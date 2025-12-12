700 de actuali și foști magistrați, în frunte cu Kovesi, au semnat scrisoarea de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

Aproape 700 de actuali și foști magistrați (până vineri la ora 17.000, în frunte cu procurorul european Laura Codruța Kovesi, se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

Judecători de la curți de apel, tribunale, judecătorii și de instanțe militare au semnat scrisoarea publică de susținere a celor doi care au denunțat problemele din justiție.

Printre semnatari se află și procurori de la DNA, DIICOT, Parchetul General. Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, în prezent procuror-șef al Parchetului European, li s-a alăturat, după ce și-a exprimat „îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii.

În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Beșu afirmă că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Laurențiu Beșu, magistratul care a denunțat în documentarul Recorder abuzurile din justiție, renunță la funcția de judecător

Acum, șefa CAB, Liana Arsenie, a cerut cercetarealui disciplinară, iar el renunță la funcția de judecător și a cerut CSM să-i aprobe să fie procuror la Giurgiu.

Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a postat un mesaj de solidaritate cu magistrații ”care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție”.

Ea a subliniat că ”adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.”

De asemenea, Sorina Marinaș a afirmat că ”justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală – în slujba cetățeanului”.

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.

1. Mihaela Niță – Curtea de Apel București

2. Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București

3. Alina Guluțanu – Curtea de Apel București

4. Corina Ciobanu – Curtea de Apel București

5. Cristina Grecu – Curtea de Apel București

6. Marilena Neacșu – Curtea de Apel București

7. Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București

8. Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București

9. Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București

10. Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București

11. Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București

12. Bogdana Orășanu – judecător pensionar Curtea de Apel București

13. Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București

14. Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ

15. Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCCJ

16. Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ

17. Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova

18. Andrei Bodean – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militara de Apel

19. Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești

20. Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești

21. Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești

22. Diana Mușuroiu – Curtea de Apel Pitești

23. Pîrlea Alexandru Claudiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

24. Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești

25. Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova

677. Alexandru Cotelnic – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

678. Iordache Viorel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București

679. Moldoveanu Mihai Dan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

680. Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași

681. Georgiana Delea – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj

682. Dana Iulia Stancu – Curtea de Apel Pitești

683. Sorin Chiriazi – PICCJ

684. Vlad Vrânceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București

685. Vasile Adriana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București

686. Colceriu Sorin-Mihai – DIICOT Biroul Teritorial Harghita

687. Budușan Dan – DIICOT Biroul Teritorial Sălaj

688. Livia Chiriazi – Tribunalul București

689. Bianca Laura Găzdac – DIICOT

690. Mircea Radu Wechter – DIICOT

691. Costin Andrei Stancu – Curtea de Apel Pitesti