    Tortul Medovik – rețetă lipovenească: „La Grisha”, episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”

    Sursa foto - Andreea Jugănaru
    Seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, continuă după un debut savuros în Bucovina, cu un nou episod care invită publicul să descopere gusturi și povești din Dobrogea. În fiecare săptămână, un loc, o familie și un preparat autentic dau glas patrimoniului culinar românesc.
    De această dată, călătoria ajunge în comuna Ghindărești, județul Constanța, la punctul gastronomic local „La Grisha”, unul dintre cele 12 PGL-uri din județ, dar singurul care a câștigat anul acesta titlul de custode de tradiții creative.
    Aici, familia Matei a transformat vechea casă lipovenească a bunicilor într-un loc unde ospitalitatea și bucatele de pește pregătite după rețete de familie spun povești mai bine decât cuvintele.
    În plus, fiecare episod din serie readuce în atenția publicului un preparat reinterpretat de un creator de conținut gastronomic. Pentru episodul 2, Andreea Jugănaru (Andreea Chinese Food) a ales Tortul Medovik, un desert lipovenesc construit din foi fine cu miere, unse cu smântână și presărate cu zmeură.
    Sursa foto – Andreea Jugănaru
    Rețeta pentru un Tort Medovik cu diametrul de 18 cm

    Ingrediente 

    Pentru foile cu miere (10 foi): 100 g miere, 100 g zahăr, 150 g unt (82% grăsime), 2 ouă mari, 1 linguriță bicarbonat de sodiu (aprox. 5 g), 400 g făină tip 000, 1 linguriță scorțișoară pudră, un praf de sare

    Pentru cremă: 500 g smântână fermentată grasă 25% grăsime, 200 ml smântână lichidă, foarte rece, pentru frișcă (30–35% grăsime), 130 g zahăr pudră, 1 linguriță extract de vanilie, 300 g zmeură proaspătă

    Mod de preparare:

    Puneți mierea, zahărul și untul într-un bol metalic și încălziți-le pe baie de aburi până se topește untul. Adăugați ouăle bătute și bicarbonatul, amestecând energic până când compoziția capătă volum și culoare aurie. După ce se răcorește, încorporați treptat făina cernută cu scorțișoara. Rezultă un aluat moale, pe care îl înveliți în folie alimentară și îl lăsați la frigider 4–5 ore sau peste noapte.

    Împărțiți aluatul în 10 bile, întindeți fiecare bilă între două coli de hârtie de copt până obțineți o foaie subțire și decupați discuri de 18 cm cu ajutorul unei farfurii. Coaceți la 180°C, câte 4–5 minute. Resturile de aluat se coc și ele, urmând să fie folosite la decor.

    Pentru cremă, bateți smântâna lichidă până obțineți o frișcă semi-tare. Într-un alt bol, amestecați smântâna fermentată cu zahărul pudră și vanilia, apoi încorporați frișca ușor, până obțineți o cremă omogenă.

    Asamblați tortul alternând foile cu crema și zmeura proaspătă. Acoperiți marginile cu crema rămasă și presărațirețetă tort  firimiturile de foi coapte. Lăsați tortul la rece minimum 12 ore, ideal 24, pentru ca foile să se înmoaie și să capete textura catifelată.

