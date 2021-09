Abuz în serviciu. DNA anchetează cum au cumpărat „fără număr” Orban și Cîțu vaccinuri anti-COVID

Dosar deschis in rem, deocamdată

Procurorii DNA anchetează modul în care guvernele Orban și Cîțu au cumpărat un număr extrem de mare de vaccinuri anti-COVID, astfel încât milioane de doze au fost donate pentru a nu expira.

Concret, Guvernul Orban a comandat 120 de milioane de doze de vaccin, iar Guvernul Cîțu a achitat, prin Ministerul Sănătății, cu mult peste 10 milioane de doze – cât s-au vaccinat românii, potrivit raportării la zi a Grupului de Comunicare Strategică.

Comunicatul integral al DNA

„Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.

Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001.”

Reacția lui Orban, la TVR:

„Din câte am înțeles, e vorba de o cantitate foarte mare de vaccinuri care au fost cumpărate mult peste limita de care aveam nevoie. Și când atinsesem deja un nivel tot am mai cumpărat. Am achiziționat vaccinuri pe care nu le-am folosit și care erau în termen de expirare și pe care a trebuit să le vindem. Unele dintre ele e posibil să fi expirat. Ar fi fost nevoie de mult mai multă implicare a actorilor guvernamentali, nu trebuia lăsat doar comitetul cu domnul Valeriu Gheorghiță. Fără DSP-uri, fără chiar preoți era foarte greu să ne atingem obiectivele. Nu ne-am atins obiectivele. Dacă eram prim-ministru cu siguranță gestionam altfel situația, mai bine, cu targeturi pentru prefecți și primari. A și fost o perioadă lungă de tensiune, de măsuri restrictive, în momentul în care s-a redus numărul de cazuri în partea a doua… adevărul e că nici oamenii nu mai acceptau. A fost o relaxare dar poate prea mare în raport cu riscurile existente în pandemie”.