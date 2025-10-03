Bolojan, despre protestul magistraților care blochează de peste o lună instanțele: „Moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial”

Premierul Ilie Bolojan consideră că „moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial” în cazul magistraților care și-au oprit activitatea începând cu a treia săptămână din luna august și până pe 8 octombrie, când Curtea Constituțională va decide asupra contestației ÎCCJ privind creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiilor.

Întrebat dacă se poate implica în rezolvarea „blocajului din justiție” care afectează numeroși cetățeni prin faptul că „magistrații aleg doar procesele pe care le consideră urgențe”, Bolojan a spus vineri, într-o conferință de presă la Guvern:

„Personal, nu am ce să fac pe această chestiune, dar consider că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații, cu CSM, pentru că, dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial. Altfel, nu cred că este în regulă și nu este un aspect de respect pentru cetățenii români, dintre care unii dintre ei depind de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public, așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetățenii”.

Amintim că CCR a amânat pe 24 septembrie, până pe 8 octombie, luarea unei decizii pe legea privind creșterea vârstei de pensionare și tăierea pensiilor speciale ale magistraților,pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea la sfârșitul lunii august.