Vacanța de iarnă în România – bugetul pentru Crăciun și pentru Revelion

Primele zile de toamnă aduc și primele rezervări pentru vacanțele de Crăciun și Revelion, iar românii caută din ce în ce mai mult destinații care îmbină tradiția și atmosfera de sărbătoare cu facilitățile moderne.

Sărbătorile de iarnă continuă să fie una dintre cele mai așteptate perioade pentru turismul intern. În ultimii ani, pachetele turistice care oferă mai mult decât cazare au devenit din ce în ce mai populare, punând accent pe experiențe complete pentru întreaga familie.

Ce caută românii

Printre principalele facilități pe care turiștii le apreciază în perioada sărbătorilor de iarnă se numără mesele incluse, în special micul dejun zilnic și cinele festive organizate în Ajunul Crăciunului sau în noaptea de Revelion. Tot mai mulți călători își doresc acces la zone de relaxare moderne, cu piscine interioare și spații de tip wellness și SPA, unde să se poată bucura de tratamente și momente de răsfăț chiar și în mijlocul iernii. Familiile caută în mod special locuri de cazare care oferă activități pentru copii, de la ateliere dedicate până la programe de divertisment organizate în timpul meselor.

De asemenea, turiștii caută destinații unde pot petrece timp în aer liber, astfel stațiunile care oferă posibilități de plimbări, trasee ușoare sau zone de promenadă sunt printre cele mai atractive.

Pachete modulare, la Sovata

Un alt criteriu important în alegerea vacanței de iarnă îl reprezintă bugetul. În medie, familiile alocă între 1.000 – 1.500 euro pentru un sejur de trei sau patru nopți într-un hotel de patru stele din țară. Cele mai apreciate pachete sunt cele care îmbină atmosfera tradițională a sărbătorilor cu confortul serviciilor moderne, de la SPA la piscine interioare până la activități dedicate copiilor.

Hotelierii din Sovata se pregătesc de un sezon de iarnă plin, cu multe activități pentru turiștii care ajung în stațiune. „Știm că este un an mai dificil pentru români, astfel că anul acesta am creat pachete modulare care să satisfacă mai multe tipuri de bugete, de la cele mai simple, care includ doar cazare și mic dejun, la cele complexe care includ și masaje și mese festive de Crăciun și Revelion”, a declarat Szabo Levente, manager Hotel Crystal Sovata.

Prețuri la Hotel Crystal

La Hotel Crystal, pentru pachetul de Crăciun, tarifele pornesc de la 2.925 lei pentru un adult în cameră single și ajung la 9.000 lei pentru patru adulți. Copiii cu vârsta între 4 și 12 ani beneficiază de tarif special, respectiv 1.125 leipentru întregul sejur. În ceea ce privește pachetul de Revelion 2026 (29 decembrie – 2 ianuarie), prețurile încep de la 4.750 lei pentru o cameră single și ajung la 14.400 leipentru patru adulți, în timp ce pentru copii tariful este de 1.825 lei.

Piscina interioară și pârtia de săniuș rămân atracțiile principale pentru turiștii români care vizitează Sovata în sezonul rece.

Potrivit datelor statistice, stațiunea atrage anual peste 150.000 de vizitatori, dintre care o mare parte aleg perioada de iarnă pentru a combina relaxarea la bazele balneare și piscinele interioare cu distracția pe pârtia de la Aluniș sau pe pârtia de săniuș destinată copiilor.

Despre Hotel Crystal Sovata

Hotel Crystal Wellness & SPA este cel mai nou hotel de patru stele din Sovata, situat în centrul stațiunii și la mai puțin de un kilometru de Lacul Ursu, unic în Europa. Oferă 104 camere moderne, parcare proprie, restaurant unde bucătăria tradițională se îmbină cu cea internațională, o sală de fitness bine echipată și un centru SPA cu piscine interioare și exterioare, saune și multiple proceduri de relaxare și tratament. Este un loc potrivit atât pentru familii, cât și pentru cupluri, unde confortul modern se îmbină cu frumusețea naturală a zonei.