Bolojan recunoaște că nu a respectat procedura – motiv pentru care CCR i-a trântit legea; dar e optimist: „Guvernul poate relua demersul, standardul va fi respectat”

Premierul Ilie Bolojan recunoaște că nu a respectat procedura – de a aștepta 30 de zile avizul CSM, în loc de doar 10 zile, cât a avut el răbdare – în cazul legii privind pensiile magistraților.

El se declară optimist – „Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate” – și promite să respecte legea: „Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”.

Dar nu este standard fixat de CCR, ci prevedere legală, pe care CCR doar a invocat-o în motivare: „De vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”.

Ce nu spune Bolojan, care a pus pe Facebook o postare ironică, este că reluarea procedurii de către Guvern va presupune 30 de zile de așteptare a avizului CSM, iar CCR poate da uo decizie abia în primăvară, că intră în vacanță judecătorească.

Iată postarea premierului Bolojan:

„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.

Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat.”