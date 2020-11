Adrian Mititelu, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare, pentru evaziune

Patronul clubului de fotbal Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a fost condamnat definitiv, joi, la 3 ani de închisoare cu executare, de Curtea de Apel Craiova, pentru evaziune fiscală, în dosarul privind transferul fotbalistului Mihai Costea la Steaua.

Judecătorii i-au interzis lui Mititelu, pe o perioadă de 3 ani, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Minuta instanței:

„Tip solutie: Condamnare după achitare

Solutia pe scurt: În baza art 421 alin 1 pct 2 lit a ) C.p.p admite apelurile declarate in cauza de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA Serviciul Teritorial Craiova şi Statul român – ANAF Bucureşti prin DGRFP Craiova împotriva sentinţei penale numărul 82/13.02.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj, desfiinţează în parte sentinţa şi rejudecând:

Ia act ca, prin incheierea de şedinţă din 12.10.2020, în baza art 386 C.p.p s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare al instanţei din art.9 alin.1 litera g) şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.244 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cp şi art.38 C.pen. (pentru fiecare inculpat) în infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) şi infracţiunea prev.de art.244 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 Cp, ambele cu aplicarea art.38 Cp (în cazul fiecăruia dintre inculpaţi). 1)

În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie.

În baza art 66 alin 1 lit a şi b C.pen interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit c) C.pen. În baza art 65 C.pen interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţiile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art 13 din Legea 241/2005 comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 2)

În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul PREOTEASA GIGEL la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

În baza art 66 alin 1 lit a şi b C.pen interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 2 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit b) C.pen.

În baza art 65 C.pen interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie, executabilă în cazul anulării sau revocării suspendarii sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;

În baza la art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul instituţiilor stabilite de Primăriei Municipiului Craiova, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţiile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art 13 din Legea 241/2005 comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.

3) Menţine soluţia de achitare dispusă în temeiul art 16 alin 1 lit b teza I C.p.p pentru infracţiunea prev de art 244 alin 1 C.pen cu aplic art 5 C.pen faţă de ambii inculpaţi, precum şi dispoziţiile privind menţinerea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa 60/P/2013 din 05.07.2016.

Menţine restul dispoziţiilor care nu sunt contrare prezentei decizii 4) În baza art 415 C.p.p ia act de retragerea apelurilor declarate în cauză de inculpaţii Mititelu Adrian Marin şi Preoteasa Gigel. Onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu, respectiv 1300 lei pentru fiecare avocat (prin majorarea onorariului iniţial cu 50%), rămân în sarcina statului.

În baza art 274 alin 1 şi 2 si art 275 alin 2 C.p.p obliga pe fiecare dintre inculpati la plata a căte 2300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare – din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de apel, restul cheltuieli în faza de urmărire penală (1000 lei) şi judecată în primă instanţă (1000 lei). În baza art 275 alin 3 C.p.p restul cheltuielilor judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.11.2020”.