UNbreakable România 2026 – rezultate

Anul acesta, UNbreakable România a adus, în premieră, integrarea inteligenței artificiale în procesul de evaluare. Participanții au concurat direct cu un agent AI autonom, într-un format mai apropiat de realitatea din peisajul actual al industriei și de modul în care tehnologia influențează domeniul cybersecurity.

Cel mai mare program național de educație în securitate cibernetică pentru liceeni și studenți a încheiat ediția 2026 cu aproximativ 1.700 de participanți, implicați în activități pentru o viitoare carieră în cybersecurity.

Programul a inclus o etapă extinsă de pregătire, cu 15 webinarii și acces la resurse practice pe platforma educațională CyberEDU, urmată de competiții locale și concursul online pe echipe. În total, 294 de echipe s-au înscris în competiția online, cu 40% mai mult față de 2025, confirmând interesul tot mai mare al tinerilor pentru securitatea cibernetică și o participare tot mai activă în program.

În paralel, UNbreakable România a organizat șase competiții de antrenament în București, Vâlcea, Iași, Timișoara și Suceava, la care au participat 266 de tineri din 60 de licee și 7 universități, din 33 de orașe. Pentru aproape 70% dintre aceștia, a fost prima experiență de tip Capture the Flag (CTF), ceea ce arată interesul tot mai mare pentru domeniul securității cibernetice.

O noutate a UNbreakable România 2026 este lansarea #GirlsInCyber Bootcamp, un program care încurajează tinerele să exploreze o carieră în securitate cibernetică. Astfel, 20 de participante din 8 orașe au luat parte la un program intensiv susținut de 6 traineri.

Acesta a inclus teme relevante pentru piața muncii, precum rolul de SOC Analyst, gestionarea alertelor reale, atacuri pe protocoale de rețea și noțiuni de reverse engineering.

Pe lângă componenta tehnică, bootcampul a oferit și un spațiu de conectare între participante, contribuind la formarea unei comunități de tinere interesate de acest domeniu și la extinderea bazei de talente din cybersecurity. Inițiativa răspunde nevoii tot mai mari de diversitate în industrie și contribuie la echilibrarea reprezentării de gen în domeniul securității cibernetice.

Finala ediției 2026, desfășurată în perioada 27-29 martie, a adus în competiție cele mai bune 16 echipe (8 de liceu și 8 de universitate), într-un format în premieră: participanții au concurat direct cu un agent AI care a rezolvat taskurile în timp real.

Datele competiției arată că agentul autonom CyberEDU.AI, dezvoltat de unul din foștii câștigători ai UNbreakable România 2025, a rezolvat 81,2% dintre probe, iar pentru 64.3% dintre acestea, acesta a fost primul care a obținut soluția.

Primele 3 probe au fost rezolvate în mai puțin de 15 minute. Zona de Digital Forensics a reprezentat o provocare pentru agentul autonom, acesta nereușind să obțină răspunsuri corecte în cadrul acestor probe.

Această diferență subliniază rolul esențial al gândirii analitice, al flexibilității și al expertizei umane în rezolvarea unor tipuri de probleme complexe. În total, 44 de participanți au concurat timp de 6 ore pentru premii de peste 5.000 de euro, într-un format care reflectă modul în care colaborarea dintre oameni și tehnologie devine tot mai importantă în cybersecurity.

„Ediția UNbreakable România 2026 ne-a arătat cum se schimbă modul în care se formează competențele în cybersecurity. Nu mai vorbim despre un parcurs clasic de început de carieră, ci despre profesioniști care trebuie să învețe să lucreze, încă de la început, alături de inteligența artificială.

Am văzut în finală că AI-ul poate accelera performanța, dar diferența o fac în continuare cunoștințele de bază și gândirea critică. Cei mai buni participanți au devenit și mai buni folosind aceste instrumente, ceea ce arată direcția în care evoluează industria.

UNbreakable România nu mai este doar o competiție, ci un mediu de antrenament apropiat de realitatea pieței, în care construim competențe practice, relevante pentru viitorul acestui domeniu”, explică Andrei Avădănei, CEO Bit Sentinel.

„Susținem formarea unei noi generații de specialiști capabili să răspundă provocărilor unui ecosistem digital din ce în ce mai complex. Ediția din acest an, care a integrat pentru prima dată un agent AI autonom în competiție, arată cât de rapid evoluează domeniul. Totodată, cât de important este ca tinerii să își dezvolte nu doar competențe tehnice solide, ci și gândire critică și capacitatea de a lucra alături de tehnologii emergente.

Inițiative precum UNbreakable România contribuie direct la consolidarea ecosistemului de securitate cibernetică din România și la pregătirea talentelor care vor proteja infrastructurile digitale ale viitorului”, a completat Cristian Pațachia-Sultănoiu, Development & Innovation manager, Orange România.

La finala UNbreakable România 2026 au participat 16 echipe formate din cei mai buni elevi și studenți din țară. Podiumul categoriei de liceu a fost ocupat de o echipă mixtă a Colegiilor Naționale „Mihai Viteazul” și „Tudor Vianu” din București.

Aceasta a fost urmată de reprezentanții Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila și cei ai Liceului Internațional de Informatică din Constanța. În clasamentul universitar, primele două poziții au fost adjudecate de echipe mixte ale Universității din București și Universității Politehnica București, în timp ce locul al treilea a revenit Universității Politehnica Timișoara.

Festivitatea de premiere a avut loc în prezența Ministrului Educației, Mihai Dimian, care a vorbit despre importanța investițiilor în educație și despre rolul competențelor digitale pentru viitorul României.

Acesta a subliniat nevoia unui sistem educațional adaptat noilor realități tehnologice și a felicitat participantele din comunitatea #GirlsInCyber pentru implicarea lor. Totodată, a fost reconfirmată importanța colaborării dintre sectorul public, mediul privat și cel educațional.

Rolul partenerilor UNbreakable România (Orange, Bit Sentinel și CyberEDU) s-a dovedit încă o dată în dezvoltarea ecosistemului de securitate cibernetică și în susținerea inițiativelor naționale, precum Olimpiada de Securitate Cibernetică.

Această direcție devine cu atât mai importantă pe fondul unor atacuri cibernetice tot mai sofisticate și al unui rol tot mai mare al inteligenței artificiale, atât în apărare, cât și în atac. În același timp, deficitul de competențe rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru organizații.

Potrivit studiului internațional CyberSecurity Workforce 2025, realizat de ISC2, aproape 60% dintre companii se confruntă cu nevoi critice sau semnificative de abilități practice în acest domeniu, iar diferența dintre teorie și aplicabilitate continuă să fie o provocare majoră pentru piața muncii. În acest peisaj, UNbreakable România devine mai mult decât un program educațional, contribuind direct la formarea unei noi generații de specialiști.

De la lansarea sa în 2020, programul a ajuns la peste 8.000 de participanți din peste 150 de licee și mai mult de 20 de universități din întreaga țară. Ediția din 2026 confirmă această evoluție, inclusiv prin integrarea inteligenței artificiale în procesul de învățare și evaluare.

Pentru companii, UNbreakable România oferă acces direct la talente validate practic, dintr-o arie geografică extinsă, inclusiv din orașe unde recrutarea este mai dificilă, prin intermediul platformei educaționale CyberEDU, contribuind la reducerea timpului de adaptare al noilor angajați și a riscului asociat procesului de recrutare.