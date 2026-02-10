Close Menu

    CAB: Judecătorul CCR propus de Nicușor Dan rămâne în funcție, dar blocajul continuă la Curtea Constituțională: Giani Stan și-a luat concediu paternal

    By Updated: Justitie

    Curtea de Apel București (CAB) a respins marți, după două amânări, cererea unei avocate membră AUR de suspendare a numirii judecătorului Dacian Dragoş la Curtea Constituțională (CCR).

    O cauză similară, care îl vizează pe judecătorul CCR Mihai Busuioc, va fi dezbătută miercuri de Curtea de Apel București.

    Miza era una foarte mare în privința lui Dacian Dragoș, deoarece el face parte din grupul de 5 judecători CCR care vor să declare constituțioanlă Legea de reducere a vârstei de pensionare a magistraților și a pensiilor uriașe ale acestora – ajunse mai mari ca salariile.

    De partea cealaltă, 4 judecători blochează încă din decembrie, prin părăsirea ședinței de judecată și neprezentarea, ulterior, la celelalte două ședințe ale Curții, luarea unei decizii în privința reformei magistraților.

    Boicot la CCR pe legea pensiilor speciale ale magistraților: Cei 4 judecători susținuți de PSD au chiulit, iar șefa Curții a dat un nou termen abia în 2026

    Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvernul Bolojan prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei a fost scăzut la 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

    La Sfântu-Asteaptă! Bătaia de joc a CCR continuă: Decizia pe Legea privind reforma pensiilor magistraților, contestată de Savonea, a fost amânată a 4-a oară
    Gheorghe Stan, zis „Giani”, și-a luat concediu parental, ca să-i meargă soția la serviciu

    Acum, cei 4 judecători susținuți de PSD au găsit un nou tertip pentru a nu se întruni cvorumul: Gheorghe Stan – zis „Giani” – și-a luat concediu paternal, ca să-i meargă soția la serviciu, exact miercuri, când este ai cincilea termen de judecată pe Legea privind reforma pensiilor magistraților.

    Lia Savonea (ÎCCJ) a atacat la CCR noua lege privind pensiile magistraților, invocând discriminarea în raport cu ceilalți „speciali” – militari, polițiști, jandarmi, ofițeri SRI, SIE, SPP
    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.