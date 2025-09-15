Tortul Medovik – rețetă lipovenească: „La Grisha”, episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”

Seria documentară „ Portret gastronomic local ”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase , continuă după un debut savuros în Bucovina, cu un nou episod care invită publicul să descopere gusturi și povești din Dobrogea. În fiecare săptămână, un loc, o familie și un preparat autentic dau glas patrimoniului culinar românesc.

De această dată, călătoria ajunge în comuna Ghindărești, județul Constanța, la punctul gastronomic local „La Grisha” , unul dintre cele 12 PGL-uri din județ, dar singurul care a câștigat anul acesta titlul de custode de tradiții creative.

Aici, familia Matei a transformat vechea casă lipovenească a bunicilor într-un loc unde ospitalitatea și bucatele de pește pregătite după rețete de familie spun povești mai bine decât cuvintele.

În plus, fiecare episod din serie readuce în atenția publicului un preparat reinterpretat de un creator de conținut gastronomic. Pentru episodul 2, Andreea Jugănaru (Andreea Chinese Food) a ales Tortul Medovik, un desert lipovenesc construit din foi fine cu miere, unse cu smântână și presărate cu zmeură.

Rețeta pentru un Tort Medovik cu diametrul de 18 cm