Baronul PNL de Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar după ce l-a dus pe afaceristul penal Fănel Bogos în „audiență” la Bolojan la Guvern

Mihai Barbu, preşedinte şi trezorier al filialei PNL Vaslui, dar și șef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, joi, de procurorii DNA Iași.

Barbu este urmărit penal în dosarul de corupție în care afaceristul Fănel Bogos, reținut miercuri de procurorii DNA pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, a fost dus de baronul local în audiență la premierul Ilie Bolojan, la Guvern, ca să schimbe conducerea DSVSA Vaslui.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a lui Bogos și a altor trei inculpați reținuți și prezentați instanței de judecată, pentru a fi arestați preventiv.

Comunicatul DNA:

„În scopul facilitării obținerii pentru inculpatul B.F. a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul ANSVSA și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA.

În același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul DSVSA Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii DSVSA Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al DSVSA Vaslui.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Barbu Mihai trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic.

Inculpatului Barbu Mihai i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”.

Reacția lui Barbu

La ieşirea din sediul DNA Iaşi, Mihai Barbu a refuzat să dea declaraţii presei.

„Vă rog să fiţi de acord să nu dau declaraţii. (…) O să aveţi de la mine o declaraţie, dar nu acum, aici. (…) Întotdeauna când sunt chemat (la DNA – n.r.), vin”, a spus Barbu.

Liberalul a fost întrebat despre sumele de bani despre care fac vorbire anchetatorii în dosar, iar el a răspuns: „Nu cunosc aşa ceva, nu am legătură cu banii”.

Mihai Barbu a fost numit preşedinte interimar al Filialei PNL Vaslui în octombrie anul trecut, după excluderea din partid a liderului organizaţiei, fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, acuzat de luare de luare mită şi trimis în judecată pe 12 decembrie 2024.

4 inculpați, duși la mandat

Comunicatul DNA:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 05, respectiv 06 noiembrie 2025, față de inculpații:



B.F. , asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influență în formă continuată (3 acte materiale);

A.M. , persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj;

I.L.M. , persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj și

C.R.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Cele patru persoane menționate anterior sunt prezentate la data de 06 noiembrie Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2025, față de inculpații P.U.S. și M.V.O., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

Inculpatul B.F. administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări.

În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul B.F. ar fi întocmit și depus la DSVSA Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane lei.

În contextul neregulilor identificate în fermă, DSVSA Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire.

Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul B.F. ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui.

În concret, în perioada martie – august 2025, inculpatul B.F. ar fi promis și ar fi remis numitului P.U.S. suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relațional de influență, în vederea determinării conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societății comerciale respective.

În concret, conducerea ANSVSA ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să efectueze următoarele demersuri:

– să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii DSVSA Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul B.F.,

– să îl demită pe directorul executiv al DSVSA Vaslui și

– să numească o persoană în conducerea DSVSA Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă.

Primirea sumei de bani menționate anterior ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de consultanță încheiat cu o societate comercială controlată de inculpatul P.U.S.

În același context și în aceeași perioadă, inculpatul P.U.S. ar fi pretins și ar fi primit de la inculpatul B.F. suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societății comerciale, promițând în schimb că îl va ajuta pe inculpatul B.F. să formuleze plângeri cu acuzații fictive pe care să le depună la DIICOT și D.N.A împotriva directorului DSVSA Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcția deținută.

În perioada iunie – septembrie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis suma de ANSVSA, în vederea favorizării societății comerciale deținute de inculpat în sensul menționat anterior.

În acest context, la data de 10.06.2025 inculpatul B.F. ar fi remis mai mult de jumătate din această sumă, respectiv suma de 200.000 de euro, prin încheierea unui contract de consultanță / management între societatea sa și o altă societate controlată de ceilalți doi inculpați.

În cursul lunii iulie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis și oferit în același scop sume de bani necuantificate până în prezent inculpatei I.L.M.

Începând cu luna septembrie 2025 până în prezent, inculpatul B.F. ar fi promis sume de bani în cuantum de aproximativ 250.000 de euro inculpatului A.M. care ar fi afirmat că are influență asupra unor înalți funcționari ai statului și asupra unor lideri politici și că va determina conducerea ANSVSA să favorizeze societatea comercială deținută de inculpatul B.F., în scopul menționat anterior.

În acest context, la data de 06.10.2025, inculpatul A.M. i-ar fi promis directorului executiv al DSVSA Vaslui funcția de președinte al ANSVSA, dacă acesta va da curs solicitărilor inculpatului B.F.

În perioada septembrie-octombrie 2025, inculpata M.V.O., în contextul influenței pe care ar avea-o față de inculpatul A.M., i-ar fi pretins inculpatului B.F. suma de aproximativ 100.000 de euro a cărei remitere să fie disimulată prin angajarea în mod fictiv, ca manager general al societății comerciale respective.

Totodată, în perioadele DSVSA. Vaslui pentru a-l determina pe acesta să anuleze măsurile luate privind neregulile constatate în cadrul fermelor respective și să aprobe dosarele de despăgubire depuse de inculpatul B.F.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații P.U.S. și M.V.O. trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

– să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală;

– să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar;

– să nu părăsească teritoriul României.

Inculpaților P.U.S. și M.V.O. li s-au atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”.

Poziția Guvernului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat cum a ajuns premierul Ilie Bolojan să stea faţă în faţă cu Fănel Bogos. Omul de afaceri reţinut de DNA a venit la Palatul Victoria împreună cu președintele PNL Vaslui. Acesta din urmă ar fi solicitat o audienţă premierului pe teme politice.

„În mod cert, prim-ministrul nu se aştepta la o discuţie cu domnul Bogos pe nicio altă temă”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.