Antimafia, rămâne în continuare fără cap: Bode a suspendat procedura de numire a procurorului-șef al DIICOT

La un an de la demisia Giorgianei Hosu după condamnarea la 3 ani de închisoare cu suspendare a soțului său, avem ministru interimar la Justiție și concurs blocat la selecția procurorilor de rang înalt

Abia numit ministru interimar al Justiției, joi, Lucian Bode suspendă procedura de numire a procurorului-șef al DIICOT.

Trei candidați s-au înscris la concursul lansat, în 28 iulie, de ministrul demis al Justiției, Stelian Ion, pentru postul vacant de procuror-șef al DIICOT.

„Vreau să vă spun că sunt adeptul concursurilor transparente, care să fie câstigate de persoane bine pregătite profesional. Numirea în funcții de conducere la vârful parchetelor este crucială pentru buna functionare a acestora. În consecinţă, consider că această procedură nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar. Am solicitat specialiștilor din Ministerul Justiţiei un punct de vedere şi sunt convins că, în cel mai scurt timp, ţinând cont de această oportunitate, structurile de specialitate vor publica un anunt in acest sens”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul Stelian Ion a declanşat procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiei de procuror şef al DIICOT la 10 luni după ce postul a rămas vacant după ce şefa instituţiei, Giorgiana Hosu, a demisionat în septembrie 2020.

Demisia a fost una forțată: , pentru că soțul ei, Dan Hosu, judecat într-un dosar de corupție, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, în primă instanță.

Deși știa că are soțul judecat pentru corupție, Iohannis a numit-o pe Giorgiana Hosu, fosta adjunctă a penalei Alina Bica, în funcția de procuror-șef al DIICOT, pe 20 februarie 2020.

Anul acesta, Giorgiana Hosu s-a pensionat la doar 48 de ani, prin decretul semnat de Iohannis pe 1 iulie.

Astfel, românii au de plătit încă o pensie uriașă pentru tânăra „specială”.

Iohannis a fost criticat de oficialilor europeni, în Raportul MCV: