Șeful ADR, demis de premierul Bolojan. Ministrul Darău: „Nu se mai putea continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României’”

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș-Cristian Vlad, a fost demis de premierul Ilie Bolojan.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis că „era nevoie ca de aer de un reset” la conducerea acestei instituții care„frâna” procesul de digitalizare a României.

„În sfârșit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea președintelui ADR. Și tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct”, a scris pe Facebook, ministrul Economiei.