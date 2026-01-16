Vola a lansat asistentul AI pentru căutarea și rezervarea biletelor de avion

Vola devine prima agenție de turism online din România care oferă un instrument AI conversațional pentru căutarea și rezervarea biletelor de avion.

Noul AI este disponibil exclusiv în aplicația GoVola și este conectat la prețuri și disponibilități de zbor în timp real, potrivit unui comunicat.

Utilizatorii care folosesc AI Deal Finder, disponibil exclusiv în aplicația mobilă GoVola, au de două ori mai multe șanse să găsească zborul potrivit în sub jumătate din timpul dedicat documentării și rezervării clasice.

Funcționalitatea combină documentarea asupra destinației și perioadei ideale de călătorie, cu identificarea celor mai rapide și ieftine opțiuni de zbor și rezervarea călătoriei.

De la „vreau un zbor”, la un plan complet de călătorie

Astfel, prin AI Deal Finder, utilizatorii pot pune atât întrebări simple, cât și cereri complexe.

De la căutări de bază precum „zboruri București-Paris pe 14 februarie, cu retur pe 18”, până la solicitări orientate spre buget sau stil de călătorie, precum „cele mai ieftine zboruri spre o destinație caldă în aprilie” sau „o escapadă la ski cu preț bun”, AI Deal Finder poate oferi răspunsuri personalizate și potrivite pentru fiecare situație.

Mai mult, AI-ul poate gestiona cereri avansate, de tipul „zboruri la primele ore ale dimineții”, „zboruri în jurul orei 15:00”, „doar zboruri directe”, „date flexibile pentru o vacanță de o săptămână în iunie”. Altele sunt „ce companii aeriene zboară pe această rută”, „care sunt cele mai ieftine opțiuni pentru un city-break cu plecare din București” dar și itinerarii complexe precum „București-Bali cu stop de 24 de ore în Singapore”.

Practic, utilizatorul nu mai este nevoit să seteze zeci de filtre, ci poate spune exact ce vrea, iar AI-ul transformă cererea într-o căutare reală.

„Vola a apărut acum aproape 20 de ani, într-o piață de turism care funcționa aproape exclusiv în mod analog. La început, aveam clienți care își făceau rezervările online, dar veneau în agenție pentru plată. Am crescut odată cu tehnologia, mergând mereu braț la braț cu inovația și învățând să o folosim în beneficiul direct al clienților noștri.

Prin AI Deal Finder, scurtăm semnificativ procesul de documentare și luare a deciziei atunci când vine vorba despre o călătorie, aducând într-o singură platformă toate informațiile relevante pentru utilizator. Dincolo de identificarea celui mai avantajos preț pentru un zbor, soluția noastră poate oferi și recomandări, precum cel mai potrivit sezon pentru o destinație, evenimentele locale care au loc în perioada aleasă sau alți factori care pot influența experiența de călătorie”, a declarat Matei Psatta, Vola.ro.

Inteligență artificială, conectată la prețurile reale din piață

Ceea ce diferențiază AI Deal Finder Vola de instrumente precum ChatGPT sau Gemini este accesul direct la prețuri și disponibilități de zbor în timp real, personalizate pentru piața din Europa Centrală și de Est. Astfel, sugestiile primite nu sunt bazate pe estimări sau date istorice, ci pe ofertele reale disponibile în acel moment.

Funcționalitatea este deja folosită zilnic de mii de utilizatori, iar datele arată un impact clar: AI Deal Finder dublează rata de succes în găsirea unui zbor potrivit. Aceasta, comparativ cu metodele clasice de căutare iar timpul de documentare și rezervare s-a înjumătățit, se mai arată în comunicat.