AUR a atacat la CCR 4 proiecte din Pachetul 2 fiscal pe care și-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan

AUR a atacat la Curtea Constituțională (CCR) patru dintre proiectele de lege din Pachetul 2 fiscal, pe care și-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan.
Este vorba despre proiectele pentru care AUR a depus 4 moțiuni de cenzură, dar nu au întrunit voturile necesare pentru a demite Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități:
- Proiectul de lege privind măsurile fiscale
- Proiectul de lege referitor la guvernanța corporativă
- Proiectul de lege privind eficientizarea instituțiilor autonome ANRE, ASF și ANCOM
- Proiectul de lege privind sănătatea.
Amintim că al cincilea proiect, cel privind creșterea vârstei de pensionare și scăderea cuantumului pensiilor la 70% din ultimul salariu net, a fost atacat la CCR de ÎCCJ și are termen de soluționare data de 24 septembrie.