Close Menu

    AUR a atacat la CCR 4 proiecte din Pachetul 2 fiscal pe care și-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan

    By Justitie

    AUR a atacat la Curtea Constituțională (CCR) patru dintre proiectele de lege din Pachetul 2 fiscal, pe care și-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan.

    Este vorba despre proiectele pentru care AUR a depus 4 moțiuni de cenzură, dar nu au întrunit voturile necesare pentru a demite Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități:

    • Proiectul de lege privind măsurile fiscale
    • Proiectul de lege referitor la guvernanța corporativă
    • Proiectul de lege privind eficientizarea instituțiilor autonome ANRE, ASF și ANCOM
    • Proiectul de lege privind sănătatea.

    Amintim că al cincilea proiect, cel privind creșterea vârstei de pensionare și scăderea cuantumului pensiilor la 70% din ultimul salariu net, a fost atacat la CCR de ÎCCJ și are termen de soluționare data de 24 septembrie.

    Instanța supremă condusă de Savonea atacă la CCR Legea lui Bolojan privind pensionarea magistraților la 65 de ani cu 70% din ultimul salariu net
    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2025 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.