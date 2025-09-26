Spotlight #9, de pe Calea Victoriei până la Hanul Gabroveni: „Când arta se aprinde, orașul te suprinde”

Peste 20 de instalații artistice din România și din Europa vor transforma spațiul urban al Capitalei într-un laborator interactiv al artei luminii, în perioada 10-12 octombrie.

Cea de-a noua ediție a Spotlight – International Art Light Festival are tema „Simbioză / Symbiosis”, iar mesajul este „Când arta se aprinde, orașul te suprinde”.

Traseul de anul acesta se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la Hanul Gabroveni și în locațiile partenerilor Mega Mall și Promenada Mall.

„Sub tema SIMBIOZĂ, Spotlight 2025 propune o călătorie pe Calea Victoriei, în care instalațiile de lumină intră într-un dialog viu cu arhitectura orașului: uneori în contrast, alteori în armonie, dar mereu într-o conexiune cu spațiul urban. Publicul va fi întâmpinat de animale supradimensionate ce acaparează spațiul, de clădiri istorice care se metamorfozează prin videomapping și de spații contemplative unde lumina invită la reflecție asupra modului în care interacționăm și ne raportăm la ceilalți. Este o experiență efervescentă care celebrează arta new media și transformă orașul într-o scenă spectaculoasă, deschisă tuturor” – spune Adrian Damian, curator Spotlight 2025.