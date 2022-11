Time to Value trebuie accelerat pentru investițiile digitale (sondaj Gartner)

Directorii și liderii IT trebuie să ia măsuri pentru a accelera timpul de punere în valoare (Time to Value – TTV) și pentru a stimula creșterea veniturilor brute și nete ale companiilor prin investiții digitale, conform sondajului global anual efectuat de Gartner în rândul directorilor IT și de tehnologie.

Time To Value (TTV) este un parametru referitor la timpul necesar unui client nou să realizeze și să extragă valoare din produsul sau serviciul implementat.

„Presiunea pusă pe umerii directorilor IT pentru a aduce beneficii prin intermediul investițiilor digitale este mai mare ca niciodată”, a declarat Daniel Sanchez-Reina, VP Analyst la Gartner. „CEO și consiliile directoare au anticipat că investițiile în active digitale, canale și capabilități digitale de afaceri vor accelera creșterea dincolo de ceea ce era posibil anterior. Acum, conducerea companiilor se așteaptă să vadă aceste îmbunătățiri bazate pe componenta digitală reflectate în situația financiară a organizației”, a completat Sanchez-Reina.

În 2023, directorii IT din regiunea EMEA se așteaptă ca bugetele lor IT să crească în medie cu 4,4%, o valoarte mai mică decât rata inflației de 6,5% estimată la nivel global. Aceasta înseamnă că CIO vor avea disponibile mai puține resurse de finanțare decât anul trecut. O tripletă de factori ce generează presiune economică, bazinul limitat și costisitor de talente și provocările continue legate de aprovizionare sporesc dorința și urgența de a se obține punerea în valoare cât mai rapidă a investițiilor.

Analiștii Gartner au prezentat rezultatele sondajului în cadrul Gartner IT Symposium/Xpo™ de la Orlando, Florida. Sondajul 2023 Gartner CIO and Technology Executive Survey a adunat date de la 2.203 respondenți CIO din 81 de țări și toate industriile majore, reprezentând aproximativ 15 trilioane USD în venituri/bugete din sectorul public și 322 de miliarde USD în cheltuieli IT. În regiunea EMEA, au participat la sondaj 780 de directori IT din 51 de țări și din toate industriile majore, reprezentând venituri de aproape 5,9 trilioane USD și 78 de miliarde USD în cheltuieli IT.

Analiza datelor sondajului a dezvăluit patru moduri prin care CIO pot oferi beneficii digitale și pot demonstra impactul financiar al investițiilor în tehnologie:

Prioritizarea inițiativelor digitale adecvate

În regiunea EMEA, respondenții la sondaj au ierarhizat obiectivele executivilor lor pentru investițiile în tehnologie digitală în ultimii doi ani. Primele două obiective au fost îmbunătățirea excelenței operaționale (53%) și îmbunătățirea experienței clienților sau a cetățenilor (44%). În comparație, doar 29% au menționat creșterea veniturilor ca obiectiv principal și 22% au menționat îmbunătățirea eficienței costurilor.

„În general, directorii IT trebuie să acorde prioritate inițiativelor digitale cu impact asupra creșterii, orientate spre piață”, a declarat Daniel Sanchez-Reina. „Pentru unii CIO, acest lucru înseamnă să iasă din zona lor de confort a automatizării interne de back-office pentru a se concentra în schimb pe inițiativele care se confruntă cu clienții sau constituenții”, a adăugat Hill.

Sondajul a arătat că prioritățile de business ale directorilor IT din regiunea EMEA pentru ce a mai rămas din acest an și pentru 2023 sunt creșterea și transformarea digitală. Principalele domenii ale investițiilor sporite ale CIO pentru 2023 includ securitatea cibernetică și a informațiilor (70%), business intelligence/analiticele datelor (53%) și platformele cloud (48%). Cu toate acestea, doar 34% cresc investițiile în inteligența artificială (AI) și 24% în hiperautomatizare.

„Cei mai importanți directori IT au mai multe șanse să folosească date, analize și inteligență artificială pentru a detecta comportamentul sau sentimentele emergente ale consumatorilor care ar putea reprezenta o oportunitate de creștere”, a adăugat Hill.

Crearea unei ierarhii de metrici

Sondajul a relevat faptul că 94% dintre organizațiile din regiunea EMEA se străduiesc să dezvolte o viziune pentru transformarea digitală, adesea din cauza așteptărilor concurente ale diferitelor părți implicate. „Avem directorul de marketing, directorul de vânzări, directorul financiar și alți directori care concurează între ei în realizarea transformării digitale, iar acest lucru consumă resursele directorului IT, deoarece nu există o strategie digitală unificată”, a spus Sanchez-Reina.

Principalul dezavantaj al acestei lipse de viziune digitală este inexistența unui obiectiv de afaceri comun și cuantificat în întreaga organizație. „De exemplu, fiecare departament își desfășoară propriile inițiative pentru a îmbunătăți experiența clienților, cu toate acestea, nu sunt aliniate la un rezultat comun de afaceri, cum ar fi creșterea vânzărilor cu o anumită țintă”, a spus Sanchez-Reina.

Soluția este ca fiecare departament să aibă o metrică proprie care să contribuie la același rezultat al afacerii.

Contribuția talentelor IT la o echipă mixtă condusă de obiective de afaceri

În timp ce angajamentul strategic cu liderii departamentelor de afaceri este necesar pentru a accelera inițiativele digitale, sondajul a dezvăluit o mentalitate a IT-ului de acționa solitar în ceea ce privește livrarea soluției. De exemplu, doar 32% dintre directorii IT din regiunea EMEA au spus că angajații din zona de business participă în echipe de execuție agile pentru inițiativele digitale.

„Dependența excesivă de personalul IT pentru livrarea inițiativelor digitale reflectă o mentalitate tradițională, care poate afecta agilitatea”, a spus Sanchez-Reina. „Directorii IT din regiunea EMEA trebuie să adopte metode democratice de livrare a inițiativelor digitale pentru a accelera timpul de punere în valoare a acestora. Înzestrarea și investirea membrilor echipei ce nu provin din IT – în special tehnologii de business – pentru a dezvolta capabilități, active și canale digitalizate poate ajuta la atingerea obiectivelor de afaceri mai rapid”, a completat Sanchez-Reina.

Un tehnolog de business este un angajat care raportează în afara departamentelor IT și creează tehnologii sau capabilități de analiză pentru uz intern sau extern de afaceri.

Includerea personalului IT în echipele mixte care combină experți în afaceri, tehnologi de business și personal IT va cataliza o echipă concentrată pe obținerea rezultatelor în afaceri digitale, deschizând totodată calea pentru reciprocitate, cum ar fi integrarea experților în domeniu din zona de business într-o echipă de fuziune condusă de IT.

Compensarea lipsei de talente cu resurse neconvenționale

Mulți CIO continuă să se lupte să angajeze și să rețină talente IT pentru a accelera inițiativele digitale. Cu toate acestea, sondajul a identificat numeroase surse neexploatate de talente în zona tehnologiilor. De exemplu, doar 12% dintre organizațiile din regiunea EMEA folosesc studenți (prin stagii și relații stabilite cu instituții de învățământ) pentru a ajuta la dezvoltarea capacităților tehnologice și doar 24% folosesc contractori independenți.

„Lipsa de talente se numără printre cele mai mari obstacole pe calea transformării digitale”, a spus Sanchez-Reina. „Directorii IT sunt adesea limitați de politicile legate de furnizorii preferați sau de contractele de muncă. Ei trebuie să sublinieze conducerii operative și a departamentului de resurse umane faptul că abordarea surselor de talente neconvenționale poate ajuta la accelerarea obținerii beneficiilor digitale”, a concluzionat Sanchez-Reina.

