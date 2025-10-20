Bolojan recunoaște că nu a respectat procedura – motiv pentru care CCR i-a trântit legea; dar e optimist: „Guvernul poate relua demersul, standardul va fi respectat”

Premierul Ilie Bolojan recunoaște că nu a respectat procedura – de a aștepta 30 de zile avizul CSM, în loc de doar 10 zile, cât a avut el răbdare – în cazul legii privind pensiile magistraților.
El se declară optimist – „Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate” – și promite să respecte legea: „Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”.
Dar nu este standard fixat de CCR, ci prevedere legală, pe care CCR doar a invocat-o în motivare: „De vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”.
Ce nu spune Bolojan, care a pus pe Facebook o postare ironică, este că reluarea procedurii de către Guvern va presupune 30 de zile de așteptare a avizului CSM, iar CCR poate da uo decizie abia în primăvară, că intră în vacanță judecătorească.
Iată postarea premierului Bolojan:
„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.
Optimist este și ministrul Dragoș Pîslaru: „Există un jalon pe PNRR, de 231 milioane de lei. În lipsa unor măsuri prin care Guvernul să ajusteze pensiile, acești bani se vor pierde. Dacă sunt numai probleme de formă, acestea se pot remedia Avem la dispoziție până pe 28 noiembrie, din perspectiva Comisiei Europene”.