ANAF începe executarea silită în cazul fostului primar Vanghelie, achitat de Curtea de Apel București prin tărăgănarea procesului până la prescriere

ANAF începe executarea silită în cazul fostului primar Vanghelie, achitat în primăvară de Curtea de Apel București, care a tărăgănat procesul până la prescrierea infracțiunilor.

Vanghelie fusese condamnat inițial, la instanța de fond, la 11 ani și 8 luni de închisoare, pentru că a primit mită 30 de milioane de euro.

Acţiunea ANAF vizează recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

În perioada imediat următoare, ANAF va valorifica bunurile imobile – două apartamente pe Bulevardul Dacia, din Capitală, imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare şi anunţă că vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor”, a informat ANAF.

ANAF a iniţiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă.