Close Menu

    CCR a amânat din nou decizia pe legea Bolojan privind pensiile magistraților: Judecătorii susținuți de PSD au ieșit din sală și nu s-au mai întors

    By Updated: Justitie

    Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou decizia pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților, duminică, după o altă amânare, în 10 decembrie,

    Acum, cei patru judecători constituționali susținuți de PSD au ieșit din sala de ședințe, pentru o pauză, dar nu s-au mai întors.

    O nouă ședință a fost convocată pentru luni, 29 decembrie.

    Lia Savonea (ÎCCJ) a atacat la CCR noua lege privind pensiile magistraților, invocând discriminarea în raport cu ceilalți „speciali” – militari, polițiști, jandarmi, ofițeri SRI, SIE, SPP

     

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2025 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.