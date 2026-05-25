Turcia a depășit Grecia la numărul de turiști

Turcia a înregistrat un număr–record de 62,3 milioane de turiști anul trecut, depășind Grecia, care a primit 43 de milioane.

Acest rezultat a consolidat poziția Turciei printre cele mai populare destinații turistice din lume. Cea mai mare parte a acestui flux global de turiști se îndreaptă, în mod tradițional, către litoralul din Antalya.

All-inclusive rămâne prima opțiune pentru cei atenți la buget

,,Principalul factor care îi determină pe turiștii români și europeni să revină în Antalya este transparența financiară. Într-un climat economic instabil, conceptul All-inclusive a evoluat de la simpla idee de <<relaxare fără griji>> la un instrument eficient pentru controlul bugetului familiei”, spune Iulian Beiu, managing director la turoperatorul Join UP! România.

,,Cei care optează pentru un pachet turistic au beneficiul că își fixează dinainte toate cheltuielile esențiale. Zborurile, transferurile către hotel, cele trei mese pe zi, băuturile și activitățile pentru copii sunt deja incluse în preț. Astfel, este eliminat complet riscul unor cheltuieli neprevăzute la destinație — o variabilă constantă în vacanțele din Europa Occidentală, unde nota de plată la restaurante, plajele cu taxă sau taxele locale pot fi o surpriză și pot modifica semnificativ costul final al concediului”, adaugă acesta.

Logistică fără stres și zbor de două ore — un avantaj în vremuri imprevizibile

Pentru familiile cu copii sau pentru cei care își prețuiesc timpul, durata călătoriei rămâne un criteriu esențial. Antalya se află la doar aproximativ două ore de zbor de București. Este mai aproape decât multe dintre stațiunile populare din Spania sau Portugalia.

În această vară, harta opțiunilor de zbor s-a extins considerabil. Locurile sunt garantate pe curse charter operate de companii mari precum Tarom, FlyOne și HiSky din București, precum și Mavigok Airlines care introduce zboruri directe din mai multe regiuni ale României. Astfel, turiștii din alte regiuni ale țării din afara Bucureștiului nu mai sunt nevoiți să piardă timp cu deplasări interne către capitală.

Ghid vorbitor de limba română — un element de siguranță și confort în vacanțe

Una dintre preocupările mai puțin vizibile ale multor turiști este gestionarea situațiilor neprevăzute într-un mediu lingvistic și cultural diferit. Marii touroperatori, precum Join Up! România, răspund acestei provocări prin asigurarea unei prezențe extinse a personalului vorbitor de limba română în stațiuni.

Ghizii locali ai companiei sunt prezenți pe Riviera turcească pe întreaga durată a sezonului. Ei întâmpină turiștii la aeroport, îi însoțesc pe durata transferurilor și sunt disponibili permanent pentru rezolvarea oricăror situații la hotel — de la aspecte cotidiene minore până la organizarea excursiilor.

5 categorii de turiști – Cum alegi formatul potrivit de vacanță

Antalya nu mai este de mult o destinație „universală”. Infrastructura modernă este segmentată clar pentru a răspunde nevoilor diferitelor categorii de turiști. Analiștii din turism evidențiază cinci profiluri principale de hoteluri pentru sezonul estival:

Pentru familii numeroase — hoteluri cu aquapark-uri de mari dimensiuni, cluburi pentru copii și meniuri speciale pentru cei mici.

• Pentru cupluri (Adults-only) — locații retrase de aglomerație, axate pe spa, liniște și servicii premium.

• Pentru turiști activi — hoteluri din regiunile Kemer sau Belek, înconjurate de munți și păduri de pini, ideale pentru ecoturism.

• Pentru pasionații de istorie și cultură — unități situate în apropierea orașelor antice, precum Side sau Perge, perfecte pentru combinarea relaxării la plajă cu excursii culturale.

• Pentru bugete optimizate — hoteluri de 4 și 5 stele cu servicii de calitate, dedicate tinerilor și turiștilor care caută un echilibru între preț și confortul esențial, fără costuri inutile.

Experții recomandă planificarea vacanțelor și finalizarea rezervărilor până la mijlocul lunii iunie. Aceasta este perioada optimă în care hotelurile mai au disponibilitate la tarife de bază, iar companiile aeriene mențin prețuri stabile pentru locurile din cursele charter, înainte de creșterea cererii din luna iulie.