Transformarea digitală devine prioritatea principală a companiilor, odată cu avansul AI

Progresele în inteligența artificială (AI) au determinat companiile să facă din transformarea digitală o prioritate strategică principală, potrivit celei de-a cincea ediții a studiului „CxO Priorities 2024”, realizat de Horváth.

Intitulată „Rebalance your Organization towards a Digital, Deglobalized and Dynamic World” (Reechilibrați-vă organizația pentru o lume digitală, deglobalizată și dinamică), ediția din acest an a implicat interviuri cu peste 770 de executivi din circa 30 de țări, relevând câteva nevoi critice ale companiilor.

Între acestea, se numără, în primul rând, nevoia de a stabili modele operaționale structurate și de a dezvolta competențe esențiale în cadrul organizațiilor lor. Rezultatele studiului arată că, deși adoptarea AI se accelerează peste tot în lume, aproape jumătate dintre companii sunt încă în stadiile incipiente ale călătoriei lor în lumea AI, semnalând o oportunitate semnificativă pentru creștere și inovare.

Nu mai puțin de 59% dintre executivii chestionați de Horváth se așteaptă să atingă pragul de rentabilitate în privința investițiilor în AI în anul 2026, deși circa 50% dintre ei consideră companiile lor ca fiind de-abia în fazele inițiale ale adoptării inteligenței artificiale.

În al doilea rând, pentru a face față provocărilor actualului climat economic mondial, business-urile au nevoie de promovarea unor structuri organizaționale agile, definirea unor noi abordări de leadership, încurajarea unei culturi a inovației rapide și a adaptabilității continue, implementarea unei infrastructuri IT extrem de securizate și stabilirea unor lanțuri de aprovizionare robuste.

În al treilea rând, companiile își dezvoltă structuri transnaționale, ceea ce înseamnă că generarea de valoare, inclusiv dezvoltarea de noi produse, se deplasează către piețele aflate în creștere. Factorii cheie care influențează această tendință includ lanțurile de aprovizionare optimizate, condițiile favorabile de localizare și eficiența costurilor. Transformările de succes necesită redefinirea modelelor de guvernanță și colaborare între sediul central și organizațiile regionale, precum și dezvoltarea de noi competențe.

În ceea ce privește riscurile asociate tranziției spre o economie digitală, numărul de atacuri cibernetice a sporit în ultimele 12 luni, față de ediția anterioară a studiului Horváth, cu creșteri semnificative în industrii precum cea a apărării (64%), retail (37%) și prelucrarea metalelor și minerit (36%). Cu toate acestea, gradul de conștientizare a acestor riscuri a crescut în toate industriile, ceea ce dus la respingerea cu succes a majorității acestor atacuri.

„Transformarea digitală, susținută de AI, este acum mai importantă ca niciodată pentru companiile din întreaga lume, care doresc să-și îmbunătățească eficiența operațională, să îmbogățească experiențele clienților și să creeze noi modele de business. Organizațiile care îmbrățișează aceste schimbări și investesc în capacități AI vor fi mai bine poziționate să prospere într-un peisaj digital în continuă evoluție, iar echipa Horváth este pregătită să susțină companiile și executivii de top cu o competență vastă în modele de business, structuri organizaționale, procese și sisteme, pentru a-și alinia cu succes organizațiile pentru viitor”, a declarat Maria Boldor, managing director, Horváth România.

Studiul „CxO Priorities 2024” a fost realizat de echipa Horváth, în urma a opt săptămâni de discuții față în față cu executivi (dintre care peste 40% la nivel de CEO), din 29 țări de pe toate continentele, reprezentând un total de 14 industrii, manufacturiere (apărare, producție auto, construcții, energie, FMCG, minerit și altele) sau din sfera serviciilor (asigurări și servicii financiare, bănci, telecomunicații, transport și logistică etc).

Horváth este o firmă globală de consultanță în management, cu 40 de ani de experiență și prezentă în România din 2005.