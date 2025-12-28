CCR a amânat din nou decizia pe legea Bolojan privind pensiile magistraților: Judecătorii susținuți de PSD au ieșit din sală și nu s-au mai întors

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou decizia pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților, duminică, după o altă amânare, în 10 decembrie,

Acum, cei patru judecători constituționali susținuți de PSD au ieșit din sala de ședințe, pentru o pauză, dar nu s-au mai întors.

O nouă ședință a fost convocată pentru luni, 29 decembrie.