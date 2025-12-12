Close Menu

    700 de actuali și foști magistrați, în frunte cu Kovesi, au semnat scrisoarea de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

    By Updated: Justitie
    foto: Facebook Sorina Marinaș

    Aproape 700 de actuali și foști magistrați (până vineri la ora 17.000, în frunte cu procurorul european Laura Codruța Kovesi, se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

    Judecători de la curți de apel, tribunale, judecătorii și de instanțe militare au semnat scrisoarea publică de susținere a celor doi care au denunțat problemele din justiție.

    Printre semnatari se află și procurori de la DNA, DIICOT, Parchetul General. Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, în prezent procuror-șef al Parchetului European, li s-a alăturat, după ce și-a exprimat „îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii.

    În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu.

    Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

    Beșu afirmă că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

    Laurențiu Beșu, magistratul care a denunțat în documentarul Recorder abuzurile din justiție, renunță la funcția de judecător

    Acum, șefa CAB, Liana Arsenie, a cerut cercetarealui disciplinară, iar el renunță la funcția de judecător și a cerut CSM să-i aprobe să fie procuror la Giurgiu.

    Șefa CAB acuză Recorder de „instigare împotriva ordinii constituționale” și îi denigrează pe magistrații care apar în documentarul „Justiției capturată”. Judecătoarea Raluca Moroșanu o contrazice: „Suntem terorizați!”

    Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a postat un mesaj de solidaritate cu magistrații ”care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție”.

    Ea a subliniat că ”adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

    De asemenea, Sorina Marinaș a afirmat că ”justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală – în slujba cetățeanului”.

    Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

    Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

    Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

    Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.

    1. Mihaela Niță – Curtea de Apel București
    2. Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București
    3. Alina Guluțanu – Curtea de Apel București
    4. Corina Ciobanu – Curtea de Apel București
    5. Cristina Grecu – Curtea de Apel București
    6. Marilena Neacșu – Curtea de Apel București
    7. Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
    8. Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București
    9. Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București
    10. Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
    11. Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București
    12. Bogdana Orășanu – judecător pensionar Curtea de Apel București
    13. Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București
    14. Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ
    15. Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCCJ
    16. Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ
    17. Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova
    18. Andrei Bodean – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militara de Apel
    19. Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești
    20. Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești
    21. Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești
    22. Diana Mușuroiu – Curtea de Apel Pitești
    23. Pîrlea Alexandru Claudiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
    24. Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești
    25. Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova
    26. Ardelean Cristian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
    27. Ciprian Coșniță – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
    28. Ciprian Man – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
    29. Ciprian Puie – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
    30. Donici Viorel – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
    31. Cătălina Pădeanu – Curtea de Apel Craiova
    32. Lăncrănjan Alexandra – PÎCCJ
    33. Cosmin Iordache – procuror
    34. Raluca Mirică – PÎCCJ
    35. Ionela Crina Bălan – DNA
    36. Ramona Jărdieanu – DNA
    37. Mihaela Beldie – procuror
    38. Mihai Ghica – Curtea de Apel Cluj
    39. Marius Vâlcu – PÎCCJ
    40. Marius Vartic – procuror pensionar DNA
    41. Sortan Monica – Curtea de Apel Cluj
    42. Răzvan Alexandru Băra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
    43. Ramona Mungiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    44. Raluca Gheorghe Anghel – DNA
    45. Liviu Cîrneciu – Tribunalul Covasna
    46. Alexandra Dordea – DIICOT
    47. Marian Clement Virgil – Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
    48. Arpinte Nicoleta – procuror pensionar
    49. Deriuș Laura – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
    50. Iulian Nica – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
    51. Carnariu Bianca Diana – DIICOT ST Satu Mare
    52. Ioan Amariei – procuror
    53. Palaghia Monica – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași
    54. Nicolae Cârlescu – procuror
    55. Cătălina Stoian – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    56. Morar Ciprian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
    57. Sas George Florin – DIICOT
    58. Cristian Jarca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
    59. Sorin Beteringhe – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
    60. Moroiu Laura – Tribunalul Neamț
    61. Cristi Danileț – judecător pensionar
    62. Ioana Maria Câmpean – Tribunalul Timiș
    63. Lavinia Rus – procuror
    64. Ana Mureșan – PÎCCJ
    65. Daniel Florin Ungureanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
    66. Cazac Anca – Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
    67. Mateescu Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    68. Dumitru Alexandra – Judecătoria Cluj
    69. Antonia Novițchi – Tribunalul Timiș
    70. Pîrvu Ana Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    71. Andrei Doncea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
    72. Ursuț Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    73. Andreea Luca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    74. Andrei Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    75. Claudiu Eduard Corobană – Tribunalul București
    76. Radu Ganea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
    77. Diac Ana Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    78. Ancuța Ailene – Tribunalul Iași
    79. Mirtha Elena Meleaca – Curtea de Apel Craiova
    80. Mihai Negulescu – DIICOT
    81. Emanuel Mihoc – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu
    82. Anda Ungurean – Tribunalul Botoșani
    83. Mihaela Bojin – Tribunalul Brașov
    84. Bocai Tudor Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
    85. Anca Boeriu – DIICOT
    86. Maria Rîmniceanu -DIICOT
    87. Lilișor Câțu – DIICOT
    88. Cătălin Moraru – DIICOT
    89. George Gavrilă – DIICOT
    90. Florea Sanda Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
    91. Codreanu Alexandru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
    92. Baciu Maria Magdelena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
    93. Tisu Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
    94. Rarinca Felicia Tincuța – Tribunalul Brașov
    95. Nanu Vladimir – DIICOT
    96. Monica Cornea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    97. Cristea Emilia – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    98. Daniel Giorgian – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    99. Ungurean Andreea Elisabeta – Judecătoria Cluj-Napoca
    100. Sadîc Zafer – Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
    101. Sava Diana – Judecătoria Brașov
    102. Pîslaru Doina – DIICOT
    103. Alexandra Crina Tanasa – Tribunalul pentru minori și familie Brașov
    104. Negulescu Raluca – DIICOT
    105. Raducu Mihai – DIICOT
    106. Răducu Mădălina – DIICOT
    107. Simion Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    108. Mitrofan Iuliana Floarea – Tribunalul Bistrița Năsăud
    109. Vasut Claudia Diana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
    110. Soltan Alexandru – PICCJ
    111. Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
    112. Alma Dundev – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
    113. Claudiu Dorian Statache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    114. Cerbu Mircea Theodor – Judecătoria Brașov
    115. Cristina Moisa – Curtea de Apel Brașov
    116. Zârnă Ioana Artemiza – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    117. Cosmin Cristescu – DIICOT
    118. Corina Dinică – DIICOT
    119. Cristina Dufour- DIICOT
    120. Paiuși Marius – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    121. Constantin Mîndroceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    122. Radu Emilia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    123. Minea Grigoraș Cristina Florentina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    124. Ana Maria Păun – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    125. Ștefăniță Gogea – DIICOT
    126. Tudor Filip – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    127. Tudor Vasiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
    128. Cristina Gogea – Curtea de Apel Brașov
    129. Iulia Crișan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
    130. Bogdan Niculescu – DIICOT
    131. Cosmin Puiulescu – DIICOT
    132. Rus Bogdan Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
    133. Iordache Irina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
    134. Dan Bubuiug – DIICOT
    135. Adrian Țîrlea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    136. Alexandra Pop – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    137. Gherghina Alina Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    138. Dinga Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    139. Marius Borta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
    140. Ioana Vlaston – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    141. Bucșă Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    142. Alexandru Ghinea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    143. Andrei Iustin Costel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
    144. Andreea Vișan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    145. Zlate Nadia – DNA
    146. Enescu George – DIICOT
    147. Valeriu Iordache – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
    148. Alina Andrițoiu – PICCJ
    149. Ancuța Andrițoiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
    150. Căpăstraru Mila Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
    151. Constantin Botea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    152. Vlad Crăciun – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    153. Ioana Pasculet – Curtea de Apel Cluj
    154. Florin Zeres – Tribunalul Sibiu
    155. Violeta Andrei – DIICOT
    156. Dumitru Alexandru Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    157. Bradea Vlad – DIICOT
    158. Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
    159. Oana Bunea – Curtea de Apel Timiș
    160. Scorta Robert – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timiș
    161. Florentina Ivăncioiu – Tribunalul București
    162. Radu Dusa – Curtea de Apel Cluj
    163. Vlad Alexandru Bențan – DIICOT
    164. Ioan Gaga – Tribunalul Cluj
    165. Cosmin Constantin Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș
    166. Tokos Lehel – DIICOT
    167. Ghenu Andreea – DNA
    168. Simona Stefăniu – DIICOT
    169. Teona Gabriela Boteanu – Tribunalul Cluj
    170. Ibănescu Larion Alexandra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui
    171. Maria Filip – Tribunalul Specializat Cluj
    172. Bogdan Ștefăniu – DIICOT
    173. Todea Laurențiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
    174. Pop Ciprian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș
    175. Vîlceanu Florin – Tribunalul București
    176. Silvia Pietraru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
    177. Constantin Grăjdeanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
    178. Taghiev Ramona – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
    179. Antaloae Ovidiu – Judecătoria Oltenița
    180. Alexandru Marin – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    181. Șerban Viorel – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    182. Felicia Vlad – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
    183. Corina Dragu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
    184. Ioana Nicoară – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
    185. Roșca Anda Elena – Judecătoria Cluj-Napoca
    186. Iulia Ianovici – Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
    187. Baldea Diana – procuror pensionar
    188. Ducu Gavril – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    189. Andrei Drăgan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    190. Alexandra Barea Brezae – Tribunalul București
    191. Elena Blidaru Mateescu – Tribunalul București
    192. Olaru Camelia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
    193. Alexandra Simona Mănescu – Tribunalul București
    194. Denisa Iordan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    195. Platon Mihai Felix – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
    196. Pecincu Alina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    197. Cristea Stefan Georgian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
    198. Stefan Ispășoiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
    199. Grip Paul Tudor – Tribunalul Covasna
    200. Bojin Bogdan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea
    201. Roșca Sergiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
    202. Vieriu Tudor Ionuț – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
    203. Vieriu Dorina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
    204. Mihai Valentin – DIICOT
    205. Radu Adrian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
    206. Corina Unguraș Ciaușu – Tribunalul Cluj
    207. Rares Ciaușu – DIICOT
    208. Mădălina Bîrlog – Tribunalul București
    209. Simona Anghel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    210. Drăgan Adrian – DIICOT
    211. Oana Valeria Nas – Tribunalul București
    212. Manuela Orzață – Tribunalul București
    213. Ciorba Eva – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
    214. Mare Georgiana – Tribunalul Sibiu
    215. Cocoșilă Corina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
    216. Cincă Valeriu Bogdan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
    217. Carnariu Mihai Mădălin – DIICOT
    218. Bunduc Marian Cătălin – DIICOT
    219. Bocai Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
    220. Popa Alina Diana – DIICOT
    221. Rusca Alexandra Ioana – Tribunalul Iași
    222. Alexandra Mocanu – Tribunalul București
    223. Marta Chis – procuror pensionar
    224. Andreea Bușulescu – Tribunalul București
    225. Mihai Zgripcea – PICCJ
    226. Cosmin Ungureanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
    227. Rebecca Dinu – Tribunalul București
    228. Cristina Ionescu Lupeanu – Tribunalul București
    229. Mihaela Moacă – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    230. Florin Cîrciumaru – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    231. Secota Iuliana Georgiana – Tribunalul Gorj
    232. Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar
    233. Alina Simionescu Baron – Tribunalul București
    234. Varvara Maria Cristiana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
    235. Olimpia Maria Trastau – DIICOT
    236. Moraru Alina – DNA
    237. Mandache Ionut – DNA
    238. Coca Daniel Alin – DNA
    239. Alămaie Andreea Lavinia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
    240. Mihai Stanciu – procuror pensionar
    241. Ionuț Cosmin Măgureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
    242. Camelia Stanciu – procuror pensionar
    243. Ștefan Bălănescu – PICCJ
    244. Vlad Andrei Donțu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    245. Irina Hrușcă – judecător pensionar
    246. Nicodim Ioan – procuror pensionar
    247. Mădălina Nicoleta Vârtopeanu – Curtea de Apel București
    248. Răduică Lucian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți
    249. Bacheș Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
    250. Iuliana Velniciuc Ciuparca – Tribunalul Cluj
    251. Bucur Ioana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj
    252. Munge Mircea Florin – DIICOT
    253. Bordianu Dragoș – DIICOT
    254. Dâscă Adrian Nicolae – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
    255. Filită Cristian Dragoș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
    256. Neacșu Mirel Emanuel – Judecătoria Bolintin Vale
    257. Marcu Corina Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Mureș
    258. Bulz Julieta – procuror pensionar
    259. Stanță Doina – procuror pensionar
    260. Ana Maria Ghiață – Tribunalul Iași
    261. Tăbîrță Lorin – DIICOT
    262. Tăbîrță Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
    263. Diana Călinescu Drăgan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    264. Naș Bogdan Emil – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    265. Cristea Ana – DIICOT
    266. Nica Loredana – DIICOT
    267. Candale Laura Camelia – Tribunalul Bistrița Năsăud
    268. Dinu Mihai Adrian – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    269. Dărângă Ioana Codruța – PICCJ
    270. Lorelei Golea – Judecătoria Brașov
    271. Alexandra Vărzaru – PICCJ
    272. Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar
    273. Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar
    274. Mădălina Munteanu – Judecătoria Brașov
    275. Monalisa Mircea Gherasim – Judecătoria Suceava
    276. Andrei Claudia Ioana – Judecătoria Suceava
    277. Sofrone Florina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
    278. Ciurcă Roznovăț Roxana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
    279. Bordianu Pleșescu Roxana Angela – PJ Iași
    280. Marinel Mihai Nicolae – DIICOT
    281. Ivan Maria – Judecătoria Bistrița
    282. Cudalb Adrian Dan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    283. Panainte Iulian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    284. Dumitru Alexandru Florentin – DIICOT
    285. Ioana Alin Costin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
    286. Fit Cosmin Marius- Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
    287. Neagu Adrian – Tribunalul Arad
    288. Neagu Ana Maria – Tribunalul Arad
    289. Marius Stancu – Curtea de Apel București
    290. Laura Nicoleta Bosie – Curtea de Apel București
    291. Dănuț Cătălin Manea – Curtea de Apel București
    292. Nebunu Georgeta Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
    293. Dana Cristina Burduja – PICCJ
    294. Abutnăriței Andreea Ionela – Curtea de Apel Brașov
    295. Cătălin Borcoman – procuror EPPO
    296. Irina Sfîca – DIICOT
    297. Georgiana Cecilia Giurgiu – Tb Sibiu
    298. Dogaru Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria 4
    299. Fânariu Stefan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi
    300. Florin Lucian Arion – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
    301. Filip Radu Daniel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    302. Paul Teodor Leontica – procuror
    303. Buzamat Irina – Tribunalul Brăila
    304. Pintea Razvan Mihăiță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
    305. Ciocoiu Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle
    306. Bratu Tiberiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    307. Catalin Marginea – DIICOT
    308. Anca Elena Stefanescu – Tribunalul București
    309. Starasciuc Ana Maria – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    310. Florina Dinescu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    311. Ioana Madalina Mihai – Judecătoria Brașov
    312. Florea Ionela – procuror pensionar
    313. Patras Alexandra Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
    314. Mintari Mihaela – DIICOT
    315. Cristina Georgiana Ciulpan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    316. Baran Florin – DIICOT
    317. Marius Romaș – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
    318. Mihaela Păcuraru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
    319. Marcela Antofie – Tribunalul Ilfov
    320. Andreea Tiglăr – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
    321. Radu Oprescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
    322. Diana Rusu – Curtea de Apel Brașov
    323. Angela Hanga – Farcaș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
    324. Gabriela Brandiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
    325. Taus Simona – Curtea de Apel Brașov
    326. Tarnovschi Alexandra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
    327. Marius Lita – Curtea de Apel Brașov
    328. Anca Codreanu – Curtea de Apel Brașov
    329. Melinda Codreanu – Curtea de Apel Brașov
    330. Necula Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    331. Meszaros Tiberiu – Tribunalul Satu Mare
    332. Gradina Valetina Laura – PCMA București
    333. Mihai Bălănescu – Tribunalul București
    334. Căruțasu Ioana – DIICOT
    335. Mădălina Potarniche – CA Brașov
    336. Gîtan Dan Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj
    337. Dan Constantinescu- Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
    338. Arina Corsei Vultureanu – DIICOT
    339. Mare Felix – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
    340. Ciprian Dominte – DNA
    341. Georgian Huști – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
    342. Florin Bogdan Munteanu – procuror
    343. Ana Maria Gorcea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
    344. Bogdana Irina Pînta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
    345. Mihai Laura Adina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
    346. Monica Munteanu – PCA Brașov
    347. Sergiu Coșoreanu – Tribunalul Brașov
    348. Stan Bianca Amalia -Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    349. Soponar Adriana – Tribunalul Satu Mare
    350. Gabriela Chihaia – Curtea de Apel Brașov
    351. Vlad Neagoe – Curtea de Apel Brașov
    352. Antonescu Romeo – judecător pensionar
    353. Paisa Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
    354. Alba Radu – DNA
    355. Andreea Beatrice Popa – Tribunalul Brașov
    356. Bîrgoan Andree – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    357. Alexandru Puiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    358. Tudor Mădălin Hurducaciu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
    359. Mădălina Voiculescu – PTB
    360. Ioana Meszaros – Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
    361. Baches Cristian Ionuț – Judecătoria Brașov
    362. Bălășanu Alexandru – Tribunalul Botoșani
    363. Maria Bobocel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    364. Simon Oana – DIICOT
    365. Daciana Deritei – prc pensionar
    366. Monea Crina Corina – procuror pensionar
    367. Bădan Mihai Claudiu – DNA
    368. Esanu Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    369. Marian Andrei Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
    370. Monica Nicola – judecător pensionar
    371. Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar
    372. Maxim Cezar Sebastian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița
    373. Chiper Adrian – Judecătoria Zărnești
    374. Ioana Maftei – Tribunalul Brașov
    375. Elena Ecaterina Grama – Tb Brașov
    376. Ene Silviu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
    377. Cristea Dănuț – DIICOT
    378. Hălălău Cosmin – DNA
    379. Cornaciu Larisa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    380. Iulia Lupu – Tribunalul Timiș
    381. Dordea Alina – Tribunalul Sibiu
    382. Raluca Munteanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
    383. Stere Corina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
    384. Alexandru Liviu Colcieru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului
    385. Cristina Boaje – Tribunalul București
    386. Cristolovean Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
    387. Păiuși Liviu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    388. Cosmina Mihaela Colcieru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
    389. Adina Fundatureanu – Curtea de Apel Pitești
    390. Ecaterina Florea – Tribunalul București
    391. Bursuc Andreea Claudia – DIICOT
    392. Urziceanu Liviu – Judecătoria Arad
    393. Alexandru Nistor Cîrstoc – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
    394. Sava Alexandra Teona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
    395. Eva Emanuel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    396. Carmen Dena – DIICOT
    397. Alexandru Adrian Anghel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    398. Olteanu Mihaela – Curtea de Apel Brașov
    399. Andrada Ioana Petrescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
    400. Sofranca Dragos Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
    401. Miron Andreea Daniela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
    402. Grumezescu Iulaiana Gina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    403. Babenco Dragos – Parchetul de pe lângă Judecătoria iasi
    404. Corda Liviu – Tiberiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
    405. Vîntu Ana Maria – Tribunalul Bistrița Năsăud
    406. Benchea Vlad Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
    407. Sohorca Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
    408. Grip Alexandra Laura – Tribunalul Harghita
    409. Anca Loredana Gheorghiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    410. Liviu Bontea – Tribunalul Covasna
    411. Vlad Gabriel Ciocan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
    412. Pîrvanescu Florin Daniel – Judecătoria Brașov
    413. Pîrvanescu Theodora Maria – Judecătoria Brașov
    414. Fabiana Gabriela Sosoi – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    415. David Maricel – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
    416. Secheres Cristiana Gesara – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
    417. Iordan Laurentiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    418. Alin Bodnar – Tribunalul București
    419. Dragoș Calin – Curtea de Apel București
    420. Lucia Zaharia – Curtea de Apel București
    421. Grăjdeanu Oana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
    422. Grajdeanu Constantin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
    423. Ana Maria Candet – judecător pensionar
    424. Irina Raclaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
    425. Irina Isar – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
    426. Mihnea Stoicescu – Tribunalul București
    427. Stela Stoicescu – Tribunalul București
    428. Andreea Oana Nica – DNA
    429. Babos Florin Eugen – Judecătoria Jibou
    430. Diana Madalina Budau – Judecătoria Bacău
    431. Adriana Grigore – Judecător pensionar
    432. Andronie Violeta Diana – Judecătoria Brașov
    433. Alexandru Olaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
    434. Olteanu Dragos – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    435. Ramona Dumitru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
    436. Naghiu Dida Adina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
    437. Andra Mutu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
    438. Brindea Dan Eugen – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
    439. Anamaria Renata Vida – Tribunalul Arad
    440. Pecincu Alexandru – judecător pensionar
    441. Cristea Oriana Lavinia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
    442. Ghidarcea Cristian Lucian – Judecătoria Brașov
    443. Raluca Vestemanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
    444. Simon Cristina Ingrid – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
    445. Tatar Emanuela Anca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
    446. Mitocaru Bianca Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
    447. Mocanu Vlad – jud. Câmpulung Moldovenesc
    448. Mocanu Macar Ioana – Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
    449. Agisuna Hacan Emrah – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
    450. George Victor Ciornei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
    451. Ana Maria Stoica – Tribunalul București
    452. Bacinschi Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
    453. Stoica Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
    454. Hodorogea Ana Maria – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
    455. Negrut Catalina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    456. Lavinia Cobiscan – Tribunalul București
    457. Botezatu Andreea – Tribunalul Brașov
    458. Sorin Flontea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Salaj
    459. Andreea Grancea – Curtea de Apel Iași
    460. Stanculeanu Maria Gabriela – Curtea de Apel Iași
    461. Moraru Marius Andrei – Curtea de Apel Iași
    462. Mititelu Maricica – Curtea de Apel Iași
    463. Tarlion Gabriel – Curtea de Apel Iași
    464. Victoria Oana Daniela – Curtea de Apel Suceava
    465. Tamas Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț
    466. Spoeala Valentina – procuror pensionar
    467. Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar
    468. Pîrlea Denisa – Judecătoria Sighișoara
    469. Irina Perjoiu – DNA
    470. Luchian Ana Maria – DNA
    471. Sergiu Cârlan – Tribunalul Cluj
    472. Crina Muntean – Tribunalul Bihor
    473. Delia Mihai – DNA
    474. Fota Carmen – DIICOT
    475. Ioana Elena Câmpean – PICCJ
    476. Teodora Sorescu – judecător pensionar
    477. Coadă Ciprian – judecător pensionar
    478. Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar
    479. Cătălina Dan – Curtea de Apel Pitești
    480. Elena Popescu – judecător pensionar
    481. Ioana Bâlciu – procuror
    482. Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești
    483. Rusu Larisa – procuror pensionar
    484. Lavinia Cîrciumaru – Tribunalul București
    485. Anda Băleanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    486. Alina Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș
    487. Nicolae Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș
    488. Ligia Coman-Tribunalul Maramureș
    489. Mihai Popa – procuror
    490. Dragoș Păduraru – procuror
    491. Marius Bulancea – procuror pensionar
    492. Cosmin Grancea – procuror
    493. Lucian Rus – procuror
    494. Ana Dana – procuror
    495. Paul Daniel Moglan – Tribunalul Bacău
    496. Horațiu Dumbravă – judecător pensionar
    497. Florin Ion – DIICOT
    498. Laurențiu Hetriuc – Curtea de Apel Suceava
    499. Ciulei Georgiana – DIICOT
    500. Gîdea Iulian – DIICOT
    501. Cristian Borș – DIICOT
    502. Mihai Constantinescu – DIICOT
    503. Vlad Grigorescu – DIICOT
    504. Daniela Matei – PÎCCJ
    505. Teofil Ilisie – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
    506. Dieac Ana – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    507. Kovesi Codruta Laura – procuror șef EPPO
    508. Daniela Panioglu – judecător CAB
    509. Gabi Stanciu – EPPO
    510. Tudor Vasile – Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta
    511. Livia Bunu – Tribunalul Argeș
    512. Mihaela Achimoiu – Tribunalul Argeș
    513. Ruxandra Vișinoiu – Tribunalul Argeș
    514. Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar
    515. Julien Stoiculescu – DIICOT
    516. Sas Remus – judecător pensionar
    517. Paul Dumitriu – procuror pensionat
    518. Cozma Alin – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
    519. Aurora Coadă – Tribunalul Constanța
    520. Elena Veronica Andreea Iura – Curtea de Apel București
    521. Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionat
    522. Mihaela Neacșa – Curtea de Apel Pitești
    523. Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova
    524. Luchian Constantin Constantinescu – Curtea Militară de Apel București
    525. Marinela Mitan – judecător pensionar
    526. Felicia Marcu – judecător pensionat
    527. Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar
    528. Monica Tănase – judecător pensionar
    529. Lucian Onea – procuror pensionar
    530. Liliana Gliga – PICCJ
    531. Boca Tudor Dragoș – Judecătoria Pașcani
    532. Anca Avram-Platon – Tribunalul Maramureș
    533. Elena Aneta Popa – CA București
    534. Adriana Danciu-Abraham – Tribunalul Maramureș
    535. Claudia Veronica Vasiliu – Tribunalul Neamț
    536. Mihaela Mihai Popa – DNA ST Suceava
    537. Boca Tudor Dragoș – Judecătoria Pașcani
    538. Ana-Irina Sarcane-Rotărescu – Judecătoria Câmpulung
    539. Cristina Bădălan-Voicu – procuror
    540. Constantin Irina – procuror
    541. Mihai Radu Cristian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
    542. Codrin Gavra – procuror pensionat
    543. Larisa Blănaru – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
    544. Roxana Dan – Tribunalul Specializat Cluj
    545. Adriana Mesaroș-Pau – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    546. Dăianu Alexandru Mădălin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
    547. Cristina Florența Birtoc – Judecătoria Cluj-Napoca
    548. Dănescu Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
    549. Ramona Muscalu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
    550. Laurențiu Palaghiea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
    551. Bondar Elena Teodora – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    552. Andrei Soare – Tribunalul Brașov
    553. Florian Darius – Judecătoria Zalău
    554. Diana Călbeaza – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
    555. Alexandru Cobiscan – Tribunalul București
    556. Ionela Florina Tinca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    557. Stanciu Denisa Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
    558. Zaharia Stefania Nicoleta – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
    559. Enculescu Veta – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
    560. Bocai Adina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
    561. Ana Elena Hutanu – DIICOT BT Sibiu
    562. Ana Maria Ruta – Tribunalul București
    563. Violeta Trăistaru – procuror pensionar
    564. Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA
    565. Raluca Vîlculescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
    566. Simona Nițescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    567. Alexandru Vasile Barcan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    568. Moldoveanu Mitruț Cosmin – Judecătoria Brașov
    569. Sava Petria Gabriela – Judecătoria Brașov
    570. Cătălin Rusu – Tribunalul Covasna
    571. Monica Macovei – Tribunalul Brașov
    572. Gheorghe Mihai Andrei – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
    573. Fiț Mădălina – Judecătoria Satu Mare
    574. Bicu Ilie – Tribunalul Botoșani
    575. Mihaela Apostol – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
    576. Tremura Mirel Cristian – Tribunalul Botoșani
    577. Dorin Parascheva – Tribunalul Constanța
    578. George Vioreanu – Curtea de Apel Brașov
    579. Ancuța Vioreanu – Curtea de Apel Brașov
    580. Angelica Ulianov – Curtea de Apel Brașov
    581. Mihai Birtoc – DNA ST Cluj
    582. Floriana Miroiu- DNA
    583. Ramona Lungu – DNA ST Timișoara
    584. Vlangar Ștefan Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
    585. Stoler Andy Christian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
    586. Sirca Luana Letiția – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
    587. Tomșa Ileana Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
    588. Stegeran Roxana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Baia Mare
    589. Pirscoveanu Andra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin
    590. Ulianov Gabriel – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
    591. Luciana Vîlcea – DIICOT
    592. Irina Sandu – Tribunalul Brașov
    593. Pârvu Magdalena – judecător pensionar
    594. Daniela Croitoru – DIICOT
    595. Ligia Oprea – DIICOT
    596. Ion Florina – DIICOT
    597. Georgică Ivănescu – DIICOT
    598. Turlui Cristina – DNA
    599. Banea Marian – procuror pensionar
    600. Cătălin Serghei – Tribunalul Neamț
    601. Condac Ciobanu Irina Andreea – Judecătoria Iași
    602. Schipor Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
    603. Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea
    604. Draghiciu Denisa – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    605. Răzvan Plic – DIICOT
    606. Iulia Alina Zedler – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
    607. Oaneș Corina Raluca – DIICOT
    608. Andrei Daniel Olaru – Tribunalul București
    609. Flavius Bidihon – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
    610. Rusanda Cojocar – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
    611. Mona Anton – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
    612. Temeian Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
    613. Istovan Anda Izabela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
    614. Couti Roxana Andreea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
    615. Maris Constantina Lenuta – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
    616. Buda Mihaela – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
    617. Brânzei Alexandru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
    618. Violeta Hobincu Acsinte – procuror
    619. Teodoru Raluca – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova
    620. Bălineanu Adrian – DIICOT BT Bistrița Năsăud
    621. Iulian Păcurar – judecător pensionar
    622. Florina Carmen Ionescu – Tribunalul Neamț
    623. Roncea Ecaterina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
    624. Daniel Oltean – procuror pensionat
    625. Berende Ruxandra – procuror
    626. Ghira Raluca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
    627. Fesnic Jakab Timea – Judecătoria Turda
    628. Petrescu Ileana Luminița – Tribunalul Sibiu
    629. Daniela Popescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    630. Lapadat Coralia – Parchetul de pe lângă Tribunalul Timis
    631. Elena Curea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
    632. Niță Burcea Andreea Laura – Tribunalul București
    633. Niță Burcea Ionuț Nicușor – PICCJ
    634. Bărbulescu Ramona – Tribunalul Brașov
    635. Ionel Răileanu – Tribunalul București
    636. Năstase Alexandru Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
    637. Dohan Oana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
    638. Bic Denisa Maria – Curtea de Apel Alba Iulia
    639. Daniel Oltean – procuror pensionar
    640. Alexandru Șerban – judecător pensionar
    641. Diana Bulancea – Curtea de Apel București
    642. Cioplea Augustina Maria – DIICOT
    643. Bojin Marian Daniel – DIICOT
    644. Halută Andrei Georgian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
    645. Mirăuță Daniel – Curtea de Apel Iași
    646. Sorin Iercoșan – procuror pensionar
    647. Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ
    648. Moglan Lăcărmioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău
    649. Borca Dan – Parchetul Militar Timișoara
    650. Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA
    651. Nica Viorel Ioan – procuror pensionar
    652. Galan Marius – judecător pensionar
    653. Turculeț Ana Maria – Curtea de Apel Suceava
    654. Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar
    655. Guș Octavia Raluca – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
    656. Gheorghiță Vlad-Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea
    657. George Pelican – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
    658. Crăciun Ioana Alexandra – Judecătoria Sibiu
    659. Cristea Valentin Nicușor – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
    660. Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București
    661. Ispas Angela Bianca – DIICOT
    662. Bianca Grosu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
    663. Lăloianu Constantin – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
    664. Alina Mihaela Niță – Tribunalul Neamț
    665. Thea Zinca – Tribunalul Bihor
    666. Tudorache-Stroe Corina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
    667. Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar
    668. Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar
    669. Catalin Galcea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
    670. Ionuț Iftimie – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
    671. Ștefania Anton – Curtea de Apel Suceava
    672. Iuliana Mihai – Curtea de Apel Brașov
    673. Diana Pop – Curtea de Apel Brașov
    674. Anca Mihaela Ion – Curtea de Apel Brașov
    675. Pojoga Valerian Adrian – Tribunalul Brașov
    676. Levinta Elvira – Judecătoria Rupea
    677. Alexandru Cotelnic – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
    678. Iordache Viorel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
    679. Moldoveanu Mihai Dan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman
    680. Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași
    681. Georgiana Delea – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
    682. Dana Iulia Stancu – Curtea de Apel Pitești
    683. Sorin Chiriazi – PICCJ
    684. Vlad Vrânceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
    685. Vasile Adriana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
    686. Colceriu Sorin-Mihai – DIICOT Biroul Teritorial Harghita
    687. Budușan Dan – DIICOT Biroul Teritorial Sălaj
    688. Livia Chiriazi – Tribunalul București
    689. Bianca Laura Găzdac – DIICOT
    690. Mircea Radu Wechter – DIICOT
    691. Costin Andrei Stancu – Curtea de Apel Pitesti

    Pe parcursul zilelelor viitoare, vom informa public cu privire la actualizarea listei si a măsurilor propuse. Multumim pentru susținere!”, a scris Sorina Marinaș în mesajul său.

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2025 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.