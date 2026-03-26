Tehnologia deepfake în camerele de supraveghere. Cum ne protejam?

Axis Communications prezintă un instrument care verifică autenticitatea înregistrărilor video de la camerele de supraveghere Axis și detectarea oricărei manipulări – fie că este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, fie prin editări video simple.

Pus la dispoziție pe site-ul său, Signed Media Verifie este instrumentul este gratuit, potrivit unui comunicat.

Credibilitatea dovezilor vizuale devine o problemă crucială nu doar pentru sectorul securității, ci și pentru instituțiile publice, orașe, industrie sau transport.

O înregistrare video de la o cameră de supraveghere poate fi o dovadă cheie în investigarea unui incident – și tocmai de aceea trebuie să se poată demonstra că nimeni nu a manipulat-o.

„Când navighez astăzi pe rețelele sociale, îmi pun adesea întrebarea: este real? Sau este o manipulare, un deepfake sau conținut generat de inteligența artificială?” – spune Adam Śmigielski, Business Development Manager la Axis Communications.

„O astfel de incertitudine nu ar trebui să apară niciodată în cazul înregistrărilor de la camerele de supraveghere. Dacă acestea urmează să servească drept dovezi într-o anchetă sau în instanță, trebuie să putem demonstra fără echivoc autenticitatea lor.”

Semnătura criptografică a înregistrărilor video direct în cameră

Tehnologia Signed Video rezolvă această problemă prin utilizarea semnăturilor criptografice, pe care camera le adaugă la înregistrarea video înainte ca datele să părăsească dispozitivul. Fiecare cadru al înregistrării conține o semnătură digitală care permite verificarea ulterioară a două informații cheie:

Înregistrarea provine într-adevăr de la o anumită cameră Axis. Materialul nu a fost modificat în niciun fel de la momentul înregistrării sale.

Dacă cineva ar modifica înregistrarea video – de exemplu, prin tăierea unui fragment, editarea unor cadre individuale sau inserarea de conținut generat de AI – sistemul ar detecta imediat o astfel de manipulare în timpul verificării. Tehnologia Signed Video face parte integrantă din platforma hardware Axis Edge Vault, care protejează identitatea dispozitivului și cheile criptografice stocate direct în cameră.

Manipularea video poate fi detectată – dacă este semnată

Noul software Signed Media Verifier, disponibil direct pe Axis.com, permite verificarea simplă a integrității înregistrărilor video de la camerele Axis care utilizează tehnologia Signed Video. Instrumentul nu analizează imaginea în sine, ci doar semnăturile criptografice conținute în fișier, confirmând dacă:



înregistrarea video provine de la o anumită cameră Axis;

înregistrarea nu a fost modificată de la crearea sa;

nu a existat nicio manipulare a cadrelor individuale.

Dacă software-ul detectează orice modificare – de exemplu, suprascrierea unei părți a materialului sau inserarea de cadre modificate – va notifica imediat acest lucru.

„Semnătura criptografică a înregistrărilor video garantează că înregistrarea de la cameră rămâne o sursă fiabilă de informații, chiar și în era deepfake-ului”, explică Adam Śmigielski, adăugând o observație importantă: „Cu toate acestea, pentru ca verificarea autenticității să fie posibilă, funcția Signed Video trebuie să fie activată în cameră chiar din momentul înregistrării. Această problemă este rezolvată de noua versiune a sistemului de operare AXIS OS 13, în care această funcție va fi activată implicit.”

Verificarea video fără partajarea datelor sensibile

Software-ul Signed Media Verifier este disponibil ca aplicație web, concepută pentru verificarea sigură a înregistrărilor, inclusiv a celor care conțin date sensibile.

Fișierul video în sine nu este încărcat nicăieri sau partajat cu servicii cloud externe în timpul verificării. Analiza are loc local în browser, permițând organizațiilor să verifice integritatea materialelor fără riscul de scurgere a informațiilor confidențiale.

Importanța tot mai mare a înregistrărilor video fiabile

Problema încrederii în conținutul vizual digital depășește astăzi sectorul securității în sine. Înregistrările video verificabile sunt de o importanță enormă pentru orașe, infrastructura de transport, unitățile industriale sau instituțiile publice.

Odată cu creșterea disponibilității instrumentelor de generare și editare a imaginilor, crește și riscul ca cineva să conteste autenticitatea unui material video – chiar dacă, în realitate, nu a avut loc nicio manipulare.

Tehnologia Signed Video și instrumentul Signed Media Verifier ajută la asigurarea faptului că înregistrările de la sistemele de supraveghere rămân o sursă fiabilă de informații în vremuri în care manipularea imaginilor devine tot mai ușoară.

Caracteristici-cheie ale soluției Signed Video și ale instrumentului Signed Media Verifier

Semnătură criptografică a înregistrărilor video direct în camera;

Posibilitatea de a verifica integritatea și originea înregistrării;

Detectarea imediată a oricăror manipulări în materialul video;

Protejarea identității dispozitivului datorită platformei Axis Edge Vault;

Instrument gratuit Signed Media Verifier pentru verificarea înregistrărilor.



Instrumentul Signed Media Verifier este disponibil gratuit pe site-ul Axis Communications: https://www.axis.com/support/tools/signed-media-verifier-tool