportat o creștere cu 22% a ponderii tranzacțiilor cu cardul din valoarea totală a plăților efectuate la livrare și o creștere cu 19% a ponderii tranzacțiilor cu cardul din numărul total de plăți pe realizate la livrare.

Numărul tranzacțiilor cu cardul la livrările Cargus a crescut cu 14% în decembrie față de noiembrie, în timp ce valoarea totală a plăților cu cardul efectuate la livrare a crescut cu 7%, cu o valoare medie a plății cu cardul la livrare de 304,30 lei.

„Pentru noi, este o soluție câștigătoare. Investiția în tehnologie și transformarea digitală sunt elemente cheie în atingerea obiectivului nostru de a oferi clienților cea mai bună experiență de livrare și, în același timp, un pilon important al strategiei Cargus. Permanent, ne canalizăm eforturile pentru a oferi consumatorilor cea mai convenabilă opțiune de livrare și soluții de plată inovatoare și suntem încântați să vedem că un număr tot mai mare de oameni le adoptă”, a declarat Jarosław Śliwa, CEO Cargus.

Plata coletului cu cardul direct la curierul Cargus a devenit la fel de simplă ca plata la magazin. Soluția PIN on Glass permite destinatarilor să plătească pentru coletele livrate folosind orice card contactless sau un dispozitiv dotat cu un portofel digital. Tranzacția se efectuează prin simpla apropiere a acestuia de PDA-ul curierului. Confirmarea tranzacției poate fi tipărită direct de curier sau trimisă la adresa de e-mail a destinatarului.

În contextul unei creșteri rapide a comerțului electronic, Cargus recunoaște importanța unei experiențe excelente pentru utilizatori, ca factor cheie de diferențiere pe piața de curierat și propune ca răspuns soluții precum PIN on Glass.

„O experiența excelentă de comerț electronic este un factor de diferențiere într-un mediu de shopping digital în continuă dezvoltare. Informarea clienților în avans despre disponibilitatea soluției PIN on Glass, încă de pe pagina principală (homepage), va crește încrederea, va îmbunătăți ratele de conversie, va crește valoarea coșului de cumpărături și fidelitatea clienților”, a declarat Adrian Pali, Chief Commercial Officer Cargus.

Cargus apreciază că aceste soluții de plată, care îmbunătățesc serviciului de livrare, vor deveni principalele motive după care consumatorii se vor ghida atunci când vor realiza achiziții online.