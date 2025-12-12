700 de actuali și foști magistrați, în frunte cu Kovesi, au semnat scrisoarea de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

Judecători de la curți de apel, tribunale, judecătorii și de instanțe militare au semnat scrisoarea publică de susținere a celor doi care au denunțat problemele din justiție.
Printre semnatari se află și procurori de la DNA, DIICOT, Parchetul General. Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, în prezent procuror-șef al Parchetului European, li s-a alăturat, după ce și-a exprimat „îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii.
În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu.
Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.
Beșu afirmă că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.
Acum, șefa CAB, Liana Arsenie, a cerut cercetarealui disciplinară, iar el renunță la funcția de judecător și a cerut CSM să-i aprobe să fie procuror la Giurgiu.
Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a postat un mesaj de solidaritate cu magistrații ”care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție”.
1. Mihaela Niță – Curtea de Apel București
2. Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București
3. Alina Guluțanu – Curtea de Apel București
4. Corina Ciobanu – Curtea de Apel București
5. Cristina Grecu – Curtea de Apel București
6. Marilena Neacșu – Curtea de Apel București
7. Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
8. Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București
9. Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București
10. Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
11. Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București
12. Bogdana Orășanu – judecător pensionar Curtea de Apel București
13. Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București
14. Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ
15. Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCCJ
16. Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ
17. Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova
18. Andrei Bodean – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militara de Apel
19. Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești
20. Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești
21. Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești
22. Diana Mușuroiu – Curtea de Apel Pitești
23. Pîrlea Alexandru Claudiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
24. Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești
25. Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova
26. Ardelean Cristian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
27. Ciprian Coșniță – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
28. Ciprian Man – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
29. Ciprian Puie – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
30. Donici Viorel – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
31. Cătălina Pădeanu – Curtea de Apel Craiova
32. Lăncrănjan Alexandra – PÎCCJ
33. Cosmin Iordache – procuror
34. Raluca Mirică – PÎCCJ
35. Ionela Crina Bălan – DNA
36. Ramona Jărdieanu – DNA
37. Mihaela Beldie – procuror
38. Mihai Ghica – Curtea de Apel Cluj
39. Marius Vâlcu – PÎCCJ
40. Marius Vartic – procuror pensionar DNA
41. Sortan Monica – Curtea de Apel Cluj
42. Răzvan Alexandru Băra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
43. Ramona Mungiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
44. Raluca Gheorghe Anghel – DNA
45. Liviu Cîrneciu – Tribunalul Covasna
46. Alexandra Dordea – DIICOT
47. Marian Clement Virgil – Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
48. Arpinte Nicoleta – procuror pensionar
49. Deriuș Laura – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
50. Iulian Nica – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
51. Carnariu Bianca Diana – DIICOT ST Satu Mare
52. Ioan Amariei – procuror
53. Palaghia Monica – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași
54. Nicolae Cârlescu – procuror
55. Cătălina Stoian – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
56. Morar Ciprian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
57. Sas George Florin – DIICOT
58. Cristian Jarca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
59. Sorin Beteringhe – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
60. Moroiu Laura – Tribunalul Neamț
61. Cristi Danileț – judecător pensionar
62. Ioana Maria Câmpean – Tribunalul Timiș
63. Lavinia Rus – procuror
64. Ana Mureșan – PÎCCJ
65. Daniel Florin Ungureanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
66. Cazac Anca – Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
67. Mateescu Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
68. Dumitru Alexandra – Judecătoria Cluj
69. Antonia Novițchi – Tribunalul Timiș
70. Pîrvu Ana Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
71. Andrei Doncea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
72. Ursuț Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
73. Andreea Luca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
74. Andrei Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
75. Claudiu Eduard Corobană – Tribunalul București
76. Radu Ganea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
77. Diac Ana Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
78. Ancuța Ailene – Tribunalul Iași
79. Mirtha Elena Meleaca – Curtea de Apel Craiova
80. Mihai Negulescu – DIICOT
81. Emanuel Mihoc – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu
82. Anda Ungurean – Tribunalul Botoșani
83. Mihaela Bojin – Tribunalul Brașov
84. Bocai Tudor Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
85. Anca Boeriu – DIICOT
86. Maria Rîmniceanu -DIICOT
87. Lilișor Câțu – DIICOT
88. Cătălin Moraru – DIICOT
89. George Gavrilă – DIICOT
90. Florea Sanda Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
91. Codreanu Alexandru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
92. Baciu Maria Magdelena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
93. Tisu Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
94. Rarinca Felicia Tincuța – Tribunalul Brașov
95. Nanu Vladimir – DIICOT
96. Monica Cornea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
97. Cristea Emilia – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
98. Daniel Giorgian – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
99. Ungurean Andreea Elisabeta – Judecătoria Cluj-Napoca
100. Sadîc Zafer – Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
101. Sava Diana – Judecătoria Brașov
102. Pîslaru Doina – DIICOT
103. Alexandra Crina Tanasa – Tribunalul pentru minori și familie Brașov
104. Negulescu Raluca – DIICOT
105. Raducu Mihai – DIICOT
106. Răducu Mădălina – DIICOT
107. Simion Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
108. Mitrofan Iuliana Floarea – Tribunalul Bistrița Năsăud
109. Vasut Claudia Diana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
110. Soltan Alexandru – PICCJ
111. Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
112. Alma Dundev – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
113. Claudiu Dorian Statache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
114. Cerbu Mircea Theodor – Judecătoria Brașov
115. Cristina Moisa – Curtea de Apel Brașov
116. Zârnă Ioana Artemiza – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
117. Cosmin Cristescu – DIICOT
118. Corina Dinică – DIICOT
119. Cristina Dufour- DIICOT
120. Paiuși Marius – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
121. Constantin Mîndroceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
122. Radu Emilia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
123. Minea Grigoraș Cristina Florentina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
124. Ana Maria Păun – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
125. Ștefăniță Gogea – DIICOT
126. Tudor Filip – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
127. Tudor Vasiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
128. Cristina Gogea – Curtea de Apel Brașov
129. Iulia Crișan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
130. Bogdan Niculescu – DIICOT
131. Cosmin Puiulescu – DIICOT
132. Rus Bogdan Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
133. Iordache Irina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
134. Dan Bubuiug – DIICOT
135. Adrian Țîrlea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
136. Alexandra Pop – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
137. Gherghina Alina Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
138. Dinga Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
139. Marius Borta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
140. Ioana Vlaston – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
141. Bucșă Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
142. Alexandru Ghinea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
143. Andrei Iustin Costel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
144. Andreea Vișan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
145. Zlate Nadia – DNA
146. Enescu George – DIICOT
147. Valeriu Iordache – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
148. Alina Andrițoiu – PICCJ
149. Ancuța Andrițoiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
150. Căpăstraru Mila Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
151. Constantin Botea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
152. Vlad Crăciun – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
153. Ioana Pasculet – Curtea de Apel Cluj
154. Florin Zeres – Tribunalul Sibiu
155. Violeta Andrei – DIICOT
156. Dumitru Alexandru Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
157. Bradea Vlad – DIICOT
158. Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
159. Oana Bunea – Curtea de Apel Timiș
160. Scorta Robert – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timiș
161. Florentina Ivăncioiu – Tribunalul București
162. Radu Dusa – Curtea de Apel Cluj
163. Vlad Alexandru Bențan – DIICOT
164. Ioan Gaga – Tribunalul Cluj
165. Cosmin Constantin Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș
166. Tokos Lehel – DIICOT
167. Ghenu Andreea – DNA
168. Simona Stefăniu – DIICOT
169. Teona Gabriela Boteanu – Tribunalul Cluj
170. Ibănescu Larion Alexandra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui
171. Maria Filip – Tribunalul Specializat Cluj
172. Bogdan Ștefăniu – DIICOT
173. Todea Laurențiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
174. Pop Ciprian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș
175. Vîlceanu Florin – Tribunalul București
176. Silvia Pietraru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
177. Constantin Grăjdeanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
178. Taghiev Ramona – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
179. Antaloae Ovidiu – Judecătoria Oltenița
180. Alexandru Marin – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
181. Șerban Viorel – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
182. Felicia Vlad – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
183. Corina Dragu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
184. Ioana Nicoară – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
185. Roșca Anda Elena – Judecătoria Cluj-Napoca
186. Iulia Ianovici – Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
187. Baldea Diana – procuror pensionar
188. Ducu Gavril – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
189. Andrei Drăgan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
190. Alexandra Barea Brezae – Tribunalul București
191. Elena Blidaru Mateescu – Tribunalul București
192. Olaru Camelia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
193. Alexandra Simona Mănescu – Tribunalul București
194. Denisa Iordan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
195. Platon Mihai Felix – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
196. Pecincu Alina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
197. Cristea Stefan Georgian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
198. Stefan Ispășoiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
199. Grip Paul Tudor – Tribunalul Covasna
200. Bojin Bogdan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea
201. Roșca Sergiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
202. Vieriu Tudor Ionuț – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
203. Vieriu Dorina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
204. Mihai Valentin – DIICOT
205. Radu Adrian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
206. Corina Unguraș Ciaușu – Tribunalul Cluj
207. Rares Ciaușu – DIICOT
208. Mădălina Bîrlog – Tribunalul București
209. Simona Anghel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
210. Drăgan Adrian – DIICOT
211. Oana Valeria Nas – Tribunalul București
212. Manuela Orzață – Tribunalul București
213. Ciorba Eva – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
214. Mare Georgiana – Tribunalul Sibiu
215. Cocoșilă Corina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
216. Cincă Valeriu Bogdan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
217. Carnariu Mihai Mădălin – DIICOT
218. Bunduc Marian Cătălin – DIICOT
219. Bocai Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
220. Popa Alina Diana – DIICOT
221. Rusca Alexandra Ioana – Tribunalul Iași
222. Alexandra Mocanu – Tribunalul București
223. Marta Chis – procuror pensionar
224. Andreea Bușulescu – Tribunalul București
225. Mihai Zgripcea – PICCJ
226. Cosmin Ungureanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
227. Rebecca Dinu – Tribunalul București
228. Cristina Ionescu Lupeanu – Tribunalul București
229. Mihaela Moacă – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
230. Florin Cîrciumaru – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
231. Secota Iuliana Georgiana – Tribunalul Gorj
232. Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar
233. Alina Simionescu Baron – Tribunalul București
234. Varvara Maria Cristiana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
235. Olimpia Maria Trastau – DIICOT
236. Moraru Alina – DNA
237. Mandache Ionut – DNA
238. Coca Daniel Alin – DNA
239. Alămaie Andreea Lavinia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
240. Mihai Stanciu – procuror pensionar
241. Ionuț Cosmin Măgureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
242. Camelia Stanciu – procuror pensionar
243. Ștefan Bălănescu – PICCJ
244. Vlad Andrei Donțu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
245. Irina Hrușcă – judecător pensionar
246. Nicodim Ioan – procuror pensionar
247. Mădălina Nicoleta Vârtopeanu – Curtea de Apel București
248. Răduică Lucian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți
249. Bacheș Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
250. Iuliana Velniciuc Ciuparca – Tribunalul Cluj
251. Bucur Ioana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj
252. Munge Mircea Florin – DIICOT
253. Bordianu Dragoș – DIICOT
254. Dâscă Adrian Nicolae – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
255. Filită Cristian Dragoș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
256. Neacșu Mirel Emanuel – Judecătoria Bolintin Vale
257. Marcu Corina Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Mureș
258. Bulz Julieta – procuror pensionar
259. Stanță Doina – procuror pensionar
260. Ana Maria Ghiață – Tribunalul Iași
261. Tăbîrță Lorin – DIICOT
262. Tăbîrță Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
263. Diana Călinescu Drăgan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
264. Naș Bogdan Emil – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
265. Cristea Ana – DIICOT
266. Nica Loredana – DIICOT
267. Candale Laura Camelia – Tribunalul Bistrița Năsăud
268. Dinu Mihai Adrian – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
269. Dărângă Ioana Codruța – PICCJ
270. Lorelei Golea – Judecătoria Brașov
271. Alexandra Vărzaru – PICCJ
272. Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar
273. Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar
274. Mădălina Munteanu – Judecătoria Brașov
275. Monalisa Mircea Gherasim – Judecătoria Suceava
276. Andrei Claudia Ioana – Judecătoria Suceava
277. Sofrone Florina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
278. Ciurcă Roznovăț Roxana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
279. Bordianu Pleșescu Roxana Angela – PJ Iași
280. Marinel Mihai Nicolae – DIICOT
281. Ivan Maria – Judecătoria Bistrița
282. Cudalb Adrian Dan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
283. Panainte Iulian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
284. Dumitru Alexandru Florentin – DIICOT
285. Ioana Alin Costin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
286. Fit Cosmin Marius- Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
287. Neagu Adrian – Tribunalul Arad
288. Neagu Ana Maria – Tribunalul Arad
289. Marius Stancu – Curtea de Apel București
290. Laura Nicoleta Bosie – Curtea de Apel București
291. Dănuț Cătălin Manea – Curtea de Apel București
292. Nebunu Georgeta Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
293. Dana Cristina Burduja – PICCJ
294. Abutnăriței Andreea Ionela – Curtea de Apel Brașov
295. Cătălin Borcoman – procuror EPPO
296. Irina Sfîca – DIICOT
297. Georgiana Cecilia Giurgiu – Tb Sibiu
298. Dogaru Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria 4
299. Fânariu Stefan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi
300. Florin Lucian Arion – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
301. Filip Radu Daniel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
302. Paul Teodor Leontica – procuror
303. Buzamat Irina – Tribunalul Brăila
304. Pintea Razvan Mihăiță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
305. Ciocoiu Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle
306. Bratu Tiberiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
307. Catalin Marginea – DIICOT
308. Anca Elena Stefanescu – Tribunalul București
309. Starasciuc Ana Maria – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
310. Florina Dinescu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
311. Ioana Madalina Mihai – Judecătoria Brașov
312. Florea Ionela – procuror pensionar
313. Patras Alexandra Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
314. Mintari Mihaela – DIICOT
315. Cristina Georgiana Ciulpan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
316. Baran Florin – DIICOT
317. Marius Romaș – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
318. Mihaela Păcuraru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
319. Marcela Antofie – Tribunalul Ilfov
320. Andreea Tiglăr – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
321. Radu Oprescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
322. Diana Rusu – Curtea de Apel Brașov
323. Angela Hanga – Farcaș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
324. Gabriela Brandiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
325. Taus Simona – Curtea de Apel Brașov
326. Tarnovschi Alexandra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
327. Marius Lita – Curtea de Apel Brașov
328. Anca Codreanu – Curtea de Apel Brașov
329. Melinda Codreanu – Curtea de Apel Brașov
330. Necula Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
331. Meszaros Tiberiu – Tribunalul Satu Mare
332. Gradina Valetina Laura – PCMA București
333. Mihai Bălănescu – Tribunalul București
334. Căruțasu Ioana – DIICOT
335. Mădălina Potarniche – CA Brașov
336. Gîtan Dan Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj
337. Dan Constantinescu- Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
338. Arina Corsei Vultureanu – DIICOT
339. Mare Felix – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
340. Ciprian Dominte – DNA
341. Georgian Huști – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
342. Florin Bogdan Munteanu – procuror
343. Ana Maria Gorcea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
344. Bogdana Irina Pînta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
345. Mihai Laura Adina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
346. Monica Munteanu – PCA Brașov
347. Sergiu Coșoreanu – Tribunalul Brașov
348. Stan Bianca Amalia -Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
349. Soponar Adriana – Tribunalul Satu Mare
350. Gabriela Chihaia – Curtea de Apel Brașov
351. Vlad Neagoe – Curtea de Apel Brașov
352. Antonescu Romeo – judecător pensionar
353. Paisa Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
354. Alba Radu – DNA
355. Andreea Beatrice Popa – Tribunalul Brașov
356. Bîrgoan Andree – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
357. Alexandru Puiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
358. Tudor Mădălin Hurducaciu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
359. Mădălina Voiculescu – PTB
360. Ioana Meszaros – Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
361. Baches Cristian Ionuț – Judecătoria Brașov
362. Bălășanu Alexandru – Tribunalul Botoșani
363. Maria Bobocel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
364. Simon Oana – DIICOT
365. Daciana Deritei – prc pensionar
366. Monea Crina Corina – procuror pensionar
367. Bădan Mihai Claudiu – DNA
368. Esanu Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
369. Marian Andrei Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
370. Monica Nicola – judecător pensionar
371. Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar
372. Maxim Cezar Sebastian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița
373. Chiper Adrian – Judecătoria Zărnești
374. Ioana Maftei – Tribunalul Brașov
375. Elena Ecaterina Grama – Tb Brașov
376. Ene Silviu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
377. Cristea Dănuț – DIICOT
378. Hălălău Cosmin – DNA
379. Cornaciu Larisa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
380. Iulia Lupu – Tribunalul Timiș
381. Dordea Alina – Tribunalul Sibiu
382. Raluca Munteanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
383. Stere Corina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
384. Alexandru Liviu Colcieru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului
385. Cristina Boaje – Tribunalul București
386. Cristolovean Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
387. Păiuși Liviu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
388. Cosmina Mihaela Colcieru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
389. Adina Fundatureanu – Curtea de Apel Pitești
390. Ecaterina Florea – Tribunalul București
391. Bursuc Andreea Claudia – DIICOT
392. Urziceanu Liviu – Judecătoria Arad
393. Alexandru Nistor Cîrstoc – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
394. Sava Alexandra Teona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
395. Eva Emanuel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
396. Carmen Dena – DIICOT
397. Alexandru Adrian Anghel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
398. Olteanu Mihaela – Curtea de Apel Brașov
399. Andrada Ioana Petrescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
400. Sofranca Dragos Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
401. Miron Andreea Daniela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
402. Grumezescu Iulaiana Gina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
403. Babenco Dragos – Parchetul de pe lângă Judecătoria iasi
404. Corda Liviu – Tiberiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
405. Vîntu Ana Maria – Tribunalul Bistrița Năsăud
406. Benchea Vlad Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
407. Sohorca Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
408. Grip Alexandra Laura – Tribunalul Harghita
409. Anca Loredana Gheorghiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
410. Liviu Bontea – Tribunalul Covasna
411. Vlad Gabriel Ciocan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
412. Pîrvanescu Florin Daniel – Judecătoria Brașov
413. Pîrvanescu Theodora Maria – Judecătoria Brașov
414. Fabiana Gabriela Sosoi – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
415. David Maricel – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
416. Secheres Cristiana Gesara – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
417. Iordan Laurentiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
418. Alin Bodnar – Tribunalul București
419. Dragoș Calin – Curtea de Apel București
420. Lucia Zaharia – Curtea de Apel București
421. Grăjdeanu Oana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
422. Grajdeanu Constantin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
423. Ana Maria Candet – judecător pensionar
424. Irina Raclaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
425. Irina Isar – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
426. Mihnea Stoicescu – Tribunalul București
427. Stela Stoicescu – Tribunalul București
428. Andreea Oana Nica – DNA
429. Babos Florin Eugen – Judecătoria Jibou
430. Diana Madalina Budau – Judecătoria Bacău
431. Adriana Grigore – Judecător pensionar
432. Andronie Violeta Diana – Judecătoria Brașov
433. Alexandru Olaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
434. Olteanu Dragos – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
435. Ramona Dumitru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
436. Naghiu Dida Adina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
437. Andra Mutu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
438. Brindea Dan Eugen – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
439. Anamaria Renata Vida – Tribunalul Arad
440. Pecincu Alexandru – judecător pensionar
441. Cristea Oriana Lavinia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
442. Ghidarcea Cristian Lucian – Judecătoria Brașov
443. Raluca Vestemanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
444. Simon Cristina Ingrid – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
445. Tatar Emanuela Anca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
446. Mitocaru Bianca Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
447. Mocanu Vlad – jud. Câmpulung Moldovenesc
448. Mocanu Macar Ioana – Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
449. Agisuna Hacan Emrah – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
450. George Victor Ciornei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
451. Ana Maria Stoica – Tribunalul București
452. Bacinschi Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
453. Stoica Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
454. Hodorogea Ana Maria – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
455. Negrut Catalina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
456. Lavinia Cobiscan – Tribunalul București
457. Botezatu Andreea – Tribunalul Brașov
458. Sorin Flontea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Salaj
459. Andreea Grancea – Curtea de Apel Iași
460. Stanculeanu Maria Gabriela – Curtea de Apel Iași
461. Moraru Marius Andrei – Curtea de Apel Iași
462. Mititelu Maricica – Curtea de Apel Iași
463. Tarlion Gabriel – Curtea de Apel Iași
464. Victoria Oana Daniela – Curtea de Apel Suceava
465. Tamas Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț
466. Spoeala Valentina – procuror pensionar
467. Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar
468. Pîrlea Denisa – Judecătoria Sighișoara
469. Irina Perjoiu – DNA
470. Luchian Ana Maria – DNA
471. Sergiu Cârlan – Tribunalul Cluj
472. Crina Muntean – Tribunalul Bihor
473. Delia Mihai – DNA
474. Fota Carmen – DIICOT
475. Ioana Elena Câmpean – PICCJ
476. Teodora Sorescu – judecător pensionar
477. Coadă Ciprian – judecător pensionar
478. Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar
479. Cătălina Dan – Curtea de Apel Pitești
480. Elena Popescu – judecător pensionar
481. Ioana Bâlciu – procuror
482. Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești
483. Rusu Larisa – procuror pensionar
484. Lavinia Cîrciumaru – Tribunalul București
485. Anda Băleanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
486. Alina Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș
487. Nicolae Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș
488. Ligia Coman-Tribunalul Maramureș
489. Mihai Popa – procuror
490. Dragoș Păduraru – procuror
491. Marius Bulancea – procuror pensionar
492. Cosmin Grancea – procuror
493. Lucian Rus – procuror
494. Ana Dana – procuror
495. Paul Daniel Moglan – Tribunalul Bacău
496. Horațiu Dumbravă – judecător pensionar
497. Florin Ion – DIICOT
498. Laurențiu Hetriuc – Curtea de Apel Suceava
499. Ciulei Georgiana – DIICOT
500. Gîdea Iulian – DIICOT
501. Cristian Borș – DIICOT
502. Mihai Constantinescu – DIICOT
503. Vlad Grigorescu – DIICOT
504. Daniela Matei – PÎCCJ
505. Teofil Ilisie – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
506. Dieac Ana – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
507. Kovesi Codruta Laura – procuror șef EPPO
508. Daniela Panioglu – judecător CAB
509. Gabi Stanciu – EPPO
510. Tudor Vasile – Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta
511. Livia Bunu – Tribunalul Argeș
512. Mihaela Achimoiu – Tribunalul Argeș
513. Ruxandra Vișinoiu – Tribunalul Argeș
514. Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar
515. Julien Stoiculescu – DIICOT
516. Sas Remus – judecător pensionar
517. Paul Dumitriu – procuror pensionat
518. Cozma Alin – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
519. Aurora Coadă – Tribunalul Constanța
520. Elena Veronica Andreea Iura – Curtea de Apel București
521. Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionat
522. Mihaela Neacșa – Curtea de Apel Pitești
523. Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova
524. Luchian Constantin Constantinescu – Curtea Militară de Apel București
525. Marinela Mitan – judecător pensionar
526. Felicia Marcu – judecător pensionat
527. Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar
528. Monica Tănase – judecător pensionar
529. Lucian Onea – procuror pensionar
530. Liliana Gliga – PICCJ
531. Boca Tudor Dragoș – Judecătoria Pașcani
532. Anca Avram-Platon – Tribunalul Maramureș
533. Elena Aneta Popa – CA București
534. Adriana Danciu-Abraham – Tribunalul Maramureș
535. Claudia Veronica Vasiliu – Tribunalul Neamț
536. Mihaela Mihai Popa – DNA ST Suceava
537. Boca Tudor Dragoș – Judecătoria Pașcani
538. Ana-Irina Sarcane-Rotărescu – Judecătoria Câmpulung
539. Cristina Bădălan-Voicu – procuror
540. Constantin Irina – procuror
541. Mihai Radu Cristian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
542. Codrin Gavra – procuror pensionat
543. Larisa Blănaru – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
544. Roxana Dan – Tribunalul Specializat Cluj
545. Adriana Mesaroș-Pau – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
546. Dăianu Alexandru Mădălin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
547. Cristina Florența Birtoc – Judecătoria Cluj-Napoca
548. Dănescu Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
549. Ramona Muscalu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
550. Laurențiu Palaghiea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
551. Bondar Elena Teodora – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
552. Andrei Soare – Tribunalul Brașov
553. Florian Darius – Judecătoria Zalău
554. Diana Călbeaza – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
555. Alexandru Cobiscan – Tribunalul București
556. Ionela Florina Tinca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
557. Stanciu Denisa Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
558. Zaharia Stefania Nicoleta – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
559. Enculescu Veta – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
560. Bocai Adina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
561. Ana Elena Hutanu – DIICOT BT Sibiu
562. Ana Maria Ruta – Tribunalul București
563. Violeta Trăistaru – procuror pensionar
564. Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA
565. Raluca Vîlculescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
566. Simona Nițescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
567. Alexandru Vasile Barcan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
568. Moldoveanu Mitruț Cosmin – Judecătoria Brașov
569. Sava Petria Gabriela – Judecătoria Brașov
570. Cătălin Rusu – Tribunalul Covasna
571. Monica Macovei – Tribunalul Brașov
572. Gheorghe Mihai Andrei – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
573. Fiț Mădălina – Judecătoria Satu Mare
574. Bicu Ilie – Tribunalul Botoșani
575. Mihaela Apostol – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
576. Tremura Mirel Cristian – Tribunalul Botoșani
577. Dorin Parascheva – Tribunalul Constanța
578. George Vioreanu – Curtea de Apel Brașov
579. Ancuța Vioreanu – Curtea de Apel Brașov
580. Angelica Ulianov – Curtea de Apel Brașov
581. Mihai Birtoc – DNA ST Cluj
582. Floriana Miroiu- DNA
583. Ramona Lungu – DNA ST Timișoara
584. Vlangar Ștefan Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
585. Stoler Andy Christian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
586. Sirca Luana Letiția – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
587. Tomșa Ileana Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
588. Stegeran Roxana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Baia Mare
589. Pirscoveanu Andra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin
590. Ulianov Gabriel – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
591. Luciana Vîlcea – DIICOT
592. Irina Sandu – Tribunalul Brașov
593. Pârvu Magdalena – judecător pensionar
594. Daniela Croitoru – DIICOT
595. Ligia Oprea – DIICOT
596. Ion Florina – DIICOT
597. Georgică Ivănescu – DIICOT
598. Turlui Cristina – DNA
599. Banea Marian – procuror pensionar
600. Cătălin Serghei – Tribunalul Neamț
601. Condac Ciobanu Irina Andreea – Judecătoria Iași
602. Schipor Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
603. Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea
604. Draghiciu Denisa – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
605. Răzvan Plic – DIICOT
606. Iulia Alina Zedler – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
607. Oaneș Corina Raluca – DIICOT
608. Andrei Daniel Olaru – Tribunalul București
609. Flavius Bidihon – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
610. Rusanda Cojocar – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
611. Mona Anton – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
612. Temeian Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
613. Istovan Anda Izabela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
614. Couti Roxana Andreea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
615. Maris Constantina Lenuta – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
616. Buda Mihaela – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
617. Brânzei Alexandru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
618. Violeta Hobincu Acsinte – procuror
619. Teodoru Raluca – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova
620. Bălineanu Adrian – DIICOT BT Bistrița Năsăud
621. Iulian Păcurar – judecător pensionar
622. Florina Carmen Ionescu – Tribunalul Neamț
623. Roncea Ecaterina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
624. Daniel Oltean – procuror pensionat
625. Berende Ruxandra – procuror
626. Ghira Raluca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
627. Fesnic Jakab Timea – Judecătoria Turda
628. Petrescu Ileana Luminița – Tribunalul Sibiu
629. Daniela Popescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
630. Lapadat Coralia – Parchetul de pe lângă Tribunalul Timis
631. Elena Curea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
632. Niță Burcea Andreea Laura – Tribunalul București
633. Niță Burcea Ionuț Nicușor – PICCJ
634. Bărbulescu Ramona – Tribunalul Brașov
635. Ionel Răileanu – Tribunalul București
636. Năstase Alexandru Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
637. Dohan Oana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
638. Bic Denisa Maria – Curtea de Apel Alba Iulia
639. Daniel Oltean – procuror pensionar
640. Alexandru Șerban – judecător pensionar
641. Diana Bulancea – Curtea de Apel București
642. Cioplea Augustina Maria – DIICOT
643. Bojin Marian Daniel – DIICOT
644. Halută Andrei Georgian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
645. Mirăuță Daniel – Curtea de Apel Iași
646. Sorin Iercoșan – procuror pensionar
647. Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ
648. Moglan Lăcărmioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău
649. Borca Dan – Parchetul Militar Timișoara
650. Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA
651. Nica Viorel Ioan – procuror pensionar
652. Galan Marius – judecător pensionar
653. Turculeț Ana Maria – Curtea de Apel Suceava
654. Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar
655. Guș Octavia Raluca – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
656. Gheorghiță Vlad-Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea
657. George Pelican – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
658. Crăciun Ioana Alexandra – Judecătoria Sibiu
659. Cristea Valentin Nicușor – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
660. Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București
661. Ispas Angela Bianca – DIICOT
662. Bianca Grosu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
663. Lăloianu Constantin – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
664. Alina Mihaela Niță – Tribunalul Neamț
665. Thea Zinca – Tribunalul Bihor
666. Tudorache-Stroe Corina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
667. Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar
668. Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar
669. Catalin Galcea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
670. Ionuț Iftimie – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
671. Ștefania Anton – Curtea de Apel Suceava
672. Iuliana Mihai – Curtea de Apel Brașov
673. Diana Pop – Curtea de Apel Brașov
674. Anca Mihaela Ion – Curtea de Apel Brașov
675. Pojoga Valerian Adrian – Tribunalul Brașov
676. Levinta Elvira – Judecătoria Rupea
677. Alexandru Cotelnic – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
678. Iordache Viorel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
679. Moldoveanu Mihai Dan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman
680. Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași
681. Georgiana Delea – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
682. Dana Iulia Stancu – Curtea de Apel Pitești
683. Sorin Chiriazi – PICCJ
684. Vlad Vrânceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
685. Vasile Adriana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
686. Colceriu Sorin-Mihai – DIICOT Biroul Teritorial Harghita
687. Budușan Dan – DIICOT Biroul Teritorial Sălaj
688. Livia Chiriazi – Tribunalul București
689. Bianca Laura Găzdac – DIICOT
690. Mircea Radu Wechter – DIICOT
691. Costin Andrei Stancu – Curtea de Apel Pitesti