Vola a lansat Upgrade Plus, treapta premium a abonamentului de călătorie lansat anul trecut, potrivit unui comunicat. Abonamantul a atras deja peste 15.000 de membri în doar câteva săptămâni de la lansarea oficială.

Noul produs este destinat tuturor celor care zboară des și vor mai mult control asupra fiecărei rezervări, de la călători individuali până la antreprenori și echipe care se mișcă constant dincolo de granițe.

Reduceri la fiecare rezervare, zbor garantat și modificări fără costuri

Upgrade Plus, disponibil la 74,99 €/an, include toate beneficiile planului standard Upgrade: reducere la prima rezervare și la zborurile ulterioare, bilet gratuit sau rambursare instant în caz de anulare, blocare preț.

La acestea se adaugă trei elemente semnificative pentru călătorii cu frecvență ridicată: posibilitatea de a modifica data zborului de până la trei ori pe an, acces la suport dedicat și generare de facturi și rapoarte personalizate.

Cu fiecare rezervare, utilizatorii acumulează economii reale prin reducerile incluse automat, dar și prin protecția integrată: Trip Protect garantează că ajungi la destinație în caz de anulare sau întârziere a zborului.

Iar abonamentul include posibilitatea de a modifica data călătoriei de până la trei ori pe an, voluntar, fără costuri suplimentare. Un utilizator poate economisi peste 400 € anual, începând să recupereze investiția chiar de la prima rezervare.

Lansarea Upgrade Plus vine în același timp cu extinderea opțiunilor de rezervare pe Vola, care includ acum și business class sau economy premium, pentru călătorii care au nevoie de mai mult confort sau flexibilitate tarifară.

Susținere pentru antreprenoriatul românesc și expansiunea internațională

România are peste 2.000 de start-up-uri active cu o valoare estimată la aproximativ 19 miliarde de euro. Multe dintre acestea sunt construite încă de la început pentru creștere și colaborare cu piețele internaționale, iar mobilitatea este un factor esențial în acest parcurs.

Vola susține această dinamică și oferă 6 luni acces gratuit la Upgrade Plus pentru startup-urile pornite în Romania cu activitate internațională pentru a facilita deplasările externe, participarea la evenimente, întâlniri de business sau extinderea pe piețe noi.

„Vola a pornit ca un startup și a crescut piață cu piață. Știm cum arată primii ani, când fiecare decizie contează și fiecare resursă trebuie să meargă spre ce construiești, nu spre logistica din jurul călătoriilor. Vrem să contribuim la un ecosistem antreprenorial românesc mai sănătos, unde echipele mici se pot concentra pe inovație și eficiență în loc să se îngrijoreze de costurile și bătăile de cap ale deplasărilor.

Oferim Upgrade Plus gratuit, pentru că acesta e cel mai concret lucru pe care îl putem face pentru fondatorii și echipele care sunt acum unde eram și noi cândva”, declară Daniel Truică, cofondator și CEO Vola.

Companiile interesate pot aplica la inscriere-upgrade-plus.vola.ro sau prin canalele de contact Vola. După completarea formularului, echipa Vola verifică eligibilitatea și contactează companiile acceptate pentru activarea celor șase luni gratuite.