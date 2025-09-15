Tortul Medovik – rețetă lipovenească: „La Grisha”, episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”

Ingrediente
Pentru foile cu miere (10 foi): 100 g miere, 100 g zahăr, 150 g unt (82% grăsime), 2 ouă mari, 1 linguriță bicarbonat de sodiu (aprox. 5 g), 400 g făină tip 000, 1 linguriță scorțișoară pudră, un praf de sare
Pentru cremă: 500 g smântână fermentată grasă 25% grăsime, 200 ml smântână lichidă, foarte rece, pentru frișcă (30–35% grăsime), 130 g zahăr pudră, 1 linguriță extract de vanilie, 300 g zmeură proaspătă
Mod de preparare:
Puneți mierea, zahărul și untul într-un bol metalic și încălziți-le pe baie de aburi până se topește untul. Adăugați ouăle bătute și bicarbonatul, amestecând energic până când compoziția capătă volum și culoare aurie. După ce se răcorește, încorporați treptat făina cernută cu scorțișoara. Rezultă un aluat moale, pe care îl înveliți în folie alimentară și îl lăsați la frigider 4–5 ore sau peste noapte.
Împărțiți aluatul în 10 bile, întindeți fiecare bilă între două coli de hârtie de copt până obțineți o foaie subțire și decupați discuri de 18 cm cu ajutorul unei farfurii. Coaceți la 180°C, câte 4–5 minute. Resturile de aluat se coc și ele, urmând să fie folosite la decor.
Pentru cremă, bateți smântâna lichidă până obțineți o frișcă semi-tare. Într-un alt bol, amestecați smântâna fermentată cu zahărul pudră și vanilia, apoi încorporați frișca ușor, până obțineți o cremă omogenă.
Asamblați tortul alternând foile cu crema și zmeura proaspătă. Acoperiți marginile cu crema rămasă și presărațirețetă tort firimiturile de foi coapte. Lăsați tortul la rece minimum 12 ore, ideal 24, pentru ca foile să se înmoaie și să capete textura catifelată.