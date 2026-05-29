Vacanțele spontane pierd teren. Destinațiile preferate de români, cu bilete din timp

Românii își organizează vacanțele mai devreme față de anii anteriori, iar comportamentul last-minute devine tot mai puțin relevant pentru sezonul estival, potrivit datelor Vola.ro. Aceasta, într-un an în care costurile din aviație rămân sub presiunea creșterii prețului kerosenului, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Pentru vara lui 2026, rezervările au fost făcute, în medie, cu două luni înainte de plecare, iar 38% dintre utilizatori și-au cumpărat biletele cu peste 90 de zile înainte de zbor, adică înainte de perioada Paștelui.

În același timp, vacanțele scurte continuă să câștige teren. Sejururile de 3-5 nopți reprezintă cea mai mare categorie de rezervări și au crescut de la 35,7% la 40,9% din total.

Prețurile biletelor de avion pentru sezonul estival 2026 variază cu doar 1% față de anul trecut. Tocmai această predictibilitate i-a determinat pe mulți să rezerve din timp: 38% dintre rezervările pentru vară au fost făcute cu peste 90 de zile înainte de zbor.

Europa rămâne alegerea dominantă, cu Italia în topul preferințelor, Roma și Milano conducând clasamentul destinațiilor rezervate, în timp ce zborurile spre marile orașe europene pornesc de la 31 de euro. Destinațiile de vacanță precum Santorini, Mallorca sau Ibiza au tarife care încep de la 29-59 de euro și pot trece de 100 de euro, în lunile de vârf.

Roma și Milano, cele mai căutate orașe

Italia este destinația numărul unu a românilor pentru vara lui 2026, atât prin volumul rezervărilor, cât și prin interesul constant pentru mai multe orașe și regiuni. Roma și Milano conduc clasamentul destinațiilor rezervate, însă datele de căutare arată că interesul pentru Italia este mai larg față de ceea ce se vede în rezervări.

Astfel, orașe precum Bologna sau Brindisi se află printre cele mai căutate rute, semn că utilizatorii explorează activ mai multe variante de călătorie.

Topul destinațiilor rezervate este completat exclusiv de piețe europene, cu Franța, Marea Britanie, Spania și Belgia în preferințele românilor pentru city-break-uri și vacanțe urbane. Tendința confirmă orientarea puternică spre Europa în sezonul estival 2026 și o preferință pentru destinații accesibile prin zboruri directe, cu durată redusă și costuri predictibile.

Zboruri de la 31 euro spre Londra, 49 euro spre Roma și 29 euro spre Santorini

Prețurile biletelor de avion pentru vara lui 2026 se mențin relativ stabile comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele Vola.ro arată o variație medie de aproximativ 1% în luna mai, în ciuda contextului economic și a presiunilor existente asupra costurilor din industria aviatică.

Printre cele mai accesibile destinații europene din această vară se numără Londra, cu tarife de la 31 euro în iunie și 56 euro în lunile de vârf, Viena de la 35 euro și Roma de la 49 euro pentru zboruri directe în luna iulie. Pentru city-break-uri, Parisul are una dintre cele mai bune evoluții de preț în iulie, cu bilete de la 45 euro.

Pentru destinațiile mai îndepărtate, prețurile cresc gradual. Madrid ajunge la peste 100 euro în iulie și august, iar Lisabona poate depăși 180 euro în august.

Barcelona este una dintre surprizele pozitive ale sezonului, cu un preț mediu al biletelor mai mic cu 21% în comparație cu vara anului trecut.

În categoria destinațiilor de vacanță, insulele grecești și spaniole continuă să atragă puternic turiștii români. Santorini pornește de la 29 euro în iunie, Mallorca de la 59 euro, iar Ibiza se menține relativ stabilă în jurul pragului de 76-106 euro în lunile de vârf.

În schimb, Tenerife depășește frecvent 200 euro vara, ceea ce reflectă statutul său de destinație preferată mai ales în afara sezonului estival european.