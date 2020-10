Start-up-ul LogTech Postis oferă acces gratuit retailerilor, de Black Friday

Postis, primul start-up LogTech din România, lansează o ofertă specială de Black Friday: acces gratuit la tehnologiile sale, pentru a veni în sprijinul retailerilor și jucătorilor din piața de e-commerce, care în această perioadă au de gestionat volume mult mai mari de comenzi online.

Orice client nou care alege să-și optimizeze procesele de logistică și livrare prin intermediul Platformei Postis va avea acces gratuit, pe întreaga durată a lunii noiembrie, la toate tehnologiile oferite, indiferent de sistemele integrate, numărul de soluții de livrare și volumul de livrări procesate, se arată în comunicatul transmis redacției.

În acest fel, Platforma Postis va contribui la creșterea calității și performanței serviciilor de livrare, optimizarea costurilor de transport, reducerea timpului de livrare, îmbunătățirea managementului retururilor și la creșterea satisfacției clienților pe toată durata campaniei de Black Friday.

„În acest an, Black Friday are loc într-un context de două ori mai dificil pentru retaileri. Pandemia a pus o presiune foarte mare asupra activității acestora, mulți dintre ei lucrează la foc continuu încă din martie-aprilie, fiind nevoiți să se adapteze extrem de rapid la noua realitate, cu eforturi uriașe umane și logistice. Din experiența clienților noștri din anii anteriori, știm că acum provocările vor fi și mai mari. Pentru că se concentrează să asigure cele mai bune servicii clienților lor, de cele mai multe ori retailerii uită că și ei sunt, la rândul lor, clienți. Noi nu uităm, de aceea vrem să-i ajutăm să traverseze cu succes această perioadă aglomerată și să se pregătească pentru oportunitățile de dezvoltare care vor urma. Postis are tehnologia, resursele, experiența și know-how-ul IT, de logistică și de transport, cu rezultate dovedite în cei 3 ani de activitate, pentru a le oferi comercianților acces la clienți acolo unde se află aceștia, procese optimizate, vizibilitate și control de-a lungul întregului lanț valoric”, a declarat Mircea Stan, CEO Postis.

Cel mai așteptat eveniment de shopping online creează, an de an, nenumărate probleme și blocaje, generate în principal de volumul ridicat de comenzi online care trebuie gestionate.

Cele mai frecvente probleme cu care se confruntă retailerii de Black Friday:

Resurse de bandă, procesare și storage limitate pentru magazinele online – din această cauză, multe site-uri/platforme e-commerce nu reușesc să facă față numărului mare de accesări și lansări de comenzi

– din această cauză, multe site-uri/platforme e-commerce nu reușesc să facă față numărului mare de accesări și lansări de comenzi Lipsa stocurilor – apar situații frecvente în care stocurile dintr-o locație sunt epuizate fără a exista posibilitatea de redirecționare din alte depozite sau magazine

– apar situații frecvente în care stocurile dintr-o locație sunt epuizate fără a exista posibilitatea de redirecționare din alte depozite sau magazine Întârzieri mari în livrare , care apar din cauza lipsei unui management automat al stocurilor din depozit și de optimizare a proceselor de fulfillment (picking, packing, printare AWB, pregătire de livrare)

, care apar din cauza lipsei unui management automat al stocurilor din depozit și de optimizare a proceselor de fulfillment (picking, packing, printare AWB, pregătire de livrare) Colaborarea cu un singur curier – un retailer mai mic, cu volume reduse, devine captiv; curierul va prioritiza clienții cu volume mari sau cu niveluri de calitate a serviciilor negociate și va prioritiza, de asemenea, coletele mai mici și mai ușor de livrat într-un timp scurt

– un retailer mai mic, cu volume reduse, devine captiv; curierul va prioritiza clienții cu volume mari sau cu niveluri de calitate a serviciilor negociate și va prioritiza, de asemenea, coletele mai mici și mai ușor de livrat într-un timp scurt Comenzi simultane pentru același produs de la mai mulți retaileri – în special de Black Friday, mulți clienți compară prețurile de pe mai multe site-uri pentru același produs și comandă simultan de la mai mulți retaileri, cu plata la livrare; primul retailer care livrează este și cel care va vinde, toți ceilalți fiind nevoiți să gestioneze comenzile anulate sau coletele refuzate

– în special de Black Friday, mulți clienți compară prețurile de pe mai multe site-uri pentru același produs și comandă simultan de la mai mulți retaileri, cu plata la livrare; primul retailer care livrează este și cel care va vinde, toți ceilalți fiind nevoiți să gestioneze comenzile anulate sau coletele refuzate Volume mari de retururi post-campanie, care pot bloca parțial activitatea în depozitul retailerului. Un retailer mare are nevoie și de 1 lună și jumătate pentru a reintroduce în stoc coletele returnate.

Pandemia a determinat schimbări importante în comportamentul de consum, care vor deveni pe termen lung ceva obișnuit: preferința mai mare pentru achizițiile online, plata cu cardul, sau diversificarea opțiunilor de livrare ca timp (a doua zi, în aceeași zi, livrări expres sub o oră sau livrări programate) sau ca destinație (acasă, la birou, într-un magazin ales sau într-unul din drop-box-urile rețelelor partenere).

Așteptările clienților sunt mai mari, de aceea, pentru a traversa cu brio perioada de Black Friday, un retailer trebuie să se concentreze asupra următoarelor aspecte din zona logistică și de livrare:

Diversificarea soluțiilor de livrare , astfel încât să nu depindă de unul sau doi curieri

, astfel încât să nu depindă de unul sau doi curieri Creșterea performanței în procesele de fulfillment , eliminarea timpilor morți și a proceselor manuale (lansarea comenzii către curieri, generarea de AWB, printare, lipire, tracking comandă etc.)

, eliminarea timpilor morți și a proceselor manuale (lansarea comenzii către curieri, generarea de AWB, printare, lipire, tracking comandă etc.) Automatizarea proceselor de alocare optimă a comenzilor către curieri, ținând cont de performanța în livrare

de alocare optimă a comenzilor către curieri, ținând cont de performanța în livrare Scăderea timpului de livrare și livrarea în intervalul de timp promis

și livrarea în intervalul de timp promis Diversificarea metodelor de livrare și plată , pentru a oferi clienților experiențe îmbunătățite de cumpărare

, pentru a oferi clienților experiențe îmbunătățite de cumpărare Posibilitatea de ajustare dinamică a stocurilor, indiferent de numărul de depozite și magazine de unde se pot ridica comenzi, pentru a evita situațiile de stoc epuizat

indiferent de numărul de depozite și magazine de unde se pot ridica comenzi, pentru a evita situațiile de stoc epuizat Vizibilitate permanentă, trasabilitatea livrărilor și transparență. Retailerii pot interveni prompt în cazul în care apar probleme (colete neridicate la timp de curier, întârzieri etc.) și pot preveni posibilele nemulțumiri ale clienților (prin informarea permanentă asupra statusului de livrare și anticiparea reclamațiilor și apelurilor în call center)

„Platforma Postis ajută retailerii să țină costurile sub control, să-și îmbunătățească cash-flow-ul și să-și eficientizeze și automatizeze toate procesele de care au nevoie, rapid și ușor. Mai mult decât atât, au acces la Comunitatea Postis, o comunitate deschisă de clienți și parteneri dezvoltată în jurul platformei noastre, în care clienții învață unii de la alții și, împreună, dezvoltăm noi funcționalități, care ne permit să creștem continuu performanța și calitatea proceselor de supply-chain pentru întreaga industrie”, adaugă Mircea Stan.

Lansată comercial în urmă cu 3 ani, Platforma Postis integrează toți furnizorii semnificativi de servicii de distribuție și livrare și selectează în mod automat cea mai bună opțiune de transport, utilizând algoritmi de învățare și predicție, dar și cel mai mare set de date de supply-chain disponibil în piață.

În 3 ani, Platforma Postis a generat rezultate solide pentru clienții săi:

a economisit 2,3 milioane de euro din bugetele de livrare

din bugetele de livrare a redus cu peste 1 milion de ore de muncă timpul petrecut cu activități de fulfillment, livrare, managementul proceselor, analiză și raportare

timpul petrecut cu activități de fulfillment, livrare, managementul proceselor, analiză și raportare a redus cu 2,4 milioane de kilometri drumurile parcurse pentru distribuție și livrare

drumurile parcurse pentru distribuție și livrare a îmbunătățit cu 30% satisfacția clienților

satisfacția clienților a scăzut cu 185.000 numărul de colete refuzate datorită creșterii calității în livrare

Platforma Postis este utilizată, în prezent, de peste 100 de clienți, atât companii mari, cât și mici, cu prezență națională sau internațională, din categorii variate precum fashion, pharma și cosmetice, medical, auto, food, home&deco, logistică, librărie, electro și IT.