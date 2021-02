Târgul de Turism de Valentine’s Day: Vacanțe gratuite pentru cei care s-au despărțit în 2020

Anul pandemic 2020 a pus la grea încercare și cuplurile. De aceea, în preajma Valentine’s Day, DERTOUR va oferi vizitatorilor la Târgul online de Turism un pachet inedit: vacanțe pentru noi începuturi celor care s-au despărțit în ultimul an.

Cei care au rămas cu inima frântă în anul pandemiei și sunt nevoiți să petreacă Valentine’s Day singuri sunt invitați să se înscrie la concursul pentru o vacanță gratuită pe www.dertour.ro/targ-turism pe perioada târgului, până pe 20 februarie 2021.

Tragerea la sorți va avea loc în ultima zi de Târg, duminică, 21.02. Valoarea premiilor este de 2.250 de euro și include 3 pachete de vacanță în Egipt, la hotel de 5 stele, cu servicii all inclusive, și transport avion charter.

Iubitorii de călătorii sunt așteptați cu propuneri de vacanțe cu reduceri de până la 50% și avans zero. Toți cei interesați să își rezerve din timp vacanța de primăvară sau de vară pot intra live pe chat cu unul din cei peste 50 de consultanți în turism ce vor fi disponibili pentru oferte personalizate pe perioada Târgului.

Datorită desfășurării online, turiștii pot primi consultanță și oferte din confortul propriei case, fără să stea la coadă sau în aglomerație.

Printre ofertele de la Târg se numără vacanțe exotice de safari în Kenya, Ras al Khaimah, Dubai, Maldive, Punta Cana, Turcia, Egipt, Tunisia, Antalya, Hurghada sau Grecia.

Prețurile pornesc de la 367 euro pentru o vacanță în Egipt, 577 euro pentru o vacanță de 7 nopți pe plajele fascinante din emiratul Ras al Khaimah, 1099 euro pentru o vacanță exotică în Kenya în luna martie, cu cazare în regim de 4 stele, sau de la 319 euro pentru vacanța de vară în Grecia. Tarifele pentru destinațiile de vară sunt în acest moment la cel mai mic nivel posibil.

Vacanțele oferă zboruri charter directe, în condiții de maximă siguranță, cu testare Covid-19 la plecare și au politică de avans zero, serviciul de asigurare a vacanței împotriva riscurilor Covid-19 atât înainte de plecare, cât și în timpul vacanței.

DERTOUR vine cu oferte și pentru cei care vor să profite în plus și de reducerile de Early Booking pentru vacanța de vară 2021, pentru care nu trebuie să plătească avans. Turiștii pot alege sa rezerve acum fara niciun risc – fără avans – și totodată să profite de discount-urile de Early Booking, ce ajung până la 50%.

DER Touristik Group, parte a grupului Rewe, este unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii și a generat un venit total de 6,7 milioane de euro în 2018. Are o echipă de 10.500 de persoane în 16 țări europene. În fiecare an, 9,9 milioane de turiști aleg vacanțele organizate de unul dintre turoperatorii și specialiștii Grupului: Dertour și ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours; Exim Tours și Kartago Tours în Europa de Est; Apollo în Scandinavia; precum și Kuoni în Marea Britanie și Franța.

Rețeaua numără aproximativ 2.800 de agenții de turism – incluzând liderul de piață din Germania DER Reisebüro – și vânzări online. DER Touristik Group încorporează cinci branduri hoteliere, un furnizor de servicii de călătorie, o companie aeriană și DMC cu 61 de birouri în 26 de locații.