Avocata PNL șpăgară, Adriana Georgescu, şi falsul general SIE, arestați; au fost prinși în flagrant de DNA când luau mită 60.000 de euro

UPDATE : Judecătorii Curții de Apel București au emis mandate de arestare preventivă a avocatei șpăgare Adriana Georgescu, membră a PNL Sector 1, și a unui pretins general SIE, joi după-amiază.

Procurorii DNA i-au prins pe cei doi miercuri, în flagrant, când luau mită 60.000 de euro de la un a om de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan, fost candidat PNL la Primăria Năvodari.

La audieri, avocatei PNL i s-a făcut rău și a cerut îngrijiri medicale. Acest lucru nu i-a împiedicat pe anchetatori să o rețină pe Adriana Georgescu – tratament aplicat și lui Gheorghe Iscru, care se recomanda general SIE.

Șpaga pretinsă și primită reprezintă două tranșe dintr-o sumă totală de 500.000 de euro, pe care avocata și presupusul general SIE au pretins-o de la un om de afaceri din Constanţa, potrivit DNA.

În schimbul banilor, aceştia ar fi promis intervenţii în justiţie – la DNA și Tribunalul București, unde afaceristul avea două dosare – și la Ministerul Transporturilor.

Avocata șpăgară a fost prinsă și oprită de anchetatori exact înainte de a duce șpaga mai departe la partid.

G4Media a arătat , în august 2025, că Jean Paul Tucan (56 de ani), patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene.

Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a avut o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024, precum și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea.

Comunicatul DNA, transmis joi:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 28 ianuarie 2026, respectiv 29 ianuarie 2026, față de următorii inculpați:

1. G.A.M., avocat în cadrul Baroului București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– trafic de influență în formă continuată (două acte materiale),

– trafic de influență,

– complicitate la trafic de influență și

2. I.G., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie-decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați, promițând că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

Totodată, în același context, la data de 21 noiembrie 2025, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat.

La data de 05 noiembrie 2025, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul altei persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), o sumă de bani nedeterminată, din care ar fi primit, la data de 06 noiembrie 2025, suma de 5.000 de lei, remisă prin același intermediar.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului Transporturilor și Infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale.

În luna ianuarie 2026, inculpatul I.G., beneficiind de sprijinul inculpatei G.A.M., i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al D.N.A., promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpații I.G. și G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

La data de 29 ianuarie 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Curții de Apel București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

PNL doar a suspendat-o

Organizația PNL Sector 1, condusă de primarul aceluiași sector, George Tuță, s-a dezis de avocata șpăgară. Printr-un comunicat transmis miercuri, filiala PNL precizează că Adriana Georgescu „va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”.

Totuși, ea nu a fost exclusă din PNL.

Deși Adriana Georgescu a fost pusă pe lista de candidați la alegerike locale, filiala liberală a precizat că aceasta nu este consilier local al PNL Sector 1, nu este liderul Organizaţiei de Femei a PNL Sector 1 şi nu ocupă nicio funcţie de conducere sau reprezentare în cadrul filialei, așa cum s-a vehiculat în mass-media.

Totodată, în 2024, Adriana Georgescu a participat, în calitate de „președinta Comisiei Transporturi în PNL București”, la o „masă rotundă” la Constanța, organizată de Fundația Hanna Seidel și Societatea Liberală, cu tema „Economia Mării Negre în Context Geopolitic European”. Adriana Georgescu apare în lista de vorbitori și există mai multe de la eveniment.

Șpăgara, fotografii cu toți potenții politici ai momentului

Avocata Adriana Georgescu este o apropiată a fostului premier și fost președinte al PNL, Ludovic Orban. Pe pagina ei de Facebook apar poze cu cei doi.

Însă avocata Adriana Georgescu a avut grijă să se pozeze cu toți liderii PNL – Ilie Bolojan, Nicolae Ciucă – ,dar și Emil Boc, Robert Sighiartău, Sigfried Mureșan.

Iar mai nou, cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni.