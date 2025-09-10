Sovata – stațiune de teambuilding în sezonul de toamnă

Peste 100 de companii aleg anual Sovata pentru întâlnirile lor de echipă, cu evenimente ce reunesc între 20 și 100 de participanți.

Cu aer curat de munte, lacuri sărate unice în Europa și o ofertă bogată de hoteluri cu spa și piscine interioare, Sovata se transformă în această toamnă în destinația preferată pentru companiile care organizează teambuildinguri și evenimente corporate.

Pachetele de teambuilding includ cazare, mese și activități în zonă, cu un cost mediu de 200 – 300 euro/persoană pentru un program de 2 nopți și 3 zile.

Organizatorii subliniază că Sovata are toate ingredientele pentru o experiență de echipă completă: hoteluri moderne cu centre spa și piscine interioare, restaurante variate și, mai ales, acces la numeroase activități outdoor. Toamna aduce aici un cadru natural spectaculos, perfect pentru relaxare, dar și pentru coeziunea echipei. Printre activitățile preferate de companii se numără drumețiile pe traseele din Munții Gurghiului și pe traseele tematice din jurul Lacului Ursu, plimbările cu bicicleta sau trotinete electrice, vizitele la obiectivele culturale din Târgu Mureș, dar și seri tematice cu muzică live și foc de tabără ori ateliere gastronomice cu produse locale.

„Principala cerință a companiilor este de a oferi o locație la 3–4 ore de punctele de plecare. Ceea ce face județul Mureș și stațiunea Sovata ideale pentru companiile din vestul, nordul și centrul țării. Turismul corporate ne susține eforturile de a crește județul Mureș și Sovata ca destinație turistică, aducând un trafic bine primit hotelurilor și pensiunilor din zonă, în special în timpul săptămânii”, declară reprezentanții Visit Mures.

Fenomenul teambuildingurilor din Sovata contribuie la consolidarea imaginii județului Mureș ca destinație turistică versatilă. Dacă Sovata este recunoscută pentru componenta de wellness și activități de echipă, județul Mureș per ansamblu oferă o diversitate de experiențe, de la turism cultural și istoric în Târgu Mureș, cu Palatul Culturii și Cetatea Medievală, la turism activ în zonele montane și vizite în satele tradiționale din împrejurimi. Astfel, Mureșul devine un pol de atracție nu doar pentru turiștii individuali, ci și pentru segmentul corporate, atrăgând an de an un număr tot mai mare de companii care îmbină lucrul cu relaxarea și descoperirea unei regiuni autentice.