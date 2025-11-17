Târgurile de Crăciun cresc turismul intern. Brașov, Sibiu și Craiova se află în top

Târgurile de Crăciun din România cresc turismul intern, iar orașele Brașov, Sibiu și Craiova se află în top, potrivit Travelminit.

Primii vizitatori au venit la Sibiu și Craiova încă din 14 noiembrie, când piețele centrale au prins viață cu lumini, decorațiuni și activități pentru toate vârstele.

În săptămânile următoare, târgurile se deschid treptat în Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timișoara, București, Oradea, Brașov și Iași. Fiecare oraș oferă o experiență unică, de la concerte și spectacole până la preparate tradiționale și cadouri artizanale.

Atmosfera de sărbătoare este completată peste tot de iluminatul festiv și decorurile specifice sezonului, invitând turiștii să se bucure de magia Crăciunului timp de mai multe săptămâni.

Brașovul, Sibiul și Bucureștiul se află în topul preferințelor turiștilor, urmate de Craiova, Oradea și Cluj-Napoca, toate orașele fiind gazdele unor târguri spectaculoase care atrag anual milioane de vizitatori.

Prețul mediu pentru sejururile de Crăciun pornește de la 160 de euro

Potrivit datelor Travelminit, valoarea medie a unei rezervări pentru perioada târgurilor de Crăciun variază între 160 și 225 de euro pe sejur, în funcție de oraș și de tipul unității. Brașovul se remarcă printr-o medie de 226 de euro, fiind una dintre cele mai căutate destinații din țară.

Orașele Sibiu și Cluj-Napoca se situează la aproximativ 160–165 de euro. În București, media este de 185 de euro. Capitala beneficiază de o ofertă variată, datorită celor trei târguri desfășurate simultan: Piața Constituției, Parcul Drumul Taberei și Hala Laminor.

La Iași, valoarea medie a rezervărilor este de 206 euro, în timp ce în Craiova și Oradea tarifele se situează în jur de 165 de euro. În general, prețurile reflectă interesul ridicat al românilor pentru astfel de experiențe din perioada sărbătorilor de iarnă.

Hotelurile rămân alegerea principală a turiștilor, însă se observă o creștere a cererii pentru apartamente și pensiuni, mai ales în Sibiu, Timișoara și Oradea.

Sejururile durează în general două sau trei nopți, perfecte pentru escapade festive

Brașov se află pe primul loc în clasamentul rezervărilor, urmat de Sibiu și de Craiova. În top se mai regăsesc Oradea, Cluj-Napoca, București, Timișoara și Iași. Toate orașele sunt animate de lumini de sărbătoare, târguri tematice și evenimente care aduc vizitatori în centrul orașelor în fiecare weekend.

De asemenea, turiștii aleg să își organizeze sejururile în funcție de oraș și de numărul târgurilor pe care intenționează să le viziteze. În București, mulți aleg câteva nopți, pentru a putea explora toate târgurile și atracțiile festive. În schimb, Brașovul și Iașiul sunt potrivite pentru escapade mai scurte, media fiind de 2 nopți.