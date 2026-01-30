Avocata șpăgară din PNL, Adriana Georgescu, a cerut bani și în campania electorală pentru Ciucu la Primăria Capitalei (stenograme)

Avocata șpăgară Adriana Georgescu, membră a PNL, arestată preventiv după ce a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro mită, a cerut bani și în campania electorală pentru alegerile parțiale din decembrie, folosind numele lui Ciprian Ciucu – ales ulterior primar general în locul lui Nicușor Dan.

În referatul de arestare preventivă, apar mai multe stenograme, în care avocata discută cu un investigator sub acoperire, Majar Bogdan Cristian, în care Adriana Georgescu se laudă că are „intrare” la mai mulți oameni politici, dar și la șeful DNA, Marius Voineag.

***

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Deci trebuie să ajung io la ILIE neapărat.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Degeaba ajungi dacă nu-ți dă și feedback-ul … necesar.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Ți-am zis: dacă ILIE să-l scoată…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Vorba multă, sărăcia omului!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …să-l curețe pă JEAN cu…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Dosaru’ de la EPPO…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Ja… ILIE scoate direct!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Dos…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Închide ILIE tot, să nu mai fie probleme, să nu mai fie balamuc, să se închidă. E un deal fair, nu…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Dosarul de la EPPO stă din iunie la… Tribunalu’ București, nu s-a mișcat nimic. Dosaru’ ălălaltu’ cu portu’ stă la DNA central, la unu… POPA, la un procuror.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: VOINEAG a început să lucreze.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Așa, iar n-a mișcat nimic. Nici nu se mișcă nimic în niciunu’.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: VOINEAG a început să… Îl ascultă pă NICUȘOR. Eu mă văd săptămâna viitoare cu LUDOVIC ca să intru la NICUȘOR cu problemele astea. Așa am stabilit, că io cu LUDOVIC, el mă sună. El spune, el mă sună, că el m-a sunat pentru CIUCU. El mă sună! Spune-i lu’ JEAN! Nu io-l caut!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: LUDOVIC?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da, LUDOVIC! Și i-am spus să facem neapărat întâlnirea pentru că… să… să-l întreb ce fac cu ăștia. Că io am trei în situația lu’ JEAN.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu mă interesează de ăilalți.

***

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: S-a schimbat VOINEAG? Ai văzut că a schimbat direcția!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Adică?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, că n-a mai luat oameni… care au ținut cu NICUȘOR.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, nu știu…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Lui MANU i-au dat drumu…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Ai zis că te duci să vorbești.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu pot să vorbesc cu VOINEAG eu, măi… Eu nu vorbesc decât cu NICUȘOR și cu ILIE. Eu nu vorbesc despre voi cu VOINEAG. Tu ești nebun? Eu nu pot să… ce calitate am eu? Eu am vorbit cu NICUȘOR despre voi… pe 1 decembrie am întâlnire și cu NICUȘOR, și cu ILIE. Ți-am zis să mergi cu mine. Nu o să fii lângă ei, dar o să mă vezi lângă ei, cu ei.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Până la urmă nouă cine ne-a ridicat controlul judiciar, că noi încă nu știm de unde a venit.

GEORGESCU ADRIANA: Ă, HELLVIG, ăsta cu care mă bat eu că mi-a spus să SRI-ul azi noapte din pădure că iar m-a luat.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu, nu, nu, n-ai înțeles! Cine, cine ne-a ridicat controlul acum, când…?

GEORGESCU ADRIANA: A, acuma acuma vi l-a ridicat COLDEA și ADA, că a vorbit cu NICUȘOR, m-a îmbătat cu…cu JEAN. El știi că era pe control, era cu aia, eram geloasă, eu voiam să-l…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Și ai vorbit cu NICUȘOR sigur?

GEORGESCU ADRIANA: Da mă, de față cu el, dar cred că am vorbit într-un sistem prea apropiat și s-a prins că cu JEAN.

***

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Și atunci pentru cine ai tu… până la urmă cu dosarele astea toate?

GEORGESCU ADRIANA: ILIE dacă pleacă, pleacă și ghinion sau altcineva, dar nu… Deci ILIE dacă nu m-ajută și nu-și respectă, tu-nțelegi ce-am băgat eu aici? Și i-am chinuit ca pe tine.

***

La dosare sunt mai multe stenograme, în care avocata spune că are influență la candidatul PNL la Primăria municipiului București, Ciprian Ciucu.

În dosar sunt redate în formă scrisă discuții înregistrate în mediu ambiental în data de 4 noiembrie 2025, între investigatorul cu identitate atribuită Majar Bogdan și Adriana Georgescu:

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Hai, hai, hai, că ai și campanie ai și muncă

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: He, he!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ai și pe dracu. Vino încoa’! Și spune-i că plec vineri în Italia, unu, doi și vreau să mi-l ajute pe CIUCU neapărat, că n-are bani deloc, nici de bannere, nici de geci! Măcar să-mi imprimați niște geci cu CIUCU, că iese! Îmi iese primar general.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu știu! Dacă vrei tu, consideri să nu mă uitați, că plec și eu vineri și să te pun în legătură cu candidatu’!

***

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Deci, spune-i lui JEAN, că oricum LUDOVIC m-a sunat pentru CIUCU…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bine!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Înseamnă că și NICUȘOR îl vrea pe CIUCU pentru că DRULĂ l-a dat afară din partid. NICUȘOR… Să-i dai lui JEAN toate informațiile astea (neinteligibil, vorbește în șoaptă). Eu nu i-am zis de JEAN, că mă gândeam că ăsta urlă. Da’ când m-oi vedea cu LUDOVIC prima dată la Cotroceni, că d-aia voiam să mă duc.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Cu cine pleci în Italia?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cu niște clienți. Cu ȘTEFAN! Du-te și spune-i lu’ JEAN că ne-am împăcat, că m-a sunat pentru CIUCU și ne-am împăcat, că urma să mă duc la Cotroceni să vorbesc față-n față pentru JEAN să-l scot.

***

Pasaj de dialog din data de 14 noiembrie 2025:

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Suntem umăr la umăr, mă, cu BĂLUȚĂ și vrem să-l batem. Și vreau să mă ajutați. N-avem bani! Suntem terminați! Nu știu, cu contract de donație sau direct cu bani cash, direct la CIUCU. Da’ ajutați-ne în (cuvânt obscen) mea, c-avem șanse să punem primar. Mai sunt două săptămâni jumate. Și ajutați practic pe BOLOJAN, că dacă pică bine cu CIUCU, HUBERT îl dă afară din partid. Îl trimite acasă. Și avem patru președinți de sectoare: 1, 2, 3, 4 și 5 care… 5-ul mai puțin, fac blat… cu BĂLUȚĂ, că învinge HUBERT. D-aia te-am chemat: să ne ajuți, că n-avem bani! Deloc, deloc, deloc, deloc! Și are șanse, e deja umăr la umăr cu… cu BĂLUȚĂ. E așa! Nu e în spate rău. Dar ăla are bannere. Romii nu mai vor să-mi vină. Cămătarii nu mai vor să-mi vină. Machedonii… Să mă ajute și JEAN, că JEAN poate, are relații, are putere: și cu telefoane, cu oameni de afaceri, să vorbească la relații și la prietenii lui din București. Că JEAN.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …îi face contract legal, pă firma, ca să n-apară el. Cu problema să apară el! Că CIPRIAN nu vrea să primească bani de la oameni pe care nu… Pe firmă, ai vreo firmă? Ori, dacă vrei, direct! Cum vrei tu, numai… Da’ n-avem deloc, pentru că BODE a furat 20.000.000 de euro, au fost panouri, au fost tot! Nu este despre CIUCU, cât e despre BOLOJAN. Dacă pică CIUCU, nu iese…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Băi! Ãsta mi-a zis să-ți zic: ‘Că ai văzut, când a fost aici, tu cu NICUȘOR, te-a ajutat!’.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da! Da’ nu așa rău, mă! Câteva zeci de mii sau măcar câteva mii, măcar 10.000, nu sute de mii! Nu așa rău, că n-o să fu… Nu-ți garantez că CIUCU va fi al 2-lea.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Păi, d-aia zic, n-ai…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Dacă îi dă 300.000 de mii, CIUCU va fi al lui, pentru că 300.000 de mii i-a dat partidu’. Ce, dă JEAN cât tot PNL-u’?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi, nu…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu, deocamdată nu vrea…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …decât dacă-l vrea pă…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: …deocamdată nu vrea să dea nimic.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Știu! Dacă vrea să fie CIUCU al lui… 100.000 de mii, l-a cumpărat al lui. Da’ nu știu de cât… Poate că-l vrea neapărat să-l scoată primar, că are șanse. Mai sunt două săptămâni jumate și n-avem bani. Nici nu primește de la oricine, e foarte ciufut, e foarte… Nu, că nu vrem așa mult, da’…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Hai mă, ce (cuvânt obscen) mea nu vrea mă?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Păi este supărat, frate, pentru că, de exemplu…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: A… e su…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: …dosar, păi dosaru’ ăla de la EPPO îi stă, din 12 iunie, îi stă la Tribunalu’ București, nu s-a mișcat nimic.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Din cât?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Din 12 iunie este dosaru’ la Tribunalu’ București.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Ãla de la EP…?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Da! A zis: ‘Băi…’

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Direct cu CIUCU să vorbească.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Ce dracu?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Nu e ca la NICUȘOR. Direct cu CIUCU!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Ce… treabă are CIUCU? Că nu rezolvă CIUCU dosarele.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi e primaru’ Bucureștiului, mă, dacă l-ajută el. JEAN poa’ să-l facă primar, ascultă-mă! JEAN poa’ să-l facă primar! Nu mai avem mult. Și vorbește direct cu CIPRIAN. Deci vorbește! Deci, fără intermediari, cum a fost la NICUȘOR, că aicea am greșit-o io, că am crezut că PREDOIU… Da’ nu, trebuia direct! Io m-am conectat direct la CIPRIAN. (neinteligibil) că oricum era prietenu’ ăla. Noi am mai lucrat…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Direct cu CIPRIAN vorbiți. Eu vă pun la masă! Aia e că… Ideea e că avem nevoie și JEAN poa’ să-l ajute. Și e un căcat pentru JEAN și ăsta chiar poa’ să iasă primar… Da’ nu trebuie pe firma lui dacă vreți.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: … Deci, să vorbească cu CIPRIAN. Direct! Da’ să-l ajute să iasă primar. Poa’ să-l pună primar. Vreau să-l pun primar. Ce c…, măi? Mai avem două săptămâni. E un c…t pentru el două – trei sute de… N-am nevoie de atât, eu am nevoie de sume mai mici, da’ să-l ajute că orice bani ne ajută, că avem banii blocați la AEP.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Luni, el luni se întoarce de la Belgrad…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da’ să vorbească direct cu CIUCU, că n-am io treabă, mă doare în c.., nu vreau un leu din campania asta. Îl face primar JEAN dacă se bagă.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Bă, voi sunteți tâmpiți? Vorbim de primaru’ Capitalei, este al doilea om în stat. Nu vorbim de… Al doilea va fi… al doilea om în partid, da’ io nu cred, mai puternic ca BOLOJAN. Vorbim de primaru’ Bucureștiului. Nu am mai avut noi primar, PNL-u’, de… după VIDEANU!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Să vorbiți, direct! Te-am pus, m-ai rezolvat! Direct! Mi-ai închis tot, sau jumate din…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Îi trebuie niște garanții.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Te duci tu și le iei. Te pun în legătură cu omu’, așa, te duce la CIPRIAN, vorbești direct cu CIUCU. Da’ era bine să fie JEAN, nu tu, că nici CIUCU nu…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Băi, JEAN… JEAN, gândește-te…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Vorbește cu CIUCU, direct! Bă, BOLOJAN îi pupă tălpile dacă i-l pune pă CIUCU la București. Ascultă-mă! Deci, dacă iese CIUCU și-l ajută JEAN, că JEAN are bani, de ce să pună altu’ mâna de a face pă… pă primaru’ Capitalei? Toată lumea o… și NICUȘOR îl susține, nu se pune cu președintele. Poa’ să verifice, nu e vrăjeală. Ce dracu? Nu mă țin de cordășeli, direct cu CIUCU. Mai sunt două săptămâni. N-am nevoie de un leu!

***

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu mă, nu, nu! Avem nevoie să apară imaculat. Asta avem nevoie! Și uite că nu se mișcă nimic.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi, te duci să vorbești azi astea, acuma? Nu mai fă zece drumuri. Am nevoie de…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu cred că-mi garantează nimeni mie așa de repede și din scurt…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: CIUCU sau ILIE, da! Mă, tu nu înțelegi că suntem disperați să-l punem p-ăsta primar general?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Tu nu ai auzit ce a pățit ăsta când l-a primit p-ăla la el în cabinet? Crezi că mai primește pă cineva?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da’ ăla a fost, BARBU, un idiot! E campanie, poți să faci donație, vorbim legal, acuma e cu contract de donație, avem voie să primim bani. E altceva! Nu e cu bani la negru, nu e șpagă, nu-i nimic! E contract și donație. Avem voie să… aveți voie să ne susțineți candidatu’. Nu e… e legal! Că voi doi o s-o faceți… fără urmă, asta e (neinteligibil)!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Păi?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Nu-i șpagă asta, donație! Îți dau contractu’ de donație pă WhatsApp. Atâta el că el n-ar vrea… interlopi și țigani.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Nu mă! Eu vreau să… vreau să îl puneți pe CIUCU primar, că știu că dacă intră JEAN rămâne sigur și să vă întâlniți cu ILIE sau cu CIUCU înainte sau după și să vă închidă ILIE dosaru’, că ILIE poate. Tot!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Păi și când, când vrei să ne vedem cu ILIE… cu ILIE?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi mie, măi, măi! Să-mi spună că vrea să se (neinteligibil) cu ILIE, d-aia te-am chemat. Io am vrut să-mi spuneți ce condiții ați avea ca să intrați.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Bun! Marți îți dau răspunsul. Mai devreme de marți, nu pot.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da! Io aș vrea să-mi spuneți ce condiții ați vrea ca să vă băgați.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nuuu e nicio condiție, condiția este … ca să ne putem face…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Se închide cu tot! Până la (neinteligibil) OK, hai! Ca să anunț io la partid!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …vorbiți cu ILIE.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Da!

***

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Uite! Atunci… și atunci, teoretic, de ce sumă de bani ai avea nevoie?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Nu știu, mă! Avem nevoie de la 1.000 de euro, avem nevoie și de 300.000 și de o campanie și de 100.000 și… nu știu, oricât! Cât vrea JEAN, nu știu! Vrea și cu contract, vrea și cu donație, legal, vrea și cu… cum vrea el. Vrea să vorbească cu ILIE? Că io mă duc și anunț: ‘Bă, ne dă ăsta vreo două – trei sute de mii, da’ trebuie adus ILIE… sau CIUCU aicea’. Nu CIUCU, tre’ adus ILIE.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: N-are mă CIUCU nicio forță și nici (…)

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: ILIE, trebuie adus ILIE!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Da’ de sus n-ai mai avut niciun feedback?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu, nu! Din… deal, mai ai vreun feedback?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Eu zic că ești foarte bine, dar vreau să merg până la… vreau să… am întâlnire săptămâna viitoare cu ORBAN. Pentru COTROCENI! Să mă ducă la NICUȘOR.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu știu de ce, nu știu de ce…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Nu pentru… JEAN, pentru mine, să ajung la NICUȘOR.