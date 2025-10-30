Avocații mercenarului Potra – reținut de polițiști în Dubai – susțin că el vrea să se întoarcă „voluntar”; Reacția ministrului Marinescu

Avocații mercenarului Horațiu Potra, care a fost reținut de polițiști în Dubai și urmează să fie extrădat, susțin că acesta vrea să se întoarcă „voluntar” în țară.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în

ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis Horaţiu Potra prin intermediul apărătorilor săi.

MministrulJustiției, Radu Marinescu, a declarat la Antena 3 CNN: „Nu avem cunoştinţă că ar veni astăzi (joi – n.r.) Horaţiu Potra. Avem cunoştinţă despre faptul că domnul Horaţiu Potra şi cei asociaţi dânsului, căutaţi internaţional de România, sunt arestaţi şi că procedurile sunt în curs cu privire la extrădare. Dacă se confirmă informaţia că, prin avocaţi, a transmis că nu formulează opoziţie la extrădare şi este de acord să fie predat către România, asta înseamnă că procedurile se reduc în ceea ce priveşte durata, pentru că nu mai este necesar ca un judecător să examineze o eventuală opoziţie la extrădare şi, astfel, domnul Potra şi cei împreună cu dânsul urmează să fie aduşi mai rapid în România”.